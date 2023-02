La prensa en La Habana y los roles compartidos

«Los cubanos tenemos que ser capaces de vindicar a Cuba en el siglo XXI y para eso podemos contar con nuestros periodistas», dijo Ricardo Ronquillo Bello en la Asamblea XI Congreso de la UPEC de La Habana, no solo como actualización de una pelea martiana contra quienes siempre nos denigran y menosprecian, sino como escritura, en una frase, de la misión de misiones que hoy tiene delante el gremio.

En un encuentro de agenda singular y roles compartidos, al punto de que el presidente nacional de la UPEC hizo las conclusiones que la formalidad suele reservar al primer secretario del Partido, Ronquillo recordó que vivimos una época en que —a diferencia de otras en que, a puro ingenio, les frenamos las señales piratas al poderoso enemigo del Norte— solo la autoridad y el crédito de nuestros medios pueden bloquear las mentiras.

«Sentimos gran admiración por los periodistas cubanos porque, en medio de la crítica situación del sistema de prensa del país, no han dejado de cumplir su responsabilidad social», dijo el presidente antes de precisar que debemos convertir el 2023 en el año de la comunicación pública en Cuba, pero que los responsables de hacerlo… «somos todos nosotros».

La transformación del modelo socialista exige transformar los modelos de comunicación y de prensa, y nuestro reto es hacerlo sin distorsiones en nuestro rumbo, añadió el presidente nacional de la UPEC. «Pensemos —convocó— en cómo podemos contribuir a la transformación de ese sistema y asegurar que consiga la mayor influencia».

Atento, a su lado, Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario del Partido en La Habana, comentó ante el casi centenar de periodistas presentes en la reunión su certeza de que no puede haber una organización política de vanguardia revolucionaria que no tenga al lado una prensa revolucionaria. «Contamos con nuestros medios para enseñar, persuadir, estimular la confianza de este pueblo, también desde redes sociales. Vamos a demostrar —y esto no es dicho solo para la cobertura de este encuentro— que el trabajo será mejor», afirmó el dirigente.

Acompañado por el gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata, quien suscribió su discurso, Torres Iríbar se detuvo en temas complejos como la crítica, y apuntó al respecto que «el criticado tiene el derecho a disgustarse, pero nunca a tomarla con los periodistas». A estos últimos los invitó a buscar, como garantía, el buen trabajo con las fuentes y la profundización en las causas de los hechos: «Hay que revelar todo, tanto los problemas materiales como las insuficiencias humanas», dijo.

Él mismo confesó ubicarse en la posición de los reporteros: «Yo critico todos los días. Tenemos que hacerlo desde el espíritu revolucionario y de transformación, desde la idea de comunicar al pueblo para movilizarlo».

Tras destacar el reconocimiento de las autoridades habaneras por su prensa, Torres Iríbar llamó a la membresía de la UPEC capitalina a dar más batalla en el área digital, donde «toda la guerra que se nos hace es a pensamiento».

La periodista Reina Turro abrió el debate del informe de trabajo de los últimos cinco años con el pedido de rescate de los círculos especializados para perfilar mejor el trabajo, al margen de la integralidad que siempre se espera en esta profesión. La reportera señaló en particular la necesidad de fomentar mejor preparación en los temas económicos y de escalar a un nivel más amplio la superación al nivel de maestrías y doctorados concebidos para la prensa.

También Mario Herrera, del telecentro Canal Habana, abogó por la reactivación de los círculos especializados, aunque agregó el matiz, decisivo siempre, de la preparación personal. En su opinión, un periodista bien preparado podrá abrir mejor las puertas de la fuente. El reportero expuso la grave situación material de su medio —esa misma cobertura se hacía con un trípode remendado— e hizo votos por más prisa en la aprobación de la Ley de Comunicación Social que se proyecta, de modo que su apertura a nuevos modelos de gestión e ingresos evite o reduzca el éxodo que, por causas meramente económicas, sufre el sector.

En tanto, Luis Ángel Rondón, director de la emisora Radio COCO, expuso los buenos frutos de la colaboración entre los medios de prensa y la UPEC y anunció que, a partir de ese vínculo, realizarán en abril el Festival Provincial de Radio —junto con sus hermanas capitalinas Radio Metropolitana y Radio Cadena Habana— para atender, con diversas acciones, problemas de capacitación del personal en lo artístico, lo técnico y lo periodístico.

Además de exponer las tensiones materiales desde el ángulo de la prensa escrita, Oscar Álvarez, del periódico Tribuna de La Habana, reflexionó sobre la improcedencia de mantener la «arcaica denominación de medios municipales, provinciales y nacionales cuando la prensa cubana es una sola».

Siguiendo el hilo de sus afiliados, Ronquillo Bello no solo reconoció la proyección de la radio habanera de cara a su evento, sino que convocó a que en este año cada medio y cada territorio haga su Festival de la Prensa como afluente primario del que, con carácter nacional, tendremos en tercera edición.

El presidente nacional de la UPEC afirmó que en la capital necesitamos un sólido sistema de medios, considerando que La Habana está muy conectada con el mundo y sus debates más complejos. «Avanzar en una nueva cultura comunicacional ayudará a elevar la eficacia de los medios. Podremos movilizar si tenemos capacidad creativa, de innovación y de búsqueda», sostuvo.

Con miras a posibles festivales de la prensa, Luis Antonio Torres Iríbar ofreció no solo una buena opción de sede, sino que —y esto vale más aun— validó el evento como espacio del reconocimiento que las instituciones capitalinas sienten por los periodistas. «El Festival Provincial hace falta —dijo— porque aquí hay conocimiento y estímulo que intercambiar».

Estas confluencias profesionales pueden ser reforzadas —a juicio de Bolivia Tamara Cruz, integrante del departamento ideológico del Comité Central del Partido— por una voluntad de rejuvenecimiento en materia de comunicación a partir de la «nutrición intergeneracional», especialmente en el intercambio sobre nuevas tecnologías: «Nuestra fortaleza está en la unidad», destacó Bolivia.

Raúl San Miguel, del periódico Tribuna de La Habana, se acercó a este enfoque en su llamado a potenciar las capacidades de la prensa en la provincia, lo que implica también perfeccionar la comunicación entre los propios medios.

Tras la develación del resultado del escrutinio, los afiliados de la UPEC en La Habana aplaudieron su propia voluntad, refrendada en urnas por amplia mayoría, de reelegir como presidente provincial al periodista Onoides Díaz Hernández, quien se sumará a otros ocho colegas en la delegación capitalina a las sesiones finales del XI Congreso, en julio próximo.

Más que intercambiados, esta Asamblea XI Congreso de la UPEC mostró roles compartidos. Así como el secretario del Partido pareció «delegar» en Ronquillo unas conclusiones de idéntico compromiso con la patria, el líder de la UPEC en La Habana parecía hablar a nombre de la masa.

Como les cuento, en su breve discurso de «reasunción presidencial», Onoides Díaz Hernández retrataba fielmente lo que, en otras palabras, toda su membresía proclamó al pueblo y a su liderazgo a lo largo de la reunión: «Gracias por la confianza. Nos compromete a ser mejores. Falta mucho por aprender, pero jamás los traicionaremos».

Imagen de portada: Ejecutivo de la UPEC en La Habana. Foto: Oilda Mon