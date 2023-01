Con casi 26 años, Roxana de la Caridad Soto del Sol acaba de ser elegida por sus compañeros para encabezar la Unión de Periodistas de Cuba en Villa Clara. Con una corta pero intensa carrera en la corresponsalía de la Agencia Cubana de Noticias en su provincia, asume ahora un reto mayor.

CP: El Periodismo de consulta fue duramente criticado durante la Asamblea de Balance de la UPEC en Villa Clara. ¿Cuál debe ser la actitud de los profesionales del sector ante una realidad como esa? ¿Dónde queda la responsabilidad del periodista y de los directivos?

RC: El periodismo de consulta viene a ser un lastre que los periodistas decidimos cargar muchas veces. Claro, aparece como un mecanismo de defensa ante las repetidas incomprensiones y “cocotazos” que recibimos a lo largo de nuestra vida profesional, cuando escribimos o decimos algo que causa molestias a algunos decisores. No obstante, aunque las zancadillas —ajenas a nuestra voluntad— continúan estando, le corresponde al periodista velar por la calidad de su trabajo.

“No necesitamos pedir autorización para abordar un tema que es de interés para la población. Las políticas editoriales están bien definidas y compartidas dentro de cada uno de los órganos de prensa. Cuando hay una realidad que nos compete informar, analizar, criticar… no es necesario consultar nada.

“La responsabilidad de lo que se publica o no en el medio corresponde al director y es este quien, además, debe velar por el prestigio y la credibilidad del órgano de prensa que dirige. Siempre que un tema se aborde con sinceridad, ética y profundidad, sin violar los principios establecidos desde la dirección del país para el trabajo de los medios, no existe razón para otorgarle a persona alguna u organismo, ajeno a la prensa, la potestad de decidir lo que se publica o no.

“Como decían algunos colegas en nuestra asamblea: el periodista tiene que salir a la calle sin esperar a que nadie lo mande o le dé permiso y, si no gusta lo que publicamos, que nos regañen luego”.

CP: ¿El intrusismo profesional podrá acabarse luego de la aprobación de la Ley de Comunicación Social? ¿Bastará ese cuerpo legal para decir adiós a tales prácticas?

RC: El intrusismo profesional es una práctica que, a mi juicio, va a costar un poco de trabajo erradicar en Cuba. Creo que de manera general no hemos entendido la importancia de la comunicación y, por tanto, la necesidad de que sea manejada por especialistas.

“Muchos piensan que este fenómeno llega con las redes sociales y la facilidad que tiene cualquier individuo para, desde un celular, contar aquellos hechos que le resultan interesantes o noticiosos; sin embargo, a nivel —incluso— estatal, desde empresas e instituciones se dirige la comunicación y lo que se pretende publicar en la prensa.

“La Ley pudiera significar un gran paso en el camino a erradicar esta práctica, sobre todo, en lo relacionado con el manejo responsable de la información (fundamentalmente, que sea veraz y oportuna), pero como todo cuerpo legal es solo el instrumento, nos queda el reto de dominarla y ejercerla.

“Por otra parte, más allá de una ley en específico, lo único que creo que puede limitar el intrusismo es que nosotros, los verdaderos profesionales de la comunicación, seamos capaces de captar a las audiencias para que estas, de manera natural, hagan conciencia de la necesidad de buscar información por una vía profesional.

“Y, claro, nos queda resolver una problemática antigua: la desprofesionalización del sector. Con una demanda muy por encima de la fuerza laboral capacitada, el intrusismo se ha potenciado desde el propio interior de los medios”.

CP: En la provincia, ¿cómo han logrado de reflejar la vida diaria de las personas?

RC: En Villa Clara, como en otras provincias del país, hay ejemplos puntuales de espacios que buscan reflejar la vida diaria de las personas. Tenemos colegas valiosísimos (no voy a cometer el error de mencionarlos para no dejar a nadie fuera) que se desviven por canalizar, desde la prensa, las principales problemáticas que afectan o interesan a la ciudadanía, pero estamos muy lejos de sentirnos satisfechos; de ahí que en nuestra asamblea algunos colegas expresaran que no cubrimos ni el 50 por ciento de las demandas informativas de los públicos.

“Espacios como el radio-televisivo ´La Hora de todos´ y el radial ´Alta tensión´ deberían convertirse en regla y no excepción dentro de nuestro sistema de medios, pero ello, además del mayor apoyo de las fuentes institucionales, depende del compromiso profesional”.

CP: El acceso a las fuentes sigue siendo un problema para muchos periodistas. En la era de Internet y las redes sociales, ¿pueden hacerse trabajos periodísticos sin acudir a las fuentes oficiales? ¿Es irresponsable hacerlo? ¿Qué más hacer desde la organización?

RC: En ningún contexto es correcto ni responsable hacer trabajos periodísticos sin acceder a las fuentes oficiales; pero en la era de Internet y del llamado periodismo ciudadano resulta imperdonable publicar información que no esté debidamente verificada y contrastada. El manejo oportuno de las fuentes y, por consiguiente, la calidad en la información es lo que diferenciará el intrusismo profesional de la verdadera praxis periodística.

“Desde la organización, y con ayuda de la Ley de Comunicación, se debe velar por un posicionamiento ético de la comunicación que, en gran medida, depende de la profundidad con que se abordan los temas y la correcta verificación de los datos, a partir de las declaraciones oficiales”.

CP: La UPEC en Villa Clara tiene un camino recorrido, pero quedan insatisfacciones entre los profesionales del gremio, ¿cuáles serían las prioridades de la organización para el próximo periodo?

RC: Desde la organización para el próximo periodo nos queda la responsabilidad de mantener todo lo bueno logrado hasta aquí por quienes nos antecedieron. Nos proyectamos continuar promoviendo las buenas prácticas en nuestra prensa y avanzar hacia la implementación del nuevo modelo de gestión; lograr la creación de nuevas delegaciones de base de la UPEC que aporten al desarrollo de la organización y a la praxis periodística en el territorio; elevar el compromiso y sentido de pertenencia de los afiliados con la organización para asegurar su vinculación con las tareas que tengamos.

“Asimismo, buscamos implementar, en colaboración con la Universidad Central de Las Villas (UCLV), nuestro proyecto de observatorio de medios, como una experiencia que garantice la calidad en el discurso periodístico. También, impulsar la superación profesional para aumentar nuestra cifra de masters y doctores; vincular a las autoridades internas y externas a la prensa en la resolución de conflictos personales y profesionales de los periodistas del territorio y convertir la Casa de la Prensa en un espacio de mayor socialización”.

Roxana de la Caridad Soto del Sol nació el 5 de febrero de 1997 en el municipio cabecera de la provincia de Cienfuegos. Comenzó sus estudios en la carrera de Periodismo de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas en septiembre de 2014. Fue alumna ayudante en las asignaturas de Diseño Gráfico, Periodismo Audiovisual y Taller de Realización Audiovisual. También participó en simposios nacionales de Periodismo y en tareas de impacto de la casa de altos estudios como el contingente pedagógico “Educando por amor”. Desde el 2017 colabora con la Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas como diseñadora de su revista técnico-institucional. Se graduó de Licenciatura en Periodismo en julio del 2019 y, desde entonces, labora como redactora-reportera de prensa en la corresponsalía de la Agencia Cubana de Noticias en Villa Clara.

Ha cursado varios posgrados en la UCLV y en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí, sobre todo vinculados a la optimización de la praxis periodística. Además, ha publicado artículos científicos en revistas, relacionados con la percepción de los periodistas sobre el sistema mediático cubano y el discurso periodístico en la Isla.

Actualmente se encuentra cursando dos maestrías, una en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez” y otra en Estudios Teóricos y Contemporáneos sobre el Español Actual en la UCLV.

A finales de 2020 comenzó a formar parte del Ejecutivo Provincial de la Unión de Periodistas de Cuba en Villa Clara, donde se desempeñó como Organizadora hasta octubre de 2022, cuando asumió el cargo de Presidenta interina de la organización. (Foto de portada: Carolina Vilches, periódico Vanguardia).