Cómo el pentágono usa un programa secreto para librar guerras de poder

Pequeños equipos de las fuerzas de Operaciones Especiales de EE. UU. están involucrados en un programa de guerra de poder de bajo perfil en una escala mucho mayor de lo que se conocía anteriormente, según documentos exclusivos y entrevistas con más de una docena de funcionarios gubernamentales actuales y anteriores.

Si bien The Intercept y otros medios informaron anteriormente sobre el uso del Pentágono de la autoridad secreta 127e en varios países africanos, un nuevo documento obtenido a través de la Ley de Libertad de Información ofrece la primera confirmación oficial de que al menos 14 programas 127e también estaban activos en el gran Oriente Medio y la región de Asia y el Pacífico en 2020. En total, entre 2017 y 2020, los comandos estadounidenses llevaron a cabo al menos 23 programas 127e separados en todo el mundo.

Por separado, Joseph Votel, un general retirado del Ejército de cuatro estrellas que dirigió tanto el Comando de Operaciones Especiales como el Comando Central, supervisa los esfuerzos militares de EE. UU. y Yemen. Otro ex alto funcionario de defensa, que solicitó el anonimato para discutir un programa clasificado, confirmó que también se había implementado una versión anterior del programa 127e en Irak.

Un programa 127e en Túnez , cuyo nombre en clave es Obsidian Tower, que nunca ha sido reconocido por el Pentágono ni identificado previamente como un uso de la autoridad 127e, resultó en un combate de las fuerzas estadounidenses junto con sustitutos locales en 2017, según otro conjunto de documentos obtenidos por The Intercept.

Un tercer documento, un memorando secreto que fue redactado y desclasificado para publicarlo en The Intercept, arroja luz sobre las características del programa, incluido el uso de la autoridad para brindar acceso a áreas del mundo que de otro modo serían inaccesibles incluso para las tropas estadounidenses más elitistas.

Los documentos y las entrevistas brindan la imagen más detallada hasta el momento de una oscura autoridad de financiamiento que permite a los comandos estadounidenses realizar operaciones antiterroristas “por, con y a través de” fuerzas asociadas extranjeras e irregulares en todo el mundo. La información básica sobre estas misiones —dónde se llevan a cabo, su frecuencia y objetivos, y las fuerzas extranjeras de las que depende EE. UU. para ejecutarlas es desconocida incluso para la mayoría de los miembros de los comités relevantes del Congreso y el personal clave del Departamento de Estado.

A través de la 127e, EE. UU. arma, entrena y proporciona inteligencia a las fuerzas extranjeras. Pero a diferencia de los programas tradicionales de asistencia al extranjero, que están destinados principalmente a desarrollar la capacidad local, los socios 127e luego se envían a misiones dirigidas por los EE. UU., apuntando a los enemigos de los EE. UU. para lograr los objetivos de los EE. UU. “Los participantes extranjeros en un programa de eco 127 están llenando vacíos que no tenemos suficientes estadounidenses para llenar”, dijo a The Intercept un ex alto funcionario de defensa involucrado en el programa. “Si alguien llamara a un programa de 127 ecos una operación de proxy, sería difícil discutir con ellos”.

Los generales retirados con un conocimiento íntimo del programa 127e, conocido en la jerga militar como “127-echo”, dicen que es extremadamente eficaz para atacar a grupos militantes y reducir el riesgo para las fuerzas estadounidenses. Pero los expertos le dijeron a The Intercept que el uso de la autoridad poco conocida plantea graves problemas de responsabilidad y supervisión y potencialmente viola la Constitución de los EE. UU.

Uno de los documentos obtenidos por The Intercept establece el costo de las operaciones 127e entre 2017 y 2020 en $310 millones de dólares, una fracción del gasto militar de EE. UU. durante ese período, pero un aumento significativo del presupuesto de $25 millones asignado al programa cuando se autorizó por primera vez, con otro nombre, en 2005.

Si bien los críticos sostienen que, debido a la falta de supervisión, los programas 127e corren el riesgo de involucrar a Estados Unidos en abusos contra los derechos humanos y enredar a Estados Unidos en conflictos extranjeros sin el conocimiento del Congreso y el pueblo estadounidense, los excomandantes dicen que la autoridad 127e es crucial para combatir el terrorismo.

“Creo que esta es una autoridad invaluable”, dijo Votel a The Intercept. “Brinda la capacidad de perseguir los objetivos antiterroristas de EE. UU. con fuerzas locales que se pueden adaptar a las circunstancias únicas del área específica de operaciones”.

La autoridad 127e se enfrentó por primera vez a un escrutinio significativo después de que cuatro soldados estadounidenses fueran asesinados por militantes del Estado Islámico durante una emboscada en Níger en 2017 y varios senadores de alto rango afirmaron saber poco sobre las operaciones estadounidenses allí. Informes anteriores, de The Intercept y otros, han documentado los esfuerzos de 127e en varios países africanos, incluida una asociación con una unidad notoriamente abusiva del ejército camerunés que continuó mucho después de que sus miembros estuvieran conectados con atrocidades masivas.

Durante más de un año, la Casa Blanca no proporcionó a The Intercept comentarios sustantivos sobre las operaciones de los comandos estadounidenses fuera de las zonas de guerra convencionales y no abordó específicamente el uso de los programas 127e. Cuando se le pidió un comentario general sobre la utilidad de la autoridad 127e y su papel en la estrategia antiterrorista de la administración, Patrick Evans, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, respondió: “Todos estos pertenecen al Departamento de Defensa”. El Pentágono y el Comando de Operaciones Especiales se niegan a comentar sobre la autoridad 127e. “No proporcionamos información sobre los programas 127e porque están clasificados”, dijo a The Intercept el portavoz de SOCOM, Ken McGraw.

Los críticos de 127e advierten que, además del riesgo de una escalada militar imprevista y los costos potenciales de participar en hasta una docena de conflictos en todo el mundo, algunas operaciones pueden equivaler a un uso ilegal de la fuerza. Debido a que la mayoría de los miembros del Congreso, incluidos los directamente responsables de supervisar los asuntos exteriores, no tienen aportes y tienen poca visibilidad sobre dónde y cómo se ejecutan los programas, las hostilidades relacionadas con 127e pueden carecer de la autorización del Congreso requerida por la Constitución de EE. UU., argumentó Katherine Ebright, abogada en el Centro Brennan para la Justicia.

“Hay razones para sospechar que el Departamento de Defensa ha utilizado socios 127e para participar en combates más allá del alcance de cualquier autorización para el uso de la fuerza militar o la autodefensa permitida”, dijo Ebright a The Intercept, señalando una confusión sustancial en el Pentágono y en el Congreso sobre una estipulación de que los programas 127e solo apoyan operaciones militares en curso autorizadas. “Ese tipo de uso no autorizado de la fuerza, incluso a través de socios en lugar de los propios soldados estadounidenses, contravendría los principios constitucionales”.

Guerra mundial de poderes

Los orígenes del programa 127e se remontan a los primeros días de la guerra de EE. UU. en Afganistán, cuando los comandos y el personal de la CIA buscaban apoyar a la Alianza Afgana del Norte en su lucha contra los talibanes. El Comando de Operaciones Especiales del Ejército pronto se dio cuenta de que carecía de la autoridad para proporcionar pagos directos a sus nuevos representantes y se vio obligado a depender de los fondos de la CIA. Esto provocó un impulso más amplio por parte de SOCOM para asegurar la capacidad de apoyar a las fuerzas extranjeras en las llamadas misiones, un corolario militar del uso de milicias sustitutas por parte de la CIA. Conocida primero como Sección 1208, la autoridad también se desplegó en los primeros años de la invasión de Irak, según un ex alto funcionario de defensa. En última instancia, se consagró en la ley de los EE. UU. bajo el Título 10 § 127e de la USC.

127e es una de varias autorizaciones virtualmente desconocidas otorgadas al Departamento de Defensa por el Congreso en las últimas dos décadas que permiten a los comandos estadounidenses realizar operaciones al margen de la guerra y con una supervisión externa mínima. Si bien la 127e se enfoca en el “contraterrorismo”, otras autoridades permiten que las fuerzas de élite (Seals de la Marina, Boinas Verdes del Ejército y Marine Raiders entre ellas) lleven a cabo operaciones clandestinas de inteligencia y contrainteligencia o ayuden a fuerzas extranjeras en guerras irregulares, principalmente en el contexto de las llamadas competencias de gran poder. En abril, altos funcionarios de Operaciones Especiales dieron a conocer una nueva “Visión y estrategia”, marco que parece respaldar la confianza continua en el concepto 127e al aprovechar las “asociaciones de reparto de cargas para lograr objetivos dentro de un nivel de riesgo aceptable”.

El general Richard D. Clarke, el actual comandante de Operaciones Especiales, testificó ante el Congreso en 2019 que los programas 127e “resultaron directamente en la captura o muerte de miles de terroristas, interrumpieron redes y actividades terroristas y negaron a los terroristas espacio operativo en una amplia gama de entornos operativos, a una fracción del costo de otros programas”.

Las afirmaciones de Clarke no se pueden verificar. Un portavoz de SOCOM le dijo a The Intercept que el comando no tiene cifras sobre los capturados o asesinados durante las misiones 127e. Tampoco se sabe cuántas fuerzas extranjeras y civiles han muerto en estas operaciones, pero un exfuncionario de defensa confirmó a The Intercept que ha habido bajas estadounidenses, incluso cuando tradicionalmente se espera que las tropas estadounidenses permanezcan detrás de la “última cobertura y ocultamiento” durante las operaciones de un socio extranjero.

Los documentos obtenidos por The Intercept destacan la importancia de la autoridad, particularmente al proporcionar a los operadores especiales de EE. UU. un camino hacia áreas de difícil acceso. Según un memorando, un programa 127e proporcionó “el único acceso físico humano a las áreas”, con socios locales “centrados en encontrar, arreglar y acabar” con las fuerzas enemigas. Otro programa 127e dirigido a Al Qaeda y sus afiliados permitió de manera similar que los comandos proyectaran “poder de combate en refugios seguros de VEO [organización extremista violenta] que antes eran inaccesibles”.

Algunos documentos obtenidos a través de la FOIA están tan mal redactados que es difícil identificar los países donde se llevaron a cabo los programas y las fuerzas con las que EE. UU. se asoció. The Intercept identificó previamente al BIR, o Batallón de Intervención Rápida, como la notoria unidad militar camerunesa con la que EE. UU. ejecutó un programa 127e. The Intercept ahora ha identificado otra asociación previamente desconocida con G2 Strike Force, o G2SF, una unidad especial de élite del ejército libanés con la que EE. UU. se asoció para atacar a los afiliados de ISIS y Al Qaeda en el Líbano.

Votel confirmó que el 127e en el Líbano tenía el nombre en código de Lion Hunter. También reconoció programas 127e previamente desconocidos en Siria; Yemen, conocido como Yukon Hunter; y Egipto, cuyo nombre en código es Enigma Hunter, donde las fuerzas de operaciones especiales de EE. UU. se asociaron con el ejército egipcio para atacar a los militantes de ISIS en la península del Sinaí. Dijo que el jefe del servicio de inteligencia militar egipcio brindó un “fuerte apoyo” a Enigma Hunter y que las tropas estadounidenses no acompañaron a sus socios locales al combate allí, como es común en otros países africanos.

EE.UU. tiene una larga historia de asistencia a las fuerzas armadas egipcias y libanesas, pero el uso de las fuerzas egipcias y libanesas como representantes de las misiones antiterroristas de EE. UU. marcó un avance significativo en esas relaciones, señalaron varios expertos.

Dos expertos en seguridad libanesa señalaron que el G2SF es una unidad secreta de élite encargada principalmente de tareas de inteligencia y que no era sorprendente que fuera la unidad elegida para el programa 127e por las Operaciones Especiales de EE. UU., con las que ya disfrutaba de una fuerte relación. Uno señaló que, a diferencia de otros elementos de las fuerzas de seguridad del país, la unidad estaba “mucho menos politizada”.

La situación es más compleja en Egipto, donde el ejército ha dependido durante décadas de miles de millones de dólares en asistencia de seguridad de EE. UU., pero se resistió a los esfuerzos de EE. UU. para rastrear cómo se usa esa asistencia.

Si bien el Sinaí está sujeto a un apagón mediático casi total, los grupos de derechos humanos han documentado abusos generalizados por parte del ejército egipcio allí, que incluyen “arrestos arbitrarios, desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales y posiblemente ataques aéreos y terrestres ilegales contra civiles”.

“Hay problemas legítimos con la asociación de Estados Unidos con algunas unidades del ejército egipcio”, dijo Seth Binder, director de defensa del Proyecto sobre la Democracia en Oriente Medio. “Ha habido una gran documentación, por parte de Amnistía y Human Rights Watch, de numerosos abusos de derechos humanos en el Sinaí por parte del ejército egipcio. ¿Son estas las mismas unidades con las que nos estamos asociando para llevar a cabo las operaciones? Esa es una preocupación real”.

La Embajada de Egipto en los Estados Unidos no respondió a una solicitud de comentarios, pero en una declaración conjunta el otoño pasado, los funcionarios estadounidenses y egipcios se comprometieron a “discutir las mejores prácticas para reducir el daño civil en las operaciones militares”, una admisión tácita de que el daño civil persistía, un problema. Las solicitudes de entrevistas con las embajadas de Irak, Túnez y Yemen, así como con el Ministerio de Defensa del Líbano, quedaron sin respuesta.

Sin investigación, sin supervisión

Si bien los documentos obtenidos por The Intercept ofrecen pistas sobre el alcance y los contornos del programa 127e, mucho permanece desconocido tanto para el público como para los miembros del Congreso. Los informes pertinentes exigidos por la ley se clasifican a un nivel que impide que la mayoría de los miembros del personal del Congreso puedan acceder a ellos.

Un funcionario del gobierno familiarizado con el programa, que solicitó el anonimato para discutirlo, estimó que solo un puñado de personas en las fuerzas armadas y los comités de inteligencia del Congreso leyeron tales informes. Comités de asuntos exteriores y relaciones del Congreso, a pesar de que tienen la responsabilidad principal de decidir dónde está Estados Unidos en guerra, y puede usar la fuerza, no los solicita. Y la mayoría de los representantes del Congreso y el personal autorizado para acceder a los informes no saben cómo solicitarlos. “Es cierto que cualquier miembro del Congreso podría leer cualquiera de estos informes, pero quiero decir, ni siquiera saben que existen”, agregó el funcionario del gobierno. “Fue diseñado para evitar la supervisión”.

Pero no es solo el Congreso el que se mantiene en gran parte a oscuras sobre el programa: los funcionarios del Departamento de Estado con la experiencia relevante a menudo tampoco lo saben. Si bien el 127e requiere la aprobación del jefe de misión en el país donde se lleva a cabo el programa, esos diplomáticos rara vez comparten información detallada con los funcionarios en Washington.

La falta de supervisión en todos los niveles del gobierno de EE. UU. es en parte el resultado del secreto extremo con el que los funcionarios de defensa han protegido su autoridad sobre el programa, y ​​del escaso retroceso al que se han enfrentado. “Es el Estado que no sabe lo que no sabe, por lo que ni siquiera sabe preguntar. Son los embajadores un poco asombrados por estos generales de cuatro estrellas que entran y dicen: ‘Si no nos dejan hacer esto, todos van a morir’”, dijo el funcionario del gobierno. “DOD ve esto como un programa pequeño, diminuto que no tiene implicaciones de política exterior, así que, ‘Hagámoslo. Cuanta menos gente se interponga en nuestro camino, más fácil’”.

Sarah Harrison, analista sénior de International Crisis Group y ex consejera general asociada de la Oficina de Consejería General, Asuntos Internacionales del Departamento de Defensa, se hizo eco de esa evaluación. “HASC y SASC parecen oponerse a aumentar la supervisión de 127-echo. No están dispuestos a cambiar el estatuto para fortalecer la supervisión del Estado, ni están compartiendo adecuadamente los documentos relacionados con el programa con personal del Congreso]”, dijo, usando las siglas del Comité de Servicios Armados de la Cámara y el Comité de Servicios Armados del Senado. “Esto puede parecer un problema burocrático arcano, pero realmente importa para la supervisión del programa 127-echo y todos los demás programas que se ejecutan en secreto”.

Esos programas incluyen una autoridad, conocida como Sección 1202, que apareció por primera vez en la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2018 y brinda “apoyo a fuerzas extranjeras, fuerzas irregulares, grupos o individuos” que participan en guerras irregulares y se enfocan explícitamente en eso -llamados competidores cercanos.

El Congreso también autorizó al secretario de defensa a “gastar hasta $15,000,000 en cualquier año fiscal en actividades clandestinas para cualquier fin que el secretario determine adecuado para la preparación del entorno para operaciones de naturaleza confidencial” según 10 USC § 127f , o “127 fox-trot”. Sección 1057 autoridad igualmente permite actividades de inteligencia y contrainteligencia en respuesta a amenazas de “carácter confidencial, extraordinario o de emergencia”.

“Esta ha sido una especie de historia para muchos de estos programas administrados por el Departamento de Defensa”, dijo Stephen Semler, cofundador del Instituto de Reforma de Políticas de Seguridad, un grupo de expertos en política exterior de EE. UU. financiado por organizaciones de base. “A la comunidad de Operaciones Especiales le gusta mucho la autonomía. No les gusta pasar por la burocracia, por lo que siempre inventan autoridades, tratando de encontrar formas de evitar que sus operaciones se retrasen por cualquier motivo”.

“El problema es que estas cosas están tan normalizadas”, agregó. “Debería prestarse más atención a estas autoridades de entrenamiento y equipamiento, ya sean fuerzas especiales o miembros regulares del Departamento de Defensa, porque es realmente una forma favorable a las relaciones públicas de vender una guerra sin fin”.

(Tomado de theintercept.com)