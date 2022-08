Periodistas mexicanos solidarios con sus colegas cubanos

El siguiente es el Comunicado conjunto del gremio organizado que se titula, Solidaridad plena con el pueblo y los colegas cubanos, que reproducimos íntegro:

“Ante el siniestro de Matanzas, la solidaridad mundial y en particular la del gremio periodístico mexicano se ha manifestado, /México ha sido decisivo en los esfuerzos técnicos para mitigar la tragedia. /El gremio periodístico de México se suma al mensaje de adhesión de la Federación Latinoamericana de Periodistas; FELAP.

El siniestro en Matanzas, la provincia del occidente de Cuba ha conjuntado los esfuerzos para apagar el incendio en la base de los super tanqueros, y la ayuda de México ha sido decisiva con técnica y profesionalismo, reconocen autoridades y colegas isleños.

Lamentamos que algunos periodistas resultaron lesionados en el ejercicio de su labor, pero el sistema informativo ha continuado brindando información precisa y oportuna a Cuba y el mundo

Si bien a raíz del fuego que moviliza a los cubanos está al borde de la bahía matancera, “la candela” como dicen los naturales: “a toda batalla intensa, llega a cada esquina de esta Isla que no se rinde, que no se cansa y que no se quema”.

Lo que pasa en Matanzas, desde luego, no se queda en Matanzas, y para comunicar esa cadena de heroísmos diversos, una red multimedial de reporteros coloca los titulares, y su ampliación, justo en el pecho del pueblo.

Desde la tarde de este lunes, Cubaperiodistas en Vivo se fue a vivir, desde adentro, el ambiente caliente con que el Sistema Informativo de la Televisión Cubana gestiona y transmite, desde sus estudios centrales en La Habana, el trabajo de un puente de buenos colegas, yumurinos y de todo el país, sobre esta nueva gesta nacional. Los héroes pueden ser anónimos, pero el heroísmo tiene que hacerse público.

El piso que, en el gran edificio del Instituto Cubano de Radio y Televisión, ICRT, comparte con el Sistema Informativo y el Canal Caribe, permitió que todos estuviéramos al pendiente e informados de los tristes aconteceres.

La Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP, por medio de su presidente, Juan Carlos Camaño, se dirige así a sus pares en desgracia: Querido compañero Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, UPEC., Compañeras y compañeros:

Reciban ustedes la solidaridad de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP, ante la tragedia que vive Cuba estos días a raíz de los tremendos incendios desatados en la Base de Súper tanqueros ubicada en la provincia de Matanzas.

Sentimos profundamente lo ocurrido y acompañamos con nuestro abrazo a los y las familiares, compañeras/os y amigas y amigos de las víctimas en este momento de dolor.

El gremio organizado de México, conformado por la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, Club Primera Plana, CPP, y Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP-México se unen plenamente a lo expuesto.

(Tomado de impulsoedomex.com.mx)

Foto de portada: Ismael Francisco