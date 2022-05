Asesinan a periodista palestina de Al Jazeera durante un operativo israelí

La avezada periodista de Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, fue asesinada este miércoles, mientras cubría una incursión del ejército israelí en el campo de refugiados palestinos de Jenin, en Cisjordania, de acuerdo a reportes de su propio medio.

Según apunta una nota, el Ministerio de Salud palestino y periodistas de Al Jazeera reportan que Abu Akleh fue trasladada de urgencia a un hospital en Jenin en estado crítico, donde fue declarada muerta poco después, a las 7:15 am (4:15 GMT).

The moment when Shereen Abu Aqleh, a key correspondent of the Al Jazeera TV in Palestine, was just shot dead by the Israeli occupation forces in Jenin refugee camp, north of the occupied West Bank, earlier this morning. pic.twitter.com/zkZmI9OaIo — Quds News Network (@QudsNen) May 11, 2022

El gobierno de Qatar-recoge Página 12– aseguró que la reportera de 51 años fue “asesinada deliberadamente” y “a sangre fría” por las fuerzas israelíes y aunque el primer ministro de ese país, Naftali Bennett, afirmó que “probablemente” murió por disparos palestinos, los periodistas que se encontraban junto a Abu Akleh denuncian esa acusación al aducir que no había palestinos armados en el lugar.

Mientras, el jefe del departamento de medicina de la Universidad al-Najah en Nablus, confirmó que la periodista recibió un disparo en la cabeza y dijo que su cuerpo fue trasladado, con base a una orden de la fiscalía, para realizarle una autopsia.

Ella es Shereen Abu Aqleh, periodista palestina que fue asesinada por las fuerzas de ocupación israelíes, mientras cubría el conflicto; no veo a ningún paladín de la “Libertad expresión” condenar tal hecho, ¿o es que como fue en Palestina y no Ucrania no es condenable? pic.twitter.com/MNBLrL0PGO — 🌺 𝕱𝖑𝖔𝖗 𝖞 𝕮𝖆𝖓𝖙𝖔 🇳🇮 (@FloryCantoX) May 11, 2022

Otro periodista de Al Jazeera, Ali Al Samudi, resultó herido en el mismo incidente; en tanto, un fotógrafo de la AFP en el lugar confirmó que Abu Akleh y su compañero vestían chalecos de prensa cuando empezaron los disparos.

“Yet again journalists, wearing press vests, clearly identified were targeted by Israeli snipers.” The International Federation of Journalists have said they will submit Shireen Abu Akleh’s case to the International Criminal Court. 🔴 LIVE updates: https://t.co/wbCTSaYhS8 pic.twitter.com/0gmfoyl29U — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 11, 2022

La Federación Internacional de Periodistas (FIP)-de acuerdo con Al Jazeera- aseguró en un comunicado que presentará el caso de Abu Akleh frente a la Corte Penal Internacional. “Otra vez periodistas, vistiendo chalecos de prensa, claramente identificados, fueron atacados por tiradores israelíes”.