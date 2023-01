AJEHÉROES: Mas Martín y contemporáneos  (IX)

Cubaperiodistas publica el libro inédito AJEHÉROES: Los héroes cubanos y el ajedrez, el cual consta de 11 capítulos dedicados a héroes cubanos que han tenido relación con el noble juego. El orden en el que aparecen las personalidades es sencillamente cronológico.

La vida es una especie de ajedrez.

-Benjamín Franklin

Luis Mas Martín nació el 17 de octubre de 1922 en San Juan de los Yeras, Las Villas, y falleció el 21 de junio de 1985 en La Habana. Combatió en la Columna 1, al lado de Fidel, en la Sierra Maestra, donde ganó el grado de capitán del Ejército Rebelde. Ha sido uno de los principales promotores del ajedrez en Cuba.

Luchador desde temprana edad, a los 16 años ingresó en el Partido Socialista Popular (ilegal). Fue detenido y torturado en mayo de 1958 y remitido al Vivac de El Príncipe. En la cárcel organizó un curso de ajedrez en la escuela Frank País que radicó en el Vivac. Lo mismo hizo en la Sierra Maestra y a lo largo de su vida.

Al triunfo de la Revolución, estuvo en el Ejército Oriental bajo las órdenes de Raúl Castro. Fue director de Radio Rebelde desde 1970. Senén Casas despidió su duelo.

Compartí muchas jornadas con El Viejo, como le decíamos con su anuencia quienes estábamos cerca de él. Su fuerza de juego no era relevante, pero amaba el ajedrez como solo lo hacen los elegidos. Siempre tenía ideas atrevidas y el valor para realizarlas. Por ejemplo, el ofrecer clases de idioma ruso por radio.

Radio Rebelde tenía el programa diario 5 minutos de ajedrez, que hacía Jesús Salazar, y allí empezó, impartido por Eleazar Jiménez, el Curso de Ajedrez Medio y Superior por Radio Rebelde. Ocurrió a inicios de 1977 y luego tuvo un espacio independiente.

Se publicó en forma de folleto con tapas de cartón y una presilla para agregarle nuevas entregas. Cuenta con una breve historia del ajedrez en nuestro país. Posteriormente se editó un segundo folleto con nuevas clases.

El curso dirigido de Ajedrez Medio y Superior por Radio Rebelde del MI Eleazar Jiménez hizo época, como las clases de idioma ruso por radio, en la misma emisora.

El Boletín RR, una revista especializada

En 1977 dejó de publicarse revista Jaque Mate, que había nacido en 1964. Ante tal ausencia, la emisora inició en 1978 la publicación del Boletín AJEDREZ, del que salieron 22 números, el último de ellos en 1985, con un resumen de la Olimpiada de Salónica 1984. Cuando circuló el primer número le pregunté a Mas Martín ¿por qué Boletín? Me contestó: –Porque crear una revista lleva muchos trámites y un boletín no necesita autorización.

El Viejo aglutinó para confeccionar la revista a destacadísimas figuras del ajedrez cubano, con los dos primeros Grandes Maestros a la cabeza, Silvino y Guillermo García.

También la emisora publicó libros, como el del Torneo internacional de La Habana 1913, además de affiches, tableros y un fabuloso juego de bolsillo, de cartón.

El torneo de las generaciones

Radio Rebelde organizó su primer torneo en 1978, de carácter nacional en el Habana Libre, y el propio Luis Mas Martín lo calificó como “El torneo de las generaciones”. Se llamó XX Aniversario de Radio Rebelde y estuvo dedicado a la faceta ajedrecística del Che, quien fundó la emisora en 1958, en la Sierra Maestra.

Así quedó el histórico torneo:

Lug Ajedrecista G T P Ptos S.B.

1- GM Silvino García 5 6 0 8

2- MI Román Hdez. 4 7 0 7,5

3- GM Guille García 6 2 3 7 37.00

4- MI Joaquín C. Díaz 4 6 1 7 35.50

5- MI Jesús Nogueiras 5 4 2 7 3250

6- MI Guill. Estévez 4 5 2 6,5

7- EN Reinaldo Vera 3 4 4 5

8- MI Eleazar Jiménez 0 9 2 4,5

9- MI Fco. J. Pérez 2 4 5 4 17.75

10-MN Néstor Vélez 3 2 6 4 17.25

11-MN Gilberto García 3 1 7 3,5

12-MN Rogelio Ortega 1 2 8 2

A partir del año siguiente los certámenes RR fueron internacionales y se extendieron hasta 1986. El más relevante fue el de 1985, que contó con la participación de la campeona mundial Maya Chiburdanidze.

Pero el aporte de Luis Mas Martín y la emisora fue mucho más allá: organizó los primeros internacionales de blitz, tres campeonatos nacionales abiertos (los únicos), también matches de importancia, jornadas nacionales masivas, y convocó a concursos de solucionistas de problemas, con premios fabulosos. Además, Mas Martín contribuyó al nacimiento del Memorial Céspedes.

Todo este accionar de la emisora Radio Rebelde dio un impulso extraordinario al ajedrez cubano y Mas Martín siempre recalcó que cada acontecimiento rendía homenaje a la faceta ajedrecística del Che.

Dos torneos internacionales en memoria de Más Martín cobraron vida en Santa Clara, en 1990 y 1991.

Anécdota con Capablanca

Tenía Luis dos hermanos que también amaban el ajedrez y eran activistas: el médico Lorenzo (Loncho) y el Ingeniero y profesor universitario, Ramiro.

En su 50 cumpleaños, el 19 de noviembre de 1938, Capablanca ofreció unas simultáneas de 30 tableros en el Liceo de Santa Clara. Sus rivales podían recibir ayuda, pero el niño Ramiro jugó sin asesoría. Capablanca fue ganando y se quedaron solos. Preguntó por un familiar. Se presentó Luis Más Martín y José Raúl Capablanca le dijo: -Dediquemos a este muchacho al ajedrez.

Otros contemporáneos cultores del ajedrez

Fabio Grobat: Su nombre real era Abraham. Nació el 30 de agosto de 1905 en Polonia. Por sus actividades comunistas tuvo que huir y llegó a nuestro país, donde en 1925 estuvo entre los fundadores del primer Partido Comunista de Cuba. Elegido miembro del Comité Central del actual Partido en 1965, resultó reelecto en los tres primeros congresos. Falleció en 1994.

En acta de la Federación Cubana de Ajedrez encontré esta joya histórica: El domingo 22 de septiembre de 1940, en exhibición a la ciega de Jorge Bou Morales en el Club Julio Antonio Mella, Jugó contra 4. Ganó a Arsenio Alonso de Haya, Arístides Reyes y Aníbal Escalante. Perdió con Fabio Grobat.

Carlos Rafael Rodríguez: Nació el 23 de junio de 1913 en Cienfuegos y falleció el 8 de diciembre de 1997 en La Habana. Intelectual y comunista, su hoja de servicios es demasiado amplia en ambos aspectos. Combatió en la Sierra Maestra y fue vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros.

El también jurista y literato sentía amor por el filosófico juego, como lo calificara Guillén. En cierta ocasión coincidimos, me identificó y e inició una plática sobre ajedrez. Rápidamente supe que era un conocedor y de que estaba muy familiarizado con el acontecer nacional e internacional.

Especialmente reflexionó sobre la longevidad que pueden alcanzar algunos, manteniendo especial fuerza de juego. Comentó con admiración sobre el caso de Vasili Smislov, quien con 61 años estaba envuelto en los matches de candidatos a la corona en 1984, y solo fue frenado por Garri Kasparov.

José Ramón Balaguer: Nacido el 6 de junio de 1932 en Guantánamo, José Ramón Balaguer Cabrera fue médico y combatiente en el II Frente Frank País. Luego del triunfo de la Revolución asumió diversas responsabilidades partidistas de alto nivel.

Gran amante del ajedrez, ha estado al tanto de su desarrollo en Cuba y en el mundo. Cuando Anatoli Karpov hizo su primera visita a Cuba, en 2004, fue quien lo recibió en la sede del Comité Central del Partido.

En 1989 se celebró una histórica asamblea general sobre ajedrez y fue José Ramón Balaguer Cabrera quien la presidió. Allí sentenció: No es seguro si el ajedrez es deporte, ciencia o arte, pero sí que tiene una gran trascendencia social y que influye tremendamente en el desarrollo intelectual.

Falleció el 15 de junio de 2022, a la edad de 90 años

Jorge Serguera Riverí: El rival más frecuente del Che en la Sierra Maestra era el Comandante Jorge Serguera Riverí, conocido como Papito (1932 – 2009). Acompañando al GM Silvino García lo visité varias veces en su casa, en Playa. Me percaté de dos rasgos sobresalientes: su acervo cultural y su pasión por el ajedrez.

No le hice una entrevista, pero sí le pregunté por sus partidas con el Che y me dijo que habían jugado muchas veces, tantas que no podía señalar una cifra. Las primeras, en las montañas dónde se gestó la victoria del primero de enero de 1959.

Jurista de profesión, publicó libros sobre el Che. Cuando la gigantesca sesión de simultáneas del 19 de noviembre de 1966 en la Plaza de la Revolución, enfrentó al campeón mundial Tigran Petrosian, al lado del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz.

Pedro Celestino Aguilera: Me contó José Luis Barreras que cuando su primer encuentro, a principios de la Revolución, con Raúl Castro y Ernesto Che Guevara, este último dijo que en Cuba no había ajedrecistas, y Raúl acotó que sí, y mencionó al combatiente Aguilerita.

Se refería a Pedro Celestino Aguilera González (1925-1999), conocido como Tito, quien participó como jefe de grupo en el asalto al Cuartel Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo, el 26 de julio de 1953. Prestó servicios en las Fuerzas Armadas Revolucionarias hasta 1976 y se retiró con los grados de coronel.

Aguilerita fue un gran colaborador en la creación del Instituto Superior Latinoamericano de Ajedrez (Isla), inaugurado el 20 de abril de 1992. Le conocí pocos años antes. Era un furibundo amante del juego ciencia y con frecuencia disputábamos algunas partidas.

Otro combatiente también conocido como Aguilerita fue Ramiro Arturo Aguilera Barreiro (1926-2010), ayudante de Fidel en la Sierra Maestra en 1958 y capitán del Ejército Rebelde, pero no tuvo vinculación con el ajedrez.

Giraldo Mazola Collazo: Nació en La Habana el 9 de agosto de 1937. Licenciado en Ciencias Sociales, había iniciado la carrera de Medicina en 1955. Se incorporó en 1956 al Movimiento 26 de Julio e integró los comandos armados de la capital, a las órdenes de Sergio González, el Curita.

D etenido en varias ocasiones y torturado, fue herido durante la masacre del primero de agosto de 1958 en la prisión del Castillo del Príncipe. Al crearse el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, ICAP, a principios de 1960, es designado su Presidente. Embajador en varios países, fue viceministro de Relaciones Exteriores de 1980 a 1993.

Enconado rival ajedrecístico del Comandante Ernesto Che Guevara, fue de los que enfrentó al campeón mundial Tigran Petrosian en la Simultánea Gigante de la Plaza de la Revolución en 1966, y también combatió en la mesa presidencial cerca de Fidel en la de 2002, frente a Silvino García.

Ha sido un baluarte en la celebración de algunas de las ediciones iniciales del Memorial Capablanca y ha integrado la Federación Cubana de Ajedrez. Hizo tablas con Miguel Najdorf en la histórica sesión de simultáneas a la ciega en el Habana Libre (1962), cuando el Che obtuvo idéntico resultado.

Foto de portada: Con Reinaldo Vera y Guillermo García.