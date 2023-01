En nuestra prensa pública, la auténtica libertad

“A la sociedad cubana se le quiere vender la idea de crear un sistema de medios privados que algunos consideran la solución de los problemas que hemos tenido. Han puesto mucho financiamiento para crear, en paralelo, un ecosistema de medios privados con la falacia de que el nuestro no puede responder a las necesidades de los cubanos. Nosotros, por el contrario, debemos demostrar que el periodismo que levantamos es un mecanismo decisivo en la defensa de los derechos de todos”, afirmó Ricardo Ronquillo Bello, presidente nacional de la UPEC, en la asamblea XI Congreso de la organización en Granma.

El encuentro, que inició el proceso a ese nivel, estuvo marcado por la reelección para otro período de cinco años de Daniel García Zayas como presidente provincial del gremio.

Durante su amplia explicación ante casi un centenar de afiliados, el presidente nacional sostuvo que, pese a quienes adversan nuestra práctica de prensa revolucionaria -algunos de ellos graduados en las universidades del país-, en realidad no hay idea más conservadora que creer que el fomento de medios privados resolvería a los cubanos problema alguno.

En franco terreno de réplica, Ronquillo llamó a defender el criterio de Julio García Luis sobre la libertad de prensa: “En el caso de Cuba -recordó-, su mejor formulación es el derecho de la sociedad organizada a tener medios y no el de las élites a apropiarse de los medios para burlar los derechos del pueblo cubano, que es lo que quieren con los medios de la contrarrevolución”.

Con la presencia, entre otras personalidades, de las integrantes del Comité Central del Partido Yanaisi Capó Nápoles, primera secretaria en la provincia, y Bolivia Tamara Cruz, funcionaria del Departamento Ideológico del Comité Central, y de Ariel Terrero, vicepresidente nacional de la UPEC, Daniel García Zayas comentó, más que leer, un informe de cinco años de trabajo que fue premiado con la renovada confianza de sus colegas para que los guíe en una nueva etapa que inicia, en lo fundamental, con el que ha sido calificado como Congreso de la transformación.

García Zayas dibujó el paisaje granmense en el complejo escenario mediático. Su tropa nuestra ha avanzado en el posicionamiento en la web, la actividad en los sitios, las redacciones multimediales a partir de mayores habilidades técnicas, así como una mejor interacción entre academia y medios que muy pronto -a partir de nuevos proyectos- debe consolidar la categorización docente de periodistas y el desarrollo de un nuevo diplomado para afilar tanto saberes teóricos como rutinas productivas.

En tiempos de cambios en los modelos de gestión de la prensa, promovidos por la UPEC con apoyo del Partido, Granma aprecia la necesidad de transformación del sector y respalda, como comentó su presidente provincial, la idea de que hay que transformar la prensa en la misma medida en que se transforma el país.

“Debemos definir propuestas de rentabilidad profesional para transformar la prensa y crear un observatorio de la prensa en la provincia que permita evaluar la marcha de los procesos comunicativos y enmendar los errores más rápidamente”, señaló García Zayas.

El presidente provincial tocó un punto sensible que hincó antes en varias asambleas de base: “Hay que aspirar -dijo- a que los jóvenes periodistas deseen trabajar en los medios, pero también a que se exija a los graduados el cumplimiento del servicio social en sus territorios”.

Abierto el debate, el periodista manzanillero Baldo Alexis Blanco llamó a incrementar la participación responsable en el ambiente digital, escenario de hondas disputas políticas, lo cual exige, en su criterio, articularse con inteligencia e inmediatez. No obstante, acotó que mantener ese frente de lucha exige disponer de mejor tecnología y ahora, en teléfonos móviles y computadoras, mucho de lo poco que se tiene está desactivado u obsoleto. “¿Quién paga la conexión de los contrarrevolucionarios?”, dijo en lo que fue una pregunta retórica, pero muy interesante.

En su intervención, Eugenio Pérez Almarales, director del periódico La Demajagua, defendió la (buena) memoria y unas cuantas cosas más: “Hay que aplicar -señaló- programas que se idearon para permanecer: Fidel dijo cosas para la prensa que han sido olvidadas y deben rescatarse y reanimarse. De nuevo, algunas instituciones deciden qué se publica y qué no sobre su actividad, porque directivos de instituciones administran el acceso a coberturas de su organismo”. Antes, en un ambiente más pequeño, pero igual de institucional, este reportero de larga trayectoria había exigido que la visión y la ayuda del Comandante en Jefe sobre la prensa sean sostenidas en el presente.

En tanto, Milena Céspedes Milán, colega de la radio provincial, urgió a enfrentar los retos de la reciente jubilación masiva que sufrió su medio. Ahora emprenden la siempre compleja reorientación de otros profesionales, pero lo estratégico es lograr que las redacciones sean atractivas para los jóvenes graduados, a menudo esquivos a ingresar en ellas: “Algunos -contó Milena- ni siquiera llegan, con tantas capacidades que, en el uso de las nuevas tecnologías, pudieran aportarles.

En una intervención brillante como su periodismo, Osviel Castro Medel describió la noria de la repetición de las mismas preocupaciones cada cinco años, a menudo por las mismas personas: “Los planteamientos de 2018 se repiten, y ya esos repetían los del congreso de 1999 y otros anteriores: ministros y otros funcionarios que expresan ‘no quiero prensa’, y el pastoreo, las carencias materiales, la confusión de la propaganda con el periodismo, el intrusismo profesional, el silencio y el facilismo”.

Grande como es, Osviel no se aparta de su voluntad de aportar a nuestro proyecto y denuncia desde la Revolución: “La frase vulgar no puede responderse con vulgaridades. Debemos sacar lecciones del tratamiento mediático de los sucesos del 11 de julio y cambiar las maneras encartonadas de llegar a la gente. Hay que profundizar en el verdadero alcance de las mipymes y no limitarse a repetir el número de ellas”, resumió como profesor antes de recordar la rotunda frase de Fidel: “Peor que los peligros del error son los peligros del silencio”.

Osviel evocó la visión de la prensa de Fidel, Lenin y Martí para aclarar, eso sí, que los periodistas de Granma tratarán de estar a la altura de los tres.

El intercambio del Congreso “a la granmense” incluyó una sustanciosa información de Ricardo Ronquillo sobre los cambios que ya se verifican en el sector: la creación del Colegio Universitario para reforzar culturalmente a jóvenes de preuniversitario que busquen acceder a la carrera de periodismo, y la discusión de un Proyecto de Ley de Comunicación como respuesta legal a un problema estructural del sistema de comunicación pública.

“No es cualquier cosa, sino uno de los mecanismos más importantes de defensa del sistema político de la Revolución. En este terreno se concentra el mayor peligro para la Revolución Cubana, porque en la comunicación enfrentamos la guerra más intensa. Hay un interés especial de los enemigos por desacreditar el sistema de prensa pública, de modo que nosotros tenemos que hacer todo por fortalecerlo y acrecentar su credibilidad. Sin él, Cuba estaría desarmada frente al ataque de sus enemigos ideológicos”, afirmó el presidente nacional de la UPEC.

Como parte de la construcción de un nuevo modelo de prensa publica para el socialismo comenzará próximamente un experimento a distintas escalas del sistema para resolver viejos problemas. Ello implica una nueva relación entre el sistema de medios públicos y el sistema de instituciones, un novedoso modelo de gestión editorial y transformación en multiplataformas, la mejoría de la gestión económica de la prensa con el consiguiente beneficio material a los periodistas y el funcionamiento de un nuevo modelo de gestión tecnológica e innovación.

“La dirección de la UPEC, acompañada por el Partido y el Estado, hará todo lo posible por superar esta situación. No podemos tener un sistema descapitalizado, desprofesionalizado, enfrentando al monstruo de 100 cabezas comunicacional. Esto es esencial para la Revolución”, señaló el presidente de la UPEC, quien remarcó que el distanciamiento entre las agendas publica y mediática es un favor especial que le hacemos a la contrarrevolución.

Al cierre de la sesión provincial del XI Congreso, Yanaisi Capó Nápoles, primera secretaria del Partido en Granma, confesó que había aprendido muchas cosas. “En medio de un contexto convulso, los periodistas desarrollan su misión. El Partido apoya la necesidad de que su labor sea fortalecida”, dijo.

“Admiro a la prensa y a los periodistas granmenses. El 2023 será tan desafiante y retador como el 2022 y ello requerirá esfuerzos y acciones concretas para transformar la situación. Ustedes batallan de manera muy dura por desempeñar con dignidad su profesión, pero en relación con el talento y la preparación, con la educación recibida en el proceso revolucionario, la ventaja de ustedes siempre será superior”, sostuvo la primera secretaria, quien les hizo a los afiliados un llamado central: “¡Sigan defendiendo a la UPEC, a la Revolución, a Cuba! ¡Sigan haciendo por Granma!”.

La asamblea eligió el nuevo ejecutivo provincial, integrado por cinco miembros; a los siete delegados a la sesión final del XI Congreso, en julio próximo, y a los integrantes de la comisión provincial de ética. De igual modo, hizo reconocimiento a cuadros de la UPEC en el territorio que cesan sus tareas y a profesionales destacados en diversos ámbitos del periodismo.