Camagüey por una UPEC que remueva el piso

Si bien quedó de última entre sus similares de provincia, porque había que esperar la recuperación de salud de una persona importante para el gremio en el territorio, la Asamblea XI Congreso de la UPEC en Camagüey puede blasonar de que fue la primera, hasta la fecha, que contó con el respaldo en directo de un miembro del Buró Político del Partido.

Resulta que Ulises Guilarte de Nacimiento, el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, realizaba una visita de trabajo a tierra agramontina y pasó a intercambiar -acompañado por Federico Hernández Hernández, primer secretario del Partido en Camagüey- con los más de 120 periodistas que iniciaban su reunión.

“Uno aprende cada día a querer más a los hombres y mujeres del sector de la prensa”, dijo Guilarte antes de reconocer que los profesionales del gremio somos protagonistas en la era transformadora que se vive en Cuba.

El secretario general de la CTC demostró estar al tanto de las políticas para la modernización de la prensa, centro mismo de un Congreso que se asume como el de la transformación. “Nuestras organizaciones -CTC y UPEC- comparten insatisfacciones, retos y desafíos. Conocemos su trabajo para el perfeccionamiento de la formación académica del periodista y sus demandas, como afiliados al Sindicato de la Cultura”, afirmó.

Apenas un instante antes, cuando la reunión comenzaba, como si él la hubiera visto acabar, Federico Hernández Hernández adelantó, sin anunciarlo, las conclusiones de la asamblea. Justo eso interpretaron quienes le escucharon no solo el reconocimiento de la labor de los medios sino, sobre todo, su traducción en ideas: “Aun en las condiciones más difíciles del año 2022, el trabajo de ustedes puso en alto el nombre de la provincia”.

El primer secretario resumió las preocupaciones de los periodistas en cuanto a condiciones de trabajo, equipamiento, atención al sector y hasta entrega de viviendas, y aseguró que el seguimiento desde el Partido y el Gobierno, “con la unidad y la participación de todos”, permitirá avanzar en las soluciones.

Puro ingenio camagüeyano: las conclusiones ya estaban, así que solo quedaba debatir el informe de cinco años de trabajo de un ejecutivo provincial que salió de la asamblea, y de la tarea, con todos los honores.

Daicar Saladrigas, directora del periódico Adelante, comenzó su intervención con el elogio, nombre por nombre, de un ejecutivo que trabajó con hidalguía en un quinquenio en que “todo en Cuba se ha hecho complejo”. Destacando a la presidenta saliente de la UPEC en Camagüey, Yuldys Márquez, Daicar mencionó también el dedicado trabajo, en varios frentes, de los colegas Yanetsy León, Félix Anazco, Alex López y Miozotis Fabelo.

Hecho ese homenaje, que enseguida concitó adhesión masiva, Daicar trazó un apasionado dibujo del medio de prensa que ella se enfrasca en construir en Adelante: el núcleo del Partido promueve la actividad de la UPEC, el sindicato se involucra y la dirección aclara a su plantilla que, salvo excepciones de cobertura mayor, la jornada de trabajo es el plan de la UPEC.

“A la delegación de base de la UPEC le toca removerles el piso a los administrativos”, dijo en una frase que brilla el doble porque ella (buena, por cierto) es… una administrativa. La directora tiene, por supuesto, una explicación convincente para aclarar su frase: “La primera transformación tiene que comenzar en cada uno de nosotros, como miembros y como ejecutivos”.

El experimentado periodista de radio Pedro Paneque pidió sea estudiada la situación de compañeros de ese medio que, aunque hacen periodismo (algunos sin ningún título universitario en la pared), no son admitidos como miembros de la UPEC.

Se aclaró que suman unos 50 casos que, a la postre, el presidente nacional de la UPEC, Ricardo Ronquillo Bello, prometió estudiar, pero dejando en claro que la premisa es que la organización admite graduados, aun de otras especialidades, pero no ingresa a no titulados. “Cuando haya interés, talento, capacidades… lo que toca es ayudar a su crecimiento e integrarlo a la universidad”, señaló.

Ronquillo refirió medidas como la apertura del Colegio Universitario para la formación más integral, desde duodécimo grado, de los futuros estudiantes de periodismo, pero llamó a enriquecer ese nuevo afluente de capital humano con una demanda más precisa de la fuerza de trabajo de cada medio, en aras de conseguir matrículas más amplias en las universidades.

“El municipio debe privilegiar la captación de jóvenes y la UPEC y hacer un esfuerzo mayor en la formación vocacional”, convocó el presidente.

Ese tema preocupa también a Carmen Luisa Hernández Loredo, del Adelante, quien comentó que a veces creemos que nuestros muchachos son los recién graduados cuando en realidad son (ya) los que están en primer año de la carrera.

“Nos toca en los medios acompañar, enseñar, darles confianza en que pueden hacer. Esos muchachos son la `bomba tiempo` de las transformaciones que necesita nuestra prensa, y la universidad es también nuestra casa; por eso, nuestra participación en su carrera debe ser consciente, efectiva y afectiva”, afirmó Carmen Luisa.

Entre las situaciones más preocupantes planteadas en la asamblea puede incluirse la señalada por el reportero Raúl Rodríguez, de Radio Santa Cruz, quien comentó su desconcierto porque los periodistas de ese medio no pudieron dar cobertura, “por no caber en el transporte”, a los recorridos de los candidatos a diputados en el actual proceso de elecciones generales.

La exclusión es grave, claro que lo es. El propio presidente nacional de la UPEC hizo un llamado a asegurar que los medios participen en el andar de los candidatos, considerando que estas elecciones transcurrirán en un momento sumamente delicado de la vida del país. “Será la primera gran prueba de fuego comunicacional después de que la sociedad cubana funcione como sociedad en red”, señaló Ronquillo.

Esa sociedad en red plantea retos no siempre bien asumidos. El joven reportero Félix Anazco, del periódico Adelante, no solo refirió su pesar por escuchar en este proceso de Congreso los mismos problemas de otros eventos similares, sino que comentó su impresión por omisiones notorias: “Es una vergüenza que sigamos hablando de actos y reuniones cuando ocurren hechos de violencia no explicados, mucha gente no tenga agua en las casas y no abordemos el asunto”, dijo.

A su juicio, los responsables de que a veces falte una digna cobertura de los acontecimientos en Camagüey estaban en el teatro de la asamblea… y no eran solo los periodistas. “La pérdida de fe no puede ser solo del pueblo: nosotros también nos perdemos confianza”, dijo.

A seguidas, tomó la palabra Diosmel Galano, de Radio Camagüey, quien comentó su inconformidad con un tratamiento salarial basado en categoría territorial cuando lo que debe decidir la diferencia, considera él, es la calidad. Diosmel ve incoherencias entre lo que sueña la UPEC y lo que aún rige en las redacciones, como plantillas rígidas, por ejemplo.

Con visión ejemplar, Diosmel piensa que debemos integrarnos no solo como periodistas y redacciones, sino como medios, lo que lo conecta con la proyección al respecto de la UPEC nacional.

En una intervención muy fresca, Laura María Bacallao, estudiante de cuarto año de periodismo y única universitaria de la especialidad que es presidenta de la FEU en Cuba, elogió las condiciones creadas en Camagüey para el colegio universitario de periodismo y las posibilidades de intercambio que abrirá al intercambio con los jóvenes de la carrera.

Laura María agradeció el acompañamiento de la UPEC a su relevo universitario, en múltiples eventos, y redondeó la idea en una expresión hermosa: “Nos sentimos queridos en los medios de prensa de Camagüey”.

No obstante, la joven abogó por respaldo en los afanes de sus compañeros de rescatar el boletín Ráfaga y la radiobase del centro, en torno a lo cual, Ricardo Ronquillo sugirió se privilegie el formato digital, más a tono con las rutinas de información de los universitarios de estos tiempos.

Un momento especial de la asamblea en Camagüey fue la intervención de Roger Díaz, padre del joven discapacitado Roger Ariel Díaz, estudiante de periodismo. “Quiero agradecer -dijo el padre- a la UPEC, a la Universidad de Camagüey y al sistema de enseñanza en Cuba, por haber desplegado el conocimiento de mi hijo. Me siento como un estudiante, más que satisfecho”, le escuchó decir la asamblea.

La reportera de Juventud Rebelde Yahily Hernández Porto sostiene que “la UPEC no es la acera de enfrente, es nuestra casa”. Ella, que ha vivido en carne propia el linchamiento mediático, defiende que debemos articularnos mejor porque “los destinos del país pasan por la prensa revolucionaria”.

Sobre la lentitud en los procesos de conectividad de los periodistas -señalada por Gleivis Gómez, de Radio Cadena Agramonte-, Ricardo Ronquillo informó los nuevos mecanismos que se disponen para facilitar que esa sea una decisión pactada, sin intermediarios, entre los medios y las direcciones de ETECSA.

En otra intervención interesante, Oreidis Pimentel, de la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey, comentó lo que definió como la crisis de la noticia, en la que los lead que se publican dicen, más que el qué ocurrió, un “con la presencia de…” que empobrece este género.

Las conclusiones estaban hechas, así que, al cierre de la asamblea, los asistentes conocieron el resultado de su propia votación, que estableció como nueva presidenta de la UPEC en Camagüey a la joven reportera Yurislenia Pardo Ortega, del periódico Adelante, quien en sus palabras de asunción del cargo definió que: “La UPEC será lo que seamos capaces de impulsar juntos. Aspiramos a no perder la ternura y trabajar. ¡Sin ustedes, sería imposible! ¡Nos vemos en el camino!”. Por allí, en el camino del XI Congreso, puede buscársele.

Foto de portada: Reconocimiento a la presidenta saliente. Foto: Leandro Pérez Pérez.