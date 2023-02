El conflicto con Ucrania y la economía rusa durante el 2022. Perspectivas del 2023 (II)

III

Luego del análisis realizado sobre la evolución de la economía rusa en el 2021, se observó una favorable recuperación en el crecimiento del PIB que llegó a 4.7%, superando los pronósticos que se elaboraron para ese año.[1]

En estos momentos no existen aún informaciones exhaustivas sobre la economía rusa en el 2022, aunque según cifras oficiales, se conoce que la recuperación no se notará en la población hasta la segunda mitad del 2023.[2]

En cuanto a los datos para el 2022 y 2023, las cifras oficiales y los estimados internacionales disponibles revelan notables diferencias, según la fuente que los emite, lo que se aprecia en la Tabla Nª 1 que se muestra a continuación.

TABLA Nº 1.- EVOLUCIÓN MACROECONÓMICA DE RUSIA 2020-2023 (%)

2020 2021 (E) 2022 (E) 2023 (P) PIB -2.7% 4.7% -3.5 a -2.2% -3.3 a +0.3% -Agricultura 1.3 0.2* 4.7 (E) — -Industria -2,9 4.4* -0.6% — Consumo -8.6 9.6 -2.5** — Formación Bruta de Capital Fijo (Inversión bruta) -4.3 5.3 -1.0 — Saldo Fiscal / PIB -4.0 -0.3 -2.3 -2.0 Saldo de CC / PIB 2.4 7.1 5.8 — Fuga de capitales (privados) (mil MMUSD) 47.8 24.6*** — — Inflación 3.4 6.7 11.9 — Precio promedio del Petróleo (USD / barril) Marcador Brent 41.79 70.89 101.0(E) 83.0 Exportaciones -4.3 2.8 14.0 — Importaciones -12.0 16.2 -9.0 — Tasa de Desempleo 5.8 4.3* 3.7 — Índice de Pobreza 12.1 10.0 — —

NOTA: (E) Estimados (P) Proyecciones * Hasta septiembre **Dato del ingreso real *** Hasta mayo.

FUENTES: WB (2021 y 2022); CISSTAT (2022), IMF (2023) INDEX MUNDI (2023) EITMedia (2021) SWISSINFO (2022 y 2023).El Economista (2022). EFE (2022). ROSSTAT (2023)

Inicialmente las cifras de pronóstico para el año llegaron a alcanzar hasta una caída del 15% en el PIB, pero cambiaron bastante posteriormente. En estos momentos la cifra oficial muestra un decrecimiento del -2.5%, en tanto que los estimados internacionales llegan a -3.5%, mientras que los pronósticos para el 2023 van desde un crecimiento mínimo, hasta una caída de -3.3%, lo que sigue mostrando un fuerte nivel de resistencia de la economía rusa.

Sin embargo y contra toda expectativa, se produjeron solo ligeras caídas en la producción industrial, en las inversiones y en el consumo, afectado por una elevación de la tasa de inflación. Por otra parte, el déficit fiscal fue reducido, se incrementó el valor de las exportaciones y el saldo de cuenta corriente, casi se duplicó en el año. No obstante, todos estos resultados negativos fueron inferiores a los pronósticos elaborados a lo largo del año por los medios occidentales.

En cuanto a las proyecciones más allá del 2022, el Ministerio de Economía prevé un ligero decrecimiento de -0.7% en el 2023, con un crecimiento del 3.2% en el 2024 y de 2.6% en el 2025. Por su parte, el FMI estima un decrecimiento de -3.3% en el 2023.

Independientemente de los resultados del conflicto bélico en curso, vale la pena recordar que permanecen o empeoran los obstáculos estructurales más graves se siguen concentrando en la alta dependencia de los precios del petróleo y de las materias primas que Rusia exporta; el volátil equilibrio fiscal, cuyo déficit puede nuevamente incrementarse si se reducen los ingresos o se incrementan los gastos militares, como ya está ocurriendo en estos momentos; la vulnerabilidad financiera externa, con los limitados flujos de inversión extranjera, la fuga de capitales y el endeudamiento del sector privado y todo esto se ve intensificado por un elevado nivel de corrupción,[3] burocracia e inseguridad en los negocios que persiste, con una economía sumergida que genera entre el 15 y el 20% del PIB y abarcaba hasta el 18.9% de los trabajadores.

Un punto de no menor importancia para las perspectivas de la economía rusa es la tasa de vacunación de la población para enfrentar la COVID 19, la cual se mantenía en enero de 2023 en 54.32%, cifra que muestra solo una discreta mejoría en comparación con el 45.7% al iniciarse el 2022. En esta situación parece influir el temor a los efectos secundarios de la vacunación.

En relación con la pandemia, las cifras al cierre de febrero 1º de 2023 sufrían el contagio 21 649 414 personas –el 14.9% de la población-, para una tasa de confirmados por 100 000 en 14 días de 60.19 y 387 153 fallecidos, para una tasa de letalidad de 1,79%.[4]

En síntesis, en estos momentos no es posible un mayor grado de certeza en los pronósticos económicos o sociopolíticos en Rusia hasta que no concluya la guerra de Ucrania.[5]Lo que si se comprobó en el 2022 fue que Rusia se preparó para enfrentar las consecuencias del conflicto y ha logrado evitar impactos significativos en su economía a pesar de las consecuencias de la guerra, mientras que las sanciones a que ha estado sometida han tenido una repercusión negativa mayor en aquellos países que las implementaron.

No obstante, los peligros de un conflicto bélico de mayores consecuencias sigue presente, en la misma medida que la OTAN apuesta por un alargamiento de las acciones militares que permitan derrotar a Rusia a cualquier costo.

El conflicto en Ucrania ha puesto de manifiesto que en la esfera de las relaciones políticas internacionales se perfila claramente un mundo multipolar frente a la hegemonía norteamericana que ha prevalecido hasta el presente.

Mientras tanto al interior de la Federación Rusa se aprecia que una nueva victoria electoral de Putin en 2024 dependerá del resultado del conflicto y sus impactos para el pueblo ruso. Por el momento, y según una encuesta reciente reseñada por la agencia Sputnik, alrededor del 80.8% de la población confía en el presidente, mientras que el 78.1% aprueba su labor.[6]

Cierre de información: Febrero 3 de 2023.

[1] Ver CIEM “Evolución socioeconómica de Rusia durante el 2021 y las complejas perspectivas para el 2022” Informe sobre la Evolución de la Economía Mundial en el año 2021, mayo del 2022 www.ciem.cu

[2] Ver Swissinfo (2022), El Economista (2022) y EFE (2022).

[3] Según Transparencia Internacional, Rusia ocupó en 2022 el lugar 43 entre 180 países entre los de mayor nivel de corrupción en el mundo, una posición que muestra una fuerte corrupción y un ligero deterioro en relación a años anteriores. Ver Transparencia (2022).

[4] Ver Datos Macro (2023).

[5] La economía ucraniana se estima que se contrajo un 35% en 2022.

[6] Ver Sputnik (2022).