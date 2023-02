Miembro del ejecutivo provincial de la UPEC desde el nacimiento de Artemisa como provincia, Odalis Acosta Góngora ha sido reelegida como presidenta de la organización en el territorio para su tercer mandato al frente del gremio en su territorio.

CP: La relación de los periodistas con las fuentes sigue estando en el debate entre los profesionales, ¿qué situación presenta la provincia en este aspecto y cómo lograr un mayor acceso a la información?

OA: El discurso que llevaron los periodistas artemiseños a su Asamblea XI Congreso, en cuanto a la relación con la fuente, dista mucho del que prevalecía en 2018. Las trabas institucionales ya no representan la generalidad, sino la excepción. La inmediatez muchas veces se pierde a la espera de un dato “oficial”; sin embargo, la transformación a la que estamos convocados, también implica, modificar rutinas, y hago uso del término para referirme a la práctica de viejos procedimientos que parecen estar arraigados en los modos de hacer de muchos colegas. La fuente que da la inmediatez, casi nunca es la que facilita el seguimiento de la información, entonces, ¿qué nos obliga a seguir anclado a los mismos pronunciamientos?

“Artemisa también ganó terreno en ese sentido. Digamos que contamos con un aliado que nos ayuda a abrir aquellas puertas que insisten en mantenerse cerradas. La máxima autoridad del Partido mantiene un vínculo estrecho con los directores de medios, y estos a su vez, se convierten en voceros de los obstáculos que encuentran los periodistas tras cualquier investigación. Quedan algunos que todavía ponen resistencia, pero estamos ganando terreno”.

CP: En la asamblea se cuestionó la ausencia de medios de Artemisa en el experimento previsto para la prensa. ¿Qué experiencias podrían aportar como territorio?

OA: Los medios de Artemisa y Mayabeque trabajan bajo un sistema diferente a otras provincias. Nosotros formamos parte de un experimento que, en ocasiones pensamos que ha sido archivado en una gaveta porque no escuchamos hablar de él, ni a favor ni en contra. Aquí, por ejemplo, existe una Delegación del Instituto Cubano de Radio y Televisión, con funciones similares al ICRT, pero con cero financiamientos desde el Gobierno provincial. El periódico, por su parte, nació con una plantilla extremadamente reducida que obliga a sus profesionales a multiplicarse, por el mismo salario, en una etapa en que estamos abogando por tener diarios digitales en lugar de semanarios impresos. Funcionamos con limitaciones que nos distinguen del resto y eso hay que tenerlo en consideración.

“Las provincias nacidas de La Habana necesitan una mirada diferente desde los organismos rectores, es el sentir de la primera secretaria del Partido en Artemisa y también el de los profesionales de la prensa que están ávidos de soluciones en lugar de respuestas. Nuestro aporte sea quizás sobre la base de las insatisfacciones que nos deja el haber trabajado 12 años bajo un experimento que limita las alternativas de crecimiento estructural y funcional. Nos queda la ilusión de saber que el experimento previsto para la prensa nada tiene que ver con el que se aplica en estas provincias. Entonces mantenemos la esperanza de merecer iguales tratamientos, aunque hayamos nacido con una concepción diferente”.

CP: ¿Cómo puede contribuir la futura Ley de Comunicación a borrar algunas de las dificultades que presentan hoy nuestros medios?

OA: Esta propuesta jurídica no será una Ley exclusiva para los periodistas o quienes llevamos la comunicación en el sistema de medios públicos. Se trata, sobre todo, de ordenar ese proceso humano y social que está presente en todos los ámbitos de la vida y las esferas del desarrollo material y espiritual en el país. Será una exigencia que regula derechos y deberes en materia comunicacional, para toda la sociedad. En la asamblea de Artemisa, una colega mencionaba determinado problema con una fuente en específico, de esas que parecen trabajar con una regulación generalizada en toda Cuba y no ofrecen información oportuna a la prensa, pues bien, esta Ley viene a colocar todo en su lugar. Solicitar y recibir información oportuna y veráz, no solo es un derecho de quien la requiera, sino también, una obligación de quien la tributa.

CP: ¿Qué retos tiene la UPEC en Artemisa para los próximos años?

OA: Artemisa es una provincia muy joven. Apenas logramos el viejo anhelo de los colegas de contar con una casa para el desarrollo de las actividades sociales y de superación. Es una meta cumplida a medias porque aún tenemos que acondicionar sus locaciones y dotarla de tecnología, tarea compleja en medio de las carencias que vive Cuba. Con carácter inmediato debemos impulsar la transformación en el sistema de gestión de la prensa, en el tratamiento de los contenidos por las diversas plataformas, en ilustrar la opinión pública y en profundizar en las dificultades subjetivas, logrando la participación del pueblo en este propósito. Es inminente también la conclusión del Diplomado de Reorientación al Periodismo, teniendo en cuenta que contamos con muchos profesionales provenientes de otros sectores. Ahora mismo, las opiniones en el chat del grupo Upec Artemisa, hablan de transformar, de romper viejos cánones, de pegar el oído a la izquierda del pecho de nuestros públicos, de emprender y aprender novedosas maneras de comunicar el sentir del pueblo, y ahí radica nuestro principal y más urgente de reto.

María Odalis Acosta Góngora es Licenciada en Comunicación Social e inició su labor profesional en Radio Ariguanabo, en 1995. En ese medio ocupó múltiples responsabilidades, entre ellas, especialista en propaganda, guionista, directora de programas informativos y conductora de espacios informativos.

Con el Programa La Verdad se abre paso, dedicado a los Cinco Héroes, ganó diversos premios en festivales de la radio y concursos de la UPEC. Durante años escribió, condujo y dirigió el programa de opinión Pido la palabra, con el cual alcanzó numerosos lauros.

Relevante ha sido su trayectoria como redactora reportera de prensa en Radio Ariguanabo, Radio Artemisa, así también como corresponsal de Radio Reloj, Radio Progreso y Corresponsal Jefa de la Agencia Cubana de Noticias.

Fue merecedora del Premio Joaquín Nicolás Aramburu en la especialidad de radio, por tres ocasiones y posee la Distinción Félix Elmusa.

Miembro del ejecutivo provincial de la UPEC desde el nacimiento de Artemisa como provincia. En la delegación provincial se desempeñó en los frentes de Atención a la Prensa y Concursos y Premios, hasta 2014 en que fue electa presidenta, reelecta en 2018 y en 2023.