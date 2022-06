AMLO pedirá a Biden atender el caso de Julian Assange

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este martes que pedirá a su homólogo de EEUU, Joe Biden, atender el caso del activista Julian Assange para que sea indultado.

«Voy a pedir al presidente Biden que se atienda este asunto. Estoy consciente de que va en contra de grupos duros, severos, que hay en EE.UU. como en todos los países, pero también debe prevalecer el humanismo. México le abre las puertas a Assange en el caso de que se resuelva liberarlo. Hay mecanismos para hacerlo», dijo López Obrador.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano dijo que no se puede hablar de derechos humanos y libertad de expresión mientras se castiga la labor de Assange, el fundador de WikiLeaks, quien reveló una serie de cables diplomáticos sobre la injerencia de EEUU en otros países.

President of Mexico says “Mexico opens the doors to Assange, in case it is resolved to release him” as footage of ‘Collateral Murder’ are shown in his morning conference #CollateralMurder #FreeAssangeNOW #AMLO https://t.co/7ZquWpFjKW pic.twitter.com/kX0e83JEMx

— WikiLeaks (@wikileaks) June 21, 2022