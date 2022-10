EE.UU.: La desinformación en español incrementa a la par con el tono político

En Estados Unidos, con la intensificación de tono en la retórica política está aumentando la desinformación tanto en inglés como en español, idioma en el cual se están filtrando afirmaciones falsas a uno de los electorados que más están creciendo en el país, afirma un artículo de The Hill.

De acuerdo con el texto, firmado por Rafaell Bernal y Rebecca Beitsch, días antes de las elecciones de medio término en ese país, mucha de esa desinformación busca poner en duda la validez del proceso electoral estadounidense, al mismo tiempo que promueve narrativas falsas a través de medios de comunicación marginales.

Los autores citan a M. Estrada, una investigadora del grupo Media Matters que solamente usa su primera inicial en foros profesionales, quien asegura que ha visto afirmaciones que parecen anticipar el fraude electoral y agrega que muchos de los medios que diseminaron desinformación electoral en el 2020 están “alistándose para arrojar narrativas similares” en la presente elección.

En cualquier idioma, la desinformación se distribuye a través de un ecosistema amplio compuesto de múltiples plataformas, desde la publicidad electoral convencional hasta cuentas individuales en redes sociales, afirman los autores y añaden que aunque es común que aumente la desinformación en épocas electorales, actualmente ese proceso está acelerando en español.

En el caso de los medios marginales conservadores en español, mucha de la desinformación repite aseveraciones falsas sobre fraude electoral con origen en medios conservadores en inglés, aseguran.

Media Matters encontró este último mes docenas de videos promocionando narrativas falsas sobre el fraude electoral, incluyendo acusaciones desacreditadas sobre el volcado de boletas en el estado de Georgia. En total, los nuevos videos que identificó Media Matters han sido vistos más de 1.6 millones de veces.

Según The Hill, las campañas de desinformación se han centrado en temas de política de género, acusando a los demócratas de alentar a los menores de edad a buscar cambiar de sexo. El aborto y la idea de los abortos tardíos también son temas comunes, así como los supuestos peligros de la inmigración y falsedades sobre la criminalidad.

La desinformación también puede buscar crear divisiones dentro de la comunidad hispana, enfrentando a los nacidos en Estados Unidos y a los inmigrantes ya establecidos contra nuevos inmigrantes.

Una mirada al sitio bilingüe Factchequeando, que se dedica a combatir la desinformación en Estados Unidos, enseña la variedad de desinformación que está circulando entre la población hispanohablante, indica la nota de The Hill.

“No, Colorado no le envió 30 000 boletas electorales a inmigrantes indocumentados,” dice un artículo. El Presidente Biden no le “regaló” miles de celulares a los migrantes, explica otro. “No, California no permite la cirugía de transición de género a los menores sin permiso de sus padres,” explica el sitio.

Tamoa Calzadilla, la editora gerente del sitio, dijo que la comunidad hispanohablante enfrenta la misma tormenta de desinformación que la población anglófona, pero muchas veces sin los mismos recursos para enfrentar a la desinformación.

En general, la derecha y la izquierda miden la diferencia entre propaganda electoral y desinformación con diferente vara.

Muchos de los hispanos que prefieren consumir noticias en español son inmigrantes y existe todo un subgénero de desinformación dirigido específicamente a ellos, que no es simplemente una traducción del contenido en inglés.

La desinformación dirigida a la comunidad inmigrante hace eco de las acusaciones del Partido Republicano que tildan de comunistas o socialistas a los demócratas y sus políticas. Esas acusaciones en general buscan comparar al partido demócrata con los regímenes autoritarios de los cuales han huido muchos migrantes.

Estamos viendo en particular una narrativa dirigida hacia inmigrantes latinos. Ya sabes, porque todo se trata sobre, ‘esto es socialismo; esto es comunismo; esto es controlismo.’ Por eso dicen, por ejemplo, que esta administración es tan represiva como Venezuela, Cuba o Nicaragua,” dijo Calzadilla, haciendo referencia a una foto de hace años donde el Presidente Biden aparece junto al presidente venezolano Nicolás Maduro en una cumbre internacional, y que ha circulado falsamente etiquetada como una foto reciente.

“Están usando esta narrativa para asustar a la gente que vino de países con dictaduras, de Venezuela, Nicaragua y de Cuba. Esa gente escucha las narrativas de miedo sobre candidatos demócratas. Y puedes ver que está dirigida a esa gente”, aseveró.

Foto de portada tomada de The Hill

(Con información de The Hill)