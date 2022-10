El mundo exige la libertad inmediata de Julian Assange

El presidente de la Internacional Antimperialista de los Pueblos, Manuel Zelaya Rosales ha liderado una importante campaña virtual en la que se han ido sumando destacadas personalidades del mundo, para exigir la libertad inmediata del periodista Julian Assange.

Assange permanece recluido en una cárcel de Reino Unido, y con una casi segura extradición, por desnudar los crímenes de guerra de los Estados Unidos, esto es considerado por muchos como un atropello a la libertad de expresión y de opinión, por supuesto una violación a los derechos humanos.

Centenares de personalidades internacionales han unido su voz a la campaña de la Internacional Antiimperialista de los Pueblos para proclamar una liberación inmediata de Assange, símbolo de la libertad de expresión.

Entre ellos Ricardo Patiño, excanciller de Ecuador, Adolfo Pérez Esquivel, profesor y escultor argentino, quien recibió el premio Nobel de la Paz en nombre de los pueblos de América, desde México, el político Gerardo Fernández Noroña, Nidia Díaz desde El Salvador y Lois Pérez Leira, Secretario Ejecutivo de la Internacional Antiimperialista de los Pueblos.

De igual manera, la exsenadora de Colombia, Piedad Córdoba manifestó “Desde Colombia pido la libertad inmediata de Julian Assange”.

Por su parte, la expresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador Gabriela Rivadeneira, destacó que su país concedió no solo el asilo, sino, la nacionalización de Julian Assange, víctima sentenciada por los Estados Unidos como enemigo de la nación.

Secretaría de Prensa

David de la Paz

Septiembre del 2022

Honorable Excelencia Liz Truss

Primera Ministra del Reino Unido

Su Despacho

Excelentísima Primera Ministra:

Me dirijo a usted, en mi carácter de ExPresidente de la República de Honduras y actual Presidente de la Internacional Antiimperialista de los Pueblos en defensa de la Humanidad y la Naturaleza, con el objeto de solicitar la revisión de la extradición a los Estados Unidos de América y la libertad inmediata del cíber periodista y activista australiano Julian Assange, quien padece prisión en vuestro país desde abril del año 2019, luego de una permanencia de 7 años como refugiado político en la embajada de Ecuador. Al hacerlo así, sumo mi voz a la de otros mandatarios, organismos defensores de los derechos humanos y numerosas personalidades políticas y de la cultura, de América Latina y el mundo. Fundamento este pedido en razones humanitarias, pues como es de público conocimiento el prolongado encierro y las actuales condiciones de detención, han resentido gravemente la salud del Sr. Assange, pero también en razones que advierten sobre la vulneración de derechos no solo del aludido sino del conjunto de la sociedad civilizada.

La autorización del Reino Unido para extraditar al Sr. Assange a EE.UU implica el riesgo de una condena a 175 años de prisión, lo cual en virtud del actual estado de salud del periodista significa en la práctica su condena a muerte. Se me permitirá señalar también, que dicha autorización ignora que extraditar por ofensas políticas estaá prohibido tanto en la legislación británica como en la europea y no tengo dudas sobre la absoluta falta de garantías en un juicio donde el detenido esta condenado de antemano.

Excelentísima Primera Ministra, estoy cada vez más convencido que el mayor delito del Señor Assange, ha sido el de revelar al mundo la verdad sobre una cantidad de acontecimientos que demuestran de mínima, la vulneración del derecho internacional y de los derechos de los pueblos a la seguridad y a la paz. El propio autor de la presente ha sido víctima de una de esas vulneraciones cuando resultó derrocado por un golpe de estado en 2009, donde la injerencia de una fuerza extranjera fue luego confirmada por los documentos desclasificados por Wikileaks.

Debo recordar a la Excelentísima Primera Ministra, que el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos suscripta por todos los estados que comprenden la comunidad internacional, establece: ¨Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión¨; este derecho incluye, el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

A la luz de dicho artículo entonces, cabe preguntarse si la divulgación de la verdad puede significar amenaza alguna a la seguridad de los Estados signatarios de esta Declaración consagrada a pocos años de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, cuyas formidables lecciones no deberían olvidarse jamás. Si como lo expresa el Evangelio cristiano: ¨Sólo la verdad nos hará libres¨, no tenga usted la menor duda que el conocimiento de la verdad por dura y amarga que sea, es la única vía hacia un mundo más justo donde la convivencia pacífica y armoniosa entre estados, pueblos, comunidades etc. se haga realidad.

En cambio, la prolongada prisión e inminente extradición de quien no tiene un solo crimen en su conciencia, de quien no ha ordenado bombardear pueblos ni voltear gobiernos, constituye una amenaza real contra la prensa libre, contra el derecho de los pueblos a la información, plasmados en el mencionado Artículo 19.

En esta hora dramática que transita el mundo, amenazado por una nueva conflagración mundial, en coincidencia con la flamante designación de Su Excelencia a tan alto cargo de gobierno, los pueblos esperamos de los gobernantes de las grandes naciones, gestos de grandeza.

Usted, tiene hoy la oportunidad de ejecutar uno de ellos para contribuir a la inauguración de una nueva era signada por el celoso respeto a los derechos humanos, lo cual reclama de los gobiernos y estadistas una actitud magnánima de apego al derecho y de defensa del débil frente al poderoso.

Reitero entonces el pedido de no extradición e inmediata libertad de Julian Assange.

Saludo a Usted, con mi mayor consideración.

Manuel Zelaya

Internacional Antiimperialista de los

Pueblos en Defensa de la Humanidad y la Naturaleza

Tegucigalpa, República de Honduras

Se suman también al pedido internacional las siguientes personalidades firmantes:

Fernando Lugo, Ex Presidente de Paraguay.

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel De La Paz.

Martin Almada, Premio Nobel Alternativo 2002. Descubrió los Archivos del Plan Cóndor, Paraguay.

Juan Carlos Monedero, Profesor De Ciencia Política UCM Y Cofundador De Podemos. España

Atilio Boron, Sociólogo, Analista Internacional, Argentina

Piedad Córdoba, exsenadora, Colombia.

Ignacio Ramonet, Escritor y Periodista de España.

Verónika Mendoza, Ex Candidata a Presidenta del Perú, Por Nuevo Perú.

Yeidckol Polevnsky, Diputada Morena. México.

Alberto Rusconi, Secretario Relaciones Internacionales del Movimiento Evita. Argentina.

Hugo Gutiérrez Gálvez, Ex Diputado y Ex Convencional Constituyente de Chile.

Jorge Elbaun, Periodista y Sociólogo, Argentina.

Raúl Torres, Cantante de la Nueva Trova Cubana. Diputado de la Asamblea Popular, Cuba.

Nidia Diaz, Negociadora y Firmante de la Paz por Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) El Salvador, Ex Diputada Asamblea Legislativa y del PARLACEN de El Salvador.

Stella Calloni, Periodista y escritora. Analista Internacional, Argentina.

Lois Pérez Leira, Secretario Ejecutivo de la Internacional Antiimperialista de los Pueblos, Argentina.

Gabriela Rivadeneira Burbano. Ex Presidenta Asamblea Nacional del Ecuador.

Carlos Aznárez, Director de Resumen Latinoamericano, Argentina.

Enver Leon Gonzales, Secretario General Movimiento Nuevo Perú.

Arleen Rodríguez Derivet, Periodista Cubana Mesa Redonda.

Jorge Alemán, Psicoanalista y Escritor, España.

Saúl Ortega, Diputado Asamblea Nacional de Venezuela.

Sandra Russo, Periodista y Escritora, Argentina.

Claudio Lozano, Director Banco Nación Argentina. Presidente U.P.

Adriana Varela, Cantante, Argentina.

Carlos Castañeda, ExCanciller de El Salvador, FLN FM.

Cynthia García, Periodista, Argentina.

Gabriela Montaño, ExPresidenta de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores del Estado Plurinacional de Bolivia.

Ricardo Canese, Parlamentario del Mercosur por el Frente Guasu, Paraguay.

Eduardo Sigal, Vicepresidente Partido Frente Grande, Argentina.

Víctor Kot, Secretario General del Partido Comunista Argentino.

Jorge Kreynnes, Secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista Argentino.

Esteban Diotallevi. Director del Diario El Argentino.

Francisco Paco Olveira, Sacerdote Grupo Curas en Opción por los Pobres de Argentina.

Roberto Perdía, Montonero, Miembro de Organizaciones Libres del Pueblo Resistir y Luchar OLP R Y L., Argentina.

Julia Argentina Perié, Parlamentaria del Parlasur, Argentina.

Javier Madrazo Lavín, Ex-Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco.

Rafael Méndez, Ex Diputado y Dirigente de la Fuerza del Pueblo, República Dominicana.

Elsa Osorio, Escritora, Argentina.

Adair Pinto Rivero, Periodista Boliviano.

Fatima Rallo Gutierrez, Internacionalista, Antropóloga Dirigente Social, Paraguay.

Pablo Micheli, Secretario General Central de Trabajadores de Argentina.

Paula Klachko, Coordinadora de la Red en Defensa de la Humanidad -Redh- Capitulo Argentina.

Norma Guevara, Exdiputada y ExSecretaria General Adjunta del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), El Salvador.

Thelma Luzzani, Periodista y Escritora, Argentina.

Víctor Bassuk, Cineasta, APRI,. Argentina.

Graciela Ramírez Cruz, Coordinadora Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos, Cuba.

Carlos Javier Estrada. Subsecretario de Comunicación Estratégica y Prensa de Honduras.

María Remedios García Albert, España.

Federico Lopardo, Área de Relaciones Internacionales de la Corriente Nuestra Patria, Argentina.

Fernanda Pereyra, Secretaria de Relaciones Internacionales de la UTEP, Argentina.

Alberto Larrambebere, Músico y Cineasta, Argentina.

Miguel Petridis, Psicólogo, Argentina.

Alberto Grillon, Ex Senador del Frente Guazu, Paraguay.

Oscar González, Ex Diputado Nacional, Presidente de Asociación Democracia Participativa, Argentina.

Alberto Girondo, Periodista de Tiempo Argentino.

Horacio Viqueira, Diputado Nacional (MC). Frente Grande, Argentina.

Francisco López. Coordinador de Podemos Argentina. Secretario de Participación y Círculos de Podemos Exterior.

Minou Tavárez Mirabal, Militante Política, República Dominicana.

Andrés Bercum, Secretario de Relaciones Internacionales Corriente Peronista Descamisados, Argentina.

Andrés Rodríguez, Secretario de Relaciones Internacionales de Nuevo Encuentro, Argentina.

Secil Oswaldo De León, Profesor Universitario, Guatemala.

Julio Gambina, Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, Argentina.

José Pacheco, Secretario General Del Partido Pueblo Unido, Perú.

Tirso Saenz, Ex Ministro de la Industria de Cuba bajo las Órdenes de Ernesto Guevara.

Alberto Nadra, Escritor y Periodista, Argentina.

Daniel Ponzo, Periodista, Argentina.

Geraldina Colotti, Periodista y Escritora Italiana.

Dante Alfaro, Sindicalista Docente Escritor. Integra la Internacional Antimperialista de los Pueblos, Argentina.

Juan Dionisio Rodríguez, Diputado por el Frente Amplio de República Dominicana.

María Stella Cáceres, Periodista y Directora Fundadora del Museo de Las Memorias: Dictadura y Derechos Humanos, Paraguay.

Lorena Lores, Cantante y Actriz. Argentina.

Norberto López, Empresario. Argentina.

Héctor Castro Pérez, Economista, Perú.

Sergio Maldonado, Defensor de Derechos Humanos y Hno. De Santiago Maldonado, Argentina.

Taty Almeida, Por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Argentina.

Lidia Doninni, Docente y Activista Defensora de Derechos Humanos, Argentina.

Ricardo Patiño Aroca, Ex Ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador.

Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario General de ATE, Argentina

Edgardo Hernán Cardo, Periodista, Presidente del Instituto de Investigación y Análisis Geopolítico Alexandre Pétion, Argentina.

René Ortiz Muñiz, Enlace Legislativo Cámara De Diputados Morena, México.

Juan Manuel Flores Cornejo. Preside La Federación Centroamericana de Amistad China. Miembro del Consejo Nacional Del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), El Salvador.

Anabel Belloso, Diputada a la Asamblea Legislativa de El Salvador. Integrante de la Comisión Política del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Lorena Peña, Presidenta de la Federación Democrática Internacional de Mujeres-FDIM- Ex presidenta de la Asamblea Legislativa de El Salvador.

Alejandro Navarro Brain, Presidente del Foro Latinoamericano de Derechos Humanos ( FOLACH ). Ex Senador de la República de Chile.

Esteban Silva Cuadra, Presidente Fundación Constituyente XXI, Chile.

Adolfo Mendoza, Dirigente del MÁS Bolivia, Diputado Presidente del Parlamento Andino.

Luisa Valenzuela, Novelista y periodista, Argentina.

Jorge Rivas, Dirigente socialista, Argentina.

Allan Fajardo Reina, Sociólogo, Honduras.

Francisco López, Red de Círculos Podemos Latinoamérica, Argentina.

Fernando Bossi, Director Portal Alba, argentino venezolano, Fundador del Congreso Bolivariano de los Pueblos, Argentina.

Mónica Sainz, Fundación Emancipación, argentina venezolana, Venezuela.

Cris González, Directora de la Revista Correo del Alba, Venezuela.

Roberto Perdía, Ex conducción de Montoneros – OLP Resistir y Luchar, Argentina.

Hector Bejar. Escritor, Excanciller de Perú.

Jasael Torres, Secretario Nacional de Juventud del FMLD, El Salvador.

Juan Hubieres, Ex Diputado Presidente Capítulo Dominicano.

Juan Andrés Compres, Ex Diputado Vicepresidente Capítulo Dominicano.

Miguel Eduardo Espinal, Relaciones Internacionales Capítulo Dominicano.

Albertina Méndez, Secretaria Capítulo Dominicano.

Txema Guijarro García, Diputado Nacional Unidas Podemos, España.

Marco Consolo. Refundación Comunista, Italia.

Verónica Costilla. Escritora, TGD Padres, Argentina.

Myriam Archerito, Escritora, Argentina.

Ana Navone, Escritora, Argentina.

Alonso Acosta, Lund, Suecia, “Frente Intercontinental del FMLN“.

Asociación Taxistas De Buenos Aires, República de Argentina.

Asociación Civil Alexandre Pétion, Argentina.

Mario Della Roca, historiador y periodista, Argentina.

Héctor Celano, poeta y escritor, Argentina.

Maribel Acosta Damas, periodista Cuba.

Hedelberto López Blanch, periodista y escritor, Cuba.

Raúl Capote, periodista y escritor, Cuba.

José Luis Méndez, profesor de Derecho y escritor, Cuba.

Carmen Diniz, abogada y coordinadora Comité Carioca de Solidaridad con Cuba, Brasil.

Bill Hackwell, editor Resumen Latinoamericano Estados Unidos

Juan Ramón Quintana, exministro de la presidencia de Evo Morales, Bolivia.

Mujeres al Sur, Podcast Cuba-Argentina.

Corresponsalía en Cuba de Resumen Latinoamericano.

Julieta García Ríos, periodista, Cuba.

Adán Iglesias Toledo, caricaturista, Cuba.

Daylén Vega Muguercia, periodista, Cuba.

Patricia María Guerra, periodista, Cuba.

Yusmilis Dubrosky, fotógrafa e ilustradora, Cuba.

Mercedes Beltrán, Maitre de Ballet, Cuba.

Héctor León Ramírez, Físico, Cuba.

Marcelo Zicavo, historiador, Uruguay.

Ana Fernández, presidenta de la Asociación Caput por la Cultura, la Comunicación y los Derechos Humanos, Mujeres al Sur, Podcast Cuba-Argentina.

Deisy Francis Mexidor, Periodista Prensa Latina, Cuba.

Patricia María Guerra Soriano, Periodista, Mujeres al Sur, Cuba.

Yaimi Ravelo, Socióloga, fotorreportera y realizadora, Cuba.

Randy Perdomo, Gestor Sociocultural y comunitario, Master en Ciencias Sociales, Cuba.

Syara Salado Massip, realizadora, Cuba.

Víctor Villalba Gutiérrez, realizador, Cuba.

Lizbeth Labañino Palmeiro, Psicóloga, Mujeres Al Sur, Podcast Cuba-Argentina.

Marco González Urrutia, Internacionalista, Chile.

Fedora Lagos, ingeniera, Internacionalista, Chile.

Roberto Cassella, Solidaridad con Cuba, Italia.

Hernando Calvo Ospina, periodista y escritor, Colombia.

Bassel Salem, Ingeniero, Frente Popular para la Liberación de Palestina.

Miriam Quintana, Historiadora, Cuba.

Gloria González Justo, Traductora, Francia.

Pablo González Justo, Ingeniero, Proyecto Desarrollo Local, Cuba.

Alberto Patricio Reyes, Internacionalista, Chile.

Luis Matos, profesor de Hotelería y Turismo, Cuba.

Charlampos Babis Vorreas, Empresario, Solidaridad con Cuba, Grecia.

Dimitri Dinis, Solución Cuba, Grecia.

Onur Cuvalcci, Solidaridad con Cuba, Turquía.

Héctor Hugo Granowsky, Empresario, Argentina.

Jordi Mata Solanas, Solidaridad con Cuba, España.

Concha Bernardo, Solidaridad con Cuba, España.

Clara Sastre, Traductora, Solidaridad con Cuba y A. Latina, España.

José Miguel Amigo, Solidaridad con Cuba, España.

Ana Hurtado, Periodista, Solidaridad con Cuba, España.

Alejandra García Elizalde, periodista, Cuba, Mujeres al Sur Cuba-Argentina.

Con información de: Tercera Información, Kaos en la Red y agencias.

Foto de portada: Free Assange/ De Antonio Marín Segovia.