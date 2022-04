Nelson del Castillo en sus 70: un imbatible del periodismo

El Secretario General de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP) y expresidente de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, el dominicano-boricua Nelson del Castillo es uno de los imprescindibles a la hora de hablar de las luchas emancipadoras que desde la profesión han llevado y llevan a cabo los pueblos de nuestra región.

Por eso no extrañó, hace un par de años, que la filial puertoriqueña del Colegio Dominicano de Periodistas le reconociera por “su gran trayectoria profesional en el periodismo en Puerto Rico y su desempeño como Secretario General de la Federación Latinoamericana de Periodistas, además de los reconocimientos recibidos por el director de la agencia de noticias Inter New Service, sus publicaciones literarias y sus inicios a los 16 años en el periodismo en República Dominicana”.

Como en esa ocasión se resaltara, Nelson ha laborado en periódicos, revistas, radio y televisión, además cuenta con una vasta experiencia de más de 40 años en el campo de agencias de noticias, manteniendo una conducta profesional apegada a la veracidad.

Su valor, la honradez y el trabajo periodístico de tantos años fueron resaltados por sus colegas, subrayando que con “sus trabajos apegados a la ética nos representan!”

El propio homenajeado expresó: “Me siento muy orgulloso de este trabajo, soy un periodista apegado a la verdad, no sé puede ser imparcial entre el bien y el mal, soy un periodista comprometido, un trabajador de la pluma, me gusta saber cómo piensa la gente y eso es muy importante por eso me monto en guaguas públicas y tren urbano para escucharlo”.

Entonces, como siempre, resaltó el papel del periodista en las sociedades y exhortó a los colegas a “no reproducir todo lo que se dice. Hay que ser cuidadosos y verificar las noticias antes de distribuirla.”

Vínculos con la Upec

Desde la década de los 80, Nelson se vinculó con la Unión de Periodistas de Cuba en el contexto de la Felap, primero en su condición de Presidente de la Aspro, y luego como integrante del cuerpo de dirección de esa organización subcontinental.

Muchas experiencias comunes tuvimos a lo largo de esos años, coincidiendo en la lucha por los derechos de la sociedad a una información veraz, desenmascarando campañas antipopulares y apoyando a los colectivos de colegas, trabajadores de la prensa, en el reclamo por sus derechos y la libertad de expresión.

En seminarios, congresos, tertulias, manifestaciones, artículos y comunicados siempre su voz, fuerte y clara, estuvo del lado de las mayorías muchas veces silenciadas y, en el caso cubano, respaldando el enfrentamiento al bloqueo estadounidense y apoyando a sus colegas de la Mayor de las Antillas.

Fue mi sustituto como Tesorero de la Felap, al vencer mi segundo mandato, y luego ocupó cargos de mayor responsabilidad hasta ser nombrado Secretario General, haciendo un binomio perfecto con el ya veterano dirigente gremial, el argentino Juan Carlos Camaño.

En esa condición, en marzo pasado, suscribió que “la Felap dice ¡Presente! reconociendo en la Upec un pilar fundamental en las luchas históricas de las y los periodistas de América Latina y el Caribe, por una sociedad justa y un mundo mejor”.

Él y Juan Carlos Camaño destacaron que la Upec se ha enfrentado “a la mentira organizada por el imperialismo y su aparato transnacional de comunicación-información”.

A este entrañable amigo de Cuba y de las causas justas de América Latina y el Mundo lo hemos visto dando información y criterios en medios diversos como la televisora Rusia Today y en despachos para Prensa Latina, con la brújula atinada de un navegante imbatible por vientos y mareas huracanadas.

Por todo ello, brindamos y le felicitamos por su 70 años cumpleaños de vida y más de cinco décadas en la trinchera del periodismo.