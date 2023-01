Hay que ganar más conciencia colectiva sobre el cambio de la gestión editorial

Víctor Hugo Leyva Sojo es el nuevo presidente de la Unión de Periodistas en Santiago de Cuba. Con una amplia trayectoria profesional y académica, asume la responsabilidad al frente de los profesionales del gremio en Santiago de Cuba. Convencido de que se hizo mucho en el periodo anterior, también reconoce los desafíos presentes, “que son muchos y necesitan el empuje de todos los afiliados”.

Graduado de la Licenciatura en Periodismo en junio del año 1995 y profesor de la Universidad de Oriente, desde el propio año, conoce al dedillo tanto el mundo de los medios en su provincia como las estrategias en la formación de nuevos periodistas, uno de los temas más debatidos durante la Asamblea.

Acerca de la reunión y de sus consideraciones en torno a de los retos actuales de la profesión, opinó para Cubaperiodistas.

CP: En la Asamblea XI Congreso en Santiago dijiste que la reunión dejaba tareas al Partido y al Gobierno, “pero nos deja el doble a nosotros, que debemos levantar los cambios desde las delegaciones”. ¿Cuáles serían esos cambios y reclamos de los profesionales del gremio en la provincia?

VH: Pienso que en primer lugar nosotros debemos ganar más conciencia colectiva de lo que significa el cambio de la gestión editorial de nuestros medios y la búsqueda de alternativas para la sostenibilidad económica, no debe ser solo el ejercicio aislado de personas que lo piensen, porque para que ese cambio sea efectivo debe lograrse la participación de todos los profesionales del gremio, no por decreto sino como una necesidad sentida.

“En segundo lugar, debemos recuperar el protagonismo de los afiliados en el funcionamiento de la organización, no debe seguirse hablando de la UPEC como un concepto abstracto o como un medio para recibir recursos o atenciones que son necesarias, se trata de que cada uno sienta la organización, que se promuevan debates, espacios de capacitación, posibilidades de construir nuevas formas de hacer, de perfeccionar el trabajo de los medios, de responder a las audiencias. Eso tiene que generarse desde cada afiliado y desde cada delegación de base.

“Y, por último, aunque podría mencionar muchas cosas más, asumir el rol que nos corresponde como actores para generar un clima de trabajo que facilite nuestra labor, que se siga imponiendo el respeto y la conducta ética de los profesionales de la prensa, el rescate de las experiencias de nuestros jubilados, el amor sin límites a una profesión que más allá de un medio de vida es un medio para la vida”.

CP: Uno de los problemas más reiterados en las asambleas XI Congreso ha sido lo relacionado con los jóvenes periodistas, pues existen graduados que abandonan o rechazan nuestros medios. ¿Qué situación presentan en la provincia y qué estrategia podría desplegarse para enfrentar esa situación?

VH: Nosotros no estamos ajenos a este problema, porque en estos últimos tiempos han salido de nuestras redacciones jóvenes graduados que han migrado, no solo del país, sino a la capital cubana o a otras profesiones. Eso tiene que ver mucho con las serias dificultades materiales que atraviesan nuestros medios, la falta de incentivos económicos y tengo que reconocer que, en no pocos casos, falta de identidad con la profesión.

“La solución de los problemas materiales sería una primera vía, pero todos sabemos que eso se puede ralentizar por la propia situación económica que vive el país, aunque estamos a tiempo de darle otro pensamiento al tema salarial y de estimulación. Pero eso no depende de decisiones a este nivel, aunque se pueden buscar alternativas para de conjunto con el Partido y el Gobierno generar posibilidades de atención.

“Tenemos que darles más voz a los jóvenes en la definición de nuestra política editorial, en oportunidades de capacitación, en que ellos mismo generen actividades desde el Club Juvenil de la Prensa para que se conviertan en dinamizadores de la actividad periodística en el territorio.

“Y debemos insistir igualmente en la atención diferenciada desde las delegaciones de base y en compartir más su proceso de formación en la Universidad”.

CP: Las redes sociales son los espacios más recientes de influencia y confluencias, ¿qué más hacer para multiplicar la presencia de los periodistas santiagueros en Internet?

VH: Una de las cosas que más se planteó en las asambleas de base fue la disponibilidad de medios tecnológicos para el acceso a Internet y para el trabajo, eso es cierto, pero no es el único problema a resolver, porque incluso hoy los que lo tienen, ya sea corporativos o privados, aún no están a la altura de esa presencia permanente y masiva en las redes.

“Lo primero es entender que uno no se desdobla en dos personalidades, una profesional y otra privada, es uno solo, aunque tenga dos perfiles para definir los límites, siempre el periodista seguirá siendo una personalidad pública, e incluso el tratamiento a su vida privada estará sometida al escrutinio público, porque ya cuando la publicas deja de ser privada.

“Creo que debemos seguir insistiendo en la capacitación. No se trata de repetir consignas o adoptar siempre una actitud beligerante, se trata de utilizar además los mejores recursos, los argumentos, las expresiones de nuestra cotidianidad que nos dan un respiro en medio de tantos problemas.

“Este es un tema que debe convertirse en parte de las necesidades sentidas de los periodistas, de saber que se integra a su misión de responder a los públicos, de conformar opiniones, de estar lo suficientemente informados y comprometidos como para entrar a ese mundo rico pero complejo”.

CP: La prensa desempeña un papel fundamental en el fomento de la participación, la transparencia y la rendición de cuenta ¿Han logrado en Santiago estos objetivos? ¿Qué falta por hacer? ¿Cómo puede la UPEC contribuir a ello?

VH: No han faltado esfuerzos en la provincia y hemos logrado algunas cosas. Experiencia de participación como los programas Santiago Hoy, que contó con el apoyo de las autoridades de la provincia e integró a todos los medios del territorio son un buen avance, o el programa En línea contigo, de Tele Turquino, junto a otros como Concierto Informativo de CMKC o los espacios abiertos en las emisoras municipales o en el propio periódico provincial.

“Pero eso ni por asomo responde a todas las expectativas y necesidades de la población, no solo por la resistencia de algunas autoridades de nivel intermedio o bajo, sino a veces por la propia autocensura que se imponen algunos de nuestros colegas.

“Esta es otra de las cuestiones a que nos referimos en la primera pregunta y es la forma en que las delegaciones de base de la UPEC participan en la construcción de esa agenda, en la persistencia para lograr la presencia de los funcionarios públicos para seguir tratando otros temas que la gente cree escabrosos, pero que solo adolecen de un tratamiento profundo.

“Creo que la nueva Ley de Comunicación Social puede aportar mucho, pero junto con ella deben venir una preparación mayor y un cambio de mentalidad. Debemos perfeccionar más la forma en que damos participación al pueblo santiaguero en la construcción de nuestras agendas, en abrir espacio para que los servidores públicos muestren su gestión real.

“Como dijo Ricardo Ronquillo en nuestra Asamblea, no seremos medios fundamentales hasta que no respondamos de verdad a nuestras audiencias y eso tiene mucho que ver con la idea base de que el periodista no es el protagonista de esta obra, sino un mediador que construye ese rol esencial siempre con sus públicos”.

Víctor Hugo Leyva Sojo acumula 27 años en la docencia. Ha impartido 18 asignaturas en pregrado y dos en posgrado y participado en la formación de varias generaciones de periodistas desde el año 1993 en que se inició como alumno ayudante.

Ingresó a la UPEC el 16 de febrero de año 2000. Desde su incorporación al Departamento de Periodismo, ha organizado y participado en las pruebas de aptitud para el ingreso a la carrera de Periodismo, obtuvo en el 2008 el título de Especialista por la Universidad de La Habana. y ha estado presente en numerosos eventos nacionales e internacionales.

Cumplió Misión Internacionalista en la República Bolivariana de Venezuela y representó al país en el proyecto Embajadores del Alba, en Bolivia; fue delegado al Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en Argelia 2001.

Cursó el Diplomado en Administración Pública para cuadros del Estado y el Gobierno y participó en varios Programas de la Revolución con diferentes responsabilidades. Entre ellos, la formación de Trabajadores Sociales cubanos, venezolanos y bolivianos; en el Nuevo Programa de Formación de Médicos Latinoamericanos yen el Programa de Formación de Jóvenes Chinos.

Ha sido desde Jefe de Departamento hasta Vicerrector y en la actualidad es Director de Extensión Universitaria de la Universidad de Oriente. Más de 35 trabajos de diploma han estado bajo su tutoría desde su incorporación al Departamento de Periodismo.

Se desempeñaba como Vicepresidente de la organización en la provincia desde el 2018. Ostenta la distinción “Félix Elmusa” de la UPEC y la Distinción por la Educación Cubana.

Foto de portada: Víctor Hugo Leyva Sojo. Tomada del Facebook del entrevistado