Raúl y Díaz Canel celebran el acto por el Día de la Rebeldía Nacional en Cienfuegos

Con la presencia del General de Ejército, Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución, y Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, se realizó el acto central por el 26 de Julio, en ocasión de celebrarse aniversario 69 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

En la Plaza Cultural de la provincia, se han reunido más de 10 000 cienfuegueros. Junto a ellos, miembros del Buró Político, del secretariado del Comité Central del PCC, ministros, dirigentes de organizaciones de masas y en especial, protagonistas de la generación histórica que asaltaron los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Las ideas de Fidel siempre presentes. Desde una valla al fondo de la plaza se deja ver la frase: “El Moncada nos enseñó a convertir los reveses en victorias y nos dejó la lección permanente de la perseverancia”. A su lado, otra recuerda la sabiduría de Raúl y unas palabras que bien pueden convertirse en mantra para más de un cubano, “Si se pudo y se puede y si se podrá”.

El pueblo que ayer en la tarde se paseaba por esta plaza para ver cómo había quedado la tarima, o que se tiraba fotos con la bandera de la estrella solitaria o la del 26 de julio de fondo, hoy clama y recuerda a sus héroes.

Acudimos a este acto convocados por la historia

“Acudimos a este nuevo aniversario del Moncada convocados por la historia patria, en un 26 de julio cargado de emociones al compartir con las generaciones que nos antecedieron”, dijo.

Recordó que el 26 de julio de 1953 se abrió una nueva fase en la historia de Cuba. “La lucha armada, como estrategia principal contra la tiranía batistiana”.

Fernández López indicó que esta fecha cobra mayor relevancia en la provincia de Cienfuegos al estar a las puertas del aniversario 65 del alzamiento popular del 6 se septiembre.

“Aquel día, un centenar de hombres decidido a armar al pueblo e iniciar la Revolución”. La heroína del Moncada, Melba Hernández sentenció que “a pesar del aparente fracaso por los compañeros caídos, por los que sufrimos, nunca lo vimos así sino con una victoria porque nos señalaba el camino”.

La heroína del Moncada quien junto con Haydeé Santamaría se encargarían después de publicar y distribuir La Historia de absolverá añadió que “estoy segura que sin el Moncada no tendríamos lo que tenemos hoy”.

La primera secretaria del PCC de Cienfuegos reconoció que ha sido un año bien difícil, pero se ha demostrado la capacidad de resistencia creativa de todo el pueblo.

“En la provincia se comenzaron los ensayos clínicos de Soberana Centro en los municipios de Palmira y Cruces. Además de la vacunación en el municipio Cienfuegos, con Abdala. A solo un año, 99.7% de la población está vacunada con tres vacunas, encontrándonos inmersos en la segunda dosis de refuerzo para los mayores de 19 años”. Todo esto – dijo- gracias al esfuerzo y el talento de nuestros científicos.

El bloqueo ha exacerbado, indicó Fernández López, la compleja situación que afronta la provincia y el país. La carencia de recursos materiales, los problemas con la generación eléctrica, a lo que se suma la batalla mediática y la confrontación en redes sociales.

En la provincia, se consolidan los once polos productivos y se diversifican las producciones. Además de cumplir por tres años consecutivos con la política de la vivienda. Este año el programa se encuentra al cierre del mes de julio al 66% de ejecución.

Destacó la refinación de petróleo con la refinería Camilo Cienfuegos; la generación de electricidad con la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, una de las más eficientes y estables del país; la producción de cemento y la elaboración de harina de trigo y cereales.

“Se ha trabajado con mucha fuerza en los barrios vulnerables y en el fortalecimiento de las comunidades agropecuarias de los barrios identificados. Trabajamos en 42 de ellos, solucionando hasta la fecha 440 planteamientos”.

La Primera Secretaria del Partido en Cienfuegos reconoció que se debe intensificar el combate contra los altos precios que tanto irritan a la población. “Para ello se requiere fortalecer la empresa estatal socialista, gestionar los actores económicos, incrementar las producciones agropecuarias y una efectiva labor en nuestros barrios y comunidades”.

Díaz-Canel: “La historia nos da fuerzas, nos inspira, nos impulsa y nos alienta”

Al intervenir en el acto central, Miguel Díaz-Canel Bermúdez dijo que poder celebrar este acto de manera presencial es una proeza; lograda gracias al control de la pandemia, con recursos propios.

Recordó que el próximo año se cumplirán 70 años de estos hechos. “Los protagonistas vivos salen de los libros de historia y les enseñan a los estudiantes las razones que los llevaron a arriesgar sus jóvenes vidas son más certeza que la fe en sus ideales”.

Díaz- Canel agregó que está experiencia es también un desafío en la formación de las nuevas generaciones.

“La lógica imperial apuesta a la amnesia y a la parálisis social. Pretenden que bajo la presión de necesidades materiales generada por el bloqueo claudique el espíritu de resistencia del pueblo “.

“En medio de un apagón algunos pueden sentir que nada es peor que esta situación. Deben comprender que el bloqueo norteamericano es el tronco y la raíz de nuestras dificultades económicas” consideró el mandatario cubano.

Los problemas de los cubanos- ratificó- no los van a resolver quienes los han creado. “Cuba no está sola y no lo ha estado nunca, pues representa la alternativa ante un orden injusto, para probar que hay espacios para todas las ideas y que la democracia sea reconocida”.

Sentenció que el socialismo no puede seguir siendo ultrajado en nombre de la libertad mientras nos cierran todas las puertas al desarrollo.

El bloqueo -dijo- es ahora mismo la mejor prueba de que sí funciona el socialismo, porque bajo el fuego de ser un país bloqueado, somos referentes en el acceso a la salud, la educación, los niveles de seguridad y protección de la ciudadanía, y los índices de natalidad, entre muchos otros.

Comentó que a pesar de la incidencia del bloqueo en la economía no renunciamos a beneficiar a todos con múltiples posibilidades de realización humana.

El tratamiento diferenciado -indicó- a los nacionales en Estados Unidos, para que alimenten su posición antisocialista, es uno de los intentos de demonizar al socialismo y evitar que otros pueblos se guíen por nuestra experiencia.­

“El bloqueo se mantiene porque sin él este país sería un modelo de sociedad humana demasiado subversivo para el orden mundial, quiten el pretexto, si nos lo quitan el mundo los respetará y juzgará a Cuba” dijo Díaz-Canel.

Con la aprobación de la Constitución y de nuevas normas jurídicas, Cuba se ubica en la vanguardia del respeto a los derechos y garantías. Pidió a la población a respaldar el nuevo Código de las Familias en referendo popular en septiembre, mientras la sociedad estadounidense retrocede en casi un siglo contra el derecho de la mujer, a lo cual se suman tiroteos y masacres.

Díaz-Canel destacó el respaldo solidario de varias naciones, grupos y amigos de la isla durante la covid-19, las muestras de solidaridad internacional en el último año cuentan entre las fuerzas de la mayor de las Antillas y el apoyo a su resistencia, entre ellas están las expresiones solidarias de las personas de origen cubano residentes en otros países, incluyendo Estados Unidos. Muchas de ellas presentes en el acto central por el 26 de julio en Cienguegos.

Resaltó los valiosos cargamentos para beneficio directo del pueblo y las reiteradas manifestaciones de amistad y compromiso por varias organizaciones como Pastores por la Paz y Puentes de Amor, además de las expresiones políticas de respaldo demostradas en las palabras de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, durante el reciente aniversario del natalicio de Simón Bolívar.

Recordó que en el recién concluido IX Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su IX Legislatura, se anunciaron medidas para movilizar en el menor tiempo posible abastecimientos y recursos de los que hoy carecemos.

Precisó que “si queremos resultados positivos en un menor tiempo hay que actuar con responsabilidad, seriedad y disciplina”.

“A nuestra generación le corresponde asaltar la fortaleza de la ineficiencia económica, la burocracia, la insensibilidad, el odio. Sobre sus restos construiremos la mejor Cuba posible”.

Concluyó diciendo que “la historia nos da fuerzas, nos inspira, nos impulsa y nos alienta. Si ellos pudieron, nosotros también”.

Foto de portada: Ismael Francisco

Tomado de Cubadebate