 Superlativas ingratitud e irreciprocidad (I)

“EE.UU. alcanzó su independencia apoyados por los criollos de la Isla, que ya eran cubanos”… “…que donaron alhajas y dinero en cantidad suficiente como para que el General George Washington ganara la batalla decisiva de la guerra, pusiera preso al ejército adversario y decidiera el curso de los acontecimientos a favor de la independencia de las Trece Colonias”. (Lic. Félix Pita Astudillo).

Amplia información, pormenorizados y corroborados hechos se encontrarán en el artículo del brillante y sagaz periodista multilaureado con el Premio Nacional José Martí, y otros galardones, licenciado Félix Pita Astudillo, publicado en el periódico Granma, aquí reproducido en hipervínculo (1). Ante tan tamaña crueldad imperialista, sostenida política de persecución, asfixia, con agresiones de toda índole contra nuestro pueblo, la prorrogación de la adopción de las Regulaciones en 1963, para el Control de los Activos Cubanos, luego de que fuera decretado el genocida, arreciado bloqueo en el año 1962, que perdura, -ya venía precedido de acciones similares- y que también afectan a terceros países, a propios estadounidenses, debiera reproducirse la citada pieza periodística, por asociaciones, instituciones, grupos, otras personas solidarias con Cuba; al mismo tiempo elaborar también por honestos realizadores audiovisuales, trabajos sobre estos hechos que superlativamente los enemigos siguen ocultando, distorsionando.

Hacen caso omiso a las resoluciones de la ONU, al derecho internacional, incumplen con pensamientos, mandatos, exhortaciones de sus fundadores dirigidas a sus sucesores, como las del General en Jefe, su primer Presidente George Washington: “Observa la buena fe y la justicia hacia todas las naciones. Cultiva la paz y la armonía con todos”. “…Nada aborrezco más que la ingratitud”.

Frases que debieran interiorizar determinados personeros de ese gobierno- que a diferencia de funcionarios que se inclinan por buenas relaciones comerciales, diplomáticas, de intercambios- en contubernio con lacayos, testaferros, actúan presionando a las altas esferas de manera tan satánica e ingratamente violando normas, acuerdos internacionales, sin reciprocidad; son bien calificados como camarilla sociópata, por Noam Chomsky, eminente lingüista, filósofo, politólogo, activista estadounidense, de reconocido prestigio internacional.

Por ejemplo, de nuevo, la presidencia de EE.UU. prorrogó la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, espúreo instrumento violatorio de derechos humanos, normas jurídicas; todo ello con difamaciones, subterfugios, animadversión contra Cuba, constantes engaños a sus propios conciudadanos, al mundo, arrecian contra los que solidariamente nos expresan y aportan apoyos, estigmatizan, acosan a nuestros colaboradores con otros pueblos, a todas las personas de buena voluntad que condenan el bloqueo con más de 60 años e incrementado.

Los enemigos de nuestra nación, del pueblo, son seguidores de la nefasta, hipócritamente amañada política trazada por John Quincy Adams acerca del “fatalismo geográfico de Cuba”, que concibe la teoría de la fruta madura; es decir, hacerse de la Isla como su “adquisición más interesante” que han aplicado en todas las etapas de nuestras luchas, cometiendo al mismo tiempo, no obstante nuestros gestos altruistas, todo tipo de ataques para alcanzar su anhelado malsano fin geofásico.

Infinidad de hechos agresivos, intervencionistas, terroristas, de todo tipo, violatorios del derecho internacional, de las más elementales normas de convivencia entre Estados, pueblos, contra Cuba y su altruista, abnegada, trabajadora, patriótica población, se inscriben en los intentos colonizadores de EE.UU.; ejemplo inobjetable es el decretado, cruel bloqueo impuesto.

Y acerca del mismo, recientemente el Ministro de Relaciones de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, presentó ante la prensa nacional y extranjera, la actualización del informe nacional en virtud de la resolución 75/289 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulada Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de América contra Cuba (período agosta 2021-febrero 2022), que el próximo 2 y 3 de noviembre dicha Asamblea lo considerará por trigésima vez. En la citada presentación ante la prensa, nuestro Canciller entre otros resaltantes aspectos que abundan al respecto, expresó:

“Cuba tiene derecho a vivir sin bloqueo, tiene derecho a vivir en paz. Cuba estaría mejor sin bloqueo. Todos estarían mejor sin bloqueo. Estados Unidos sería un mejor país sin bloqueo a Cuba. El mundo sería mejor sin el bloqueo contra Cuba”. “La política del presidente Joseph Biden es lamentable e inercialmente la misma política republicana. No se han introducido cambios en esa política”. “El bloqueo ha pasado a una calidad agresiva que no había tenido en el pasado”. “Pese a los anuncios positivos en la dimensión correcta, pero extremadamente limitados, y prácticamente inaplicables, el bloqueo no ha modificado en lo absoluto su alcance ni su profundidad”. (2)

(1)Trabajo periodístico del Lic. Félix Pita Astudillo, publicado por Granma. https://www.granma.cu/granmad/2007/11/03/interna/artic04.html

(2)Palabras del Canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, ante la prensa nacional y extranjera, en virtud de la resolución 75/289 de la Asamblea General de la ONU. www.minrex.gob.cu http://www.cubadebate.cu

(Continuará)