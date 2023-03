Entregan premio Sofia Kovalevskaya a investigadoras cubanas

A propósito de celebrarse este 14 de marzo el Día Internacional de las Matemáticas, mujeres investigadoras recibieron el premio Sofía Kovalevskaya (PSK) 2021 y 2023, lauro que otorga la fundación de igual nombre desde el 2005.

“Matemáticas para todo el mundo”, ha sido la propuesta de lema para el actual año. La intención es descartar la idea de que esta ciencia básica es solo para los genios o para el ámbito educativo.

“La matemática es importante por sí misma, porque ayuda a organizar el pensamiento, la forma de razonar y también la manera de enfrentarse a un problema. Tiene un montón de aplicaciones, pero a su vez, es una ciencia que tiene por sí misma su propio desarrollo y que tiene un nivel de abstracción y de existencia independientemente de las aplicaciones”, expresó la Dra . C. Victoria Hernández Mederos, premiada en la categoría de Investigación 2023.

Desde su graduación en la Universidad de La Habana en 1985, Hernández Mederos ha trabajado en el Instituto de Cibernética, Matemática y Física, donde ostenta la categoría científica de Investigadora Titular. Ha dedicado su carrera a temas de investigación relacionados con las llamadas funciones splines y sus múltiples aplicaciones, entre las que se destacan la modelación geométrica con curvas y superficies, así como la solución numérica de problemas de propagación de ondas.

Por su parte, la Dra. C. Concepción Valdés Castro, laureada en la categoría Trabajo de toda una vida, comentó: “la Matemática lo es todo en mi vida. Siempre ha sido importante, lo que sucede es que esta ciencia no se ha conocido todo lo suficiente. Hay muchas cosas que no se ven y que detrás está la Matemática. Las nuevas generaciones que la desconocen deben tratar de conocerla; necesita dedicación y esfuerzo, pero cuando se hace, uno se siente bien, más alegre”.

La profesora Concepción fue la primera mujer cubana en alcanzar el grado científico de Doctora en Ciencias Matemáticas en 1976 y es poseedora de una extensa labor como docente y de investigación. Cuenta con varios trabajos sobre aplicaciones del Análisis Matemático a la Teoría de Colas y Fiabilidad, así como con una veintena de artículos sobre temas de Historia y Enseñanza del Análisis Matemático.

Sobre su relación con esta ciencia, la Dra. C Iliana Pérez Pupo, ganadora en la categoría Tesis de Doctorado aseveró que la matemática “se aplica a casi todas las ramas de la sociedad, la ciencia y ayuda mucho a la evolución del pensamiento humano, a la evolución cognitiva y actualmente es muy necesaria para el desarrollo de la tecnología”.

Pérez Pupo ha desarrollado investigaciones en Inteligencia Artificial y Gestión de Proyectos y tiene numerosos artículos presentados en revistas y eventos.

Otra de las premiadas fue una joven profesora: la M. Sc. Lisset Suárez Plasencia, galardonada en la categoría Tesis de Maestría. Es licenciada en Ciencias Matemáticas y se desempeña en los ámbitos académico, científico y profesional en Instituto de Criptografía de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana.

Su tesis de maestría tributa al proyecto del Programa Nacional de Ciencias Básicas del CITMA: “Investigaciones matemáticas de la criptografía moderna para el desarrollo de la Informatización de la Sociedad Cubana”.

Su aporte científico se enmarca en áreas claves de los Sistemas de Control de Seguridad de la Información, cuyo impacto social en la era digital se hace imprescindible para lograr una autenticación confiable y segura en los servicios digitales.

Entre el entre el 2005 y el 2021, 30 resultados científicos recibieron el Premio Sofía Kovalevskaya y 60 científicas cubanas obtuvieron dicho reconocimiento.

La Fundación Kovalevskaya tiene como objetivo alentar a las mujeres de los países en vías de desarrollo a participar activamente en la vida científica y tecnológica de sus países. Esta fundación lleva el nombre de la matemática, socialista y feminista rusa Sofia Vasilievna Kovalevskaya (1850–1891), quien fue la primera mujer catedrática en Matemática en Europa.

Ann Hibner Koblitz, profesora emérita de estudios sobre mujeres y género en la Universidad Estatal de Arizona, Estados Unidos y presidenta de la Fundación, expresó que Kovalevskaya fue no solamente una matemática, sino también una escritora y activista social. Perteneció a un grupo de jóvenes rusos quienes se dedicaron a carreras de las ciencias naturales y la medicina, porque creían que representaba el triunfo de la racionalidad sobre la superstición y el atraso. (Tomada de Juventud Técnica).