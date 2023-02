«Demandando a la vida su secreto», de Cintio Vitier

«Regalo de Reyes» y «Notas en el centenario de Vallejo» resultan un claro homenaje de Cintio a ambos escritores desde sus respectivas realidades, geográficas y de estilo. De Alfonso Reyes, desde su acercamiento personal y la «gracia» que en él descubre, resume su relevancia al decir: «¿Qué sería de México sin Reyes, sin lo que Reyes significa dentro de lo mexicano que se iniciara bajo el patrocinio de Sor Juana?». Su celebración centenaria de Vallejo implica, por su parte, un recorrido por su obra, que entraña el redescubrimiento del tono en las poéticas que caracterizan cada uno de sus libros. Las percepciones individuales de «Los heraldos negros», «Trilce», «Poemas humanos» y «España, aparta de mí este cáliz», de acuerdo con los motivos que los traen a la luz, quedan aunadas y resumidas por Vitier cuando sentencia: «No le podemos quitar a Vallejo sus propias dualidades, tan combatidas como resistentes […]. No le podemos quitar a Vallejo su cristianismo ni su marxismo […]. No le podemos quitar a su vanguardismo su modernismo […]. No le podemos quitar una sola partícula de lo que fue, porque en él empezamos a ser, o más bien a hablar, a decir lo que somos […]».Es innegable que la presencia de Martí es central en este volumen, y de ello dan fe los artículos «Demandando a la vida su secreto», «Visión martiana de Haití», «Martí en la hora actual de Cuba», «España en Martí», «Nuestro hombre del 98» y «Martí, Bolívar y la educación cubana», textos que, aunque retratan facetas y estudios disímiles de la vida y obra del Maestro, constituyen un conjunto orgánico en el que todas sus visiones confluyen y actualizan nuestra percepción de la historia: la de un Martí que se adueña de la palabra, la enriquece, la eleva en su amor por Bolívar y por los paladines de las luchas por la libertad de la América, cuyas «mayores influencias no las recibió […] de los próceres de la palabra y el pensamiento, sino de los héroes y mártires de nuestra independencia […] no solo el legado ético y político, sino también el mayor impulso estilístico […]»; la de un Martí cronista en el que crece en cada estadía el amor por la bella tierra haitiana, por su gente, su naturaleza, sus costumbres, relatos de amor fraterno que Cintio resume cuando nos dice: «Así, como un desconocido hermano, fue Martí a sus hermanos negros de Haití, de Santo Domingo, de Jamaica, de los Estados Unidos, de Cuba. El anillo hecho con hierro del grillete del Presidio Político no era una alianza solo con Cuba, era una alianza con todos ellos»; la de un Martí que se hace necesario, en la hora actual, en la formación ideológica de un país que pierde a sus hijos, que peligra de desviarse de la calidad educativa necesaria, razón por la que Vitier nos exhorta a que «[…] Probemos la esperanza; sistematicemos, sin burocracia pedagógica, la invencible esperanza; hagamos el experimento de una formación martiana que vaya desde el Círculo Infantil hasta las especialidades universitarias, y que solo termine con la vida»; la de un Martí que sabe de dolores profundos, de destierro, de opresión, pero que respeta al pueblo español, a su gente, a sus artistas, que con nostalgia vuelve a España como a su primer amor; la de un Martí profético, «[…] único cubano preparado para afrontar política y culturalmente el viraje histórico del 98 […] el mismo cuya muerte en combate tres años antes, tan involuntaria como trágicamente, había facilitado aquel viraje»; y, por último, la de un Martí que hace de Simón Bolívar un maestro, ejemplo de juventudes, y, ambos, a su vez, de guías pedagógicos de este autor que resume principios y objetivos educativos imprescindibles como el estudio de la historia de la patria, «de lo específico nuestro» que es «nuestro modo de pensar y obrar, que da carácter al pueblo y se concentra y universaliza en sus máximos héroes y creadores», de lo «humano universal» que es «el patrimonio íntimo –ético y estético– de cada persona» y, de colofón, como núcleo del ejercicio crítico y creativo de este poeta cuya obra nos convoca esta tarde, de «la vida como servicio y como poesía».

(Tomado de La Ventana)