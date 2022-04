“Necesitamos más datos en la inmunoterapia contra el cáncer”

El oncólogo Antonio Fojo, profesor de Medicina en la Universidad estadounidense de Columbia, uno de los invitados al Congreso BioHabana 2022, compartió con la prensa en la jornada de este 27 de abril sus opiniones respecto al trabajo de los científicos cubanos en materia de inmunoterapia contra el cáncer.

Promete mucho —dijo— pero debemos tener todavía más datos para compararlo con los otros métodos de inmunoterapia que existen. “Cuba tiene la oportunidad de hacer mucho. Me quedo muy impresionado con los científicos cubanos porque ellos saben cómo usar la información para hacer buenos productos. Hoy en día muchos pueden hacer buenos productos y Cuba puede competir en esa esfera sin problemas”.

Añadió que no hay bloqueo para el intelecto, que los científicos cubanos piensan diferente a los que èl conoce y que su método para procesar la información seguramente tiene que ver con la educación que han recibido y la interacción recurrente entre los ellos, lo cual consideró una ventaja.

“En Cuba, respecto al cáncer, hay muy buenas interacciones entre los científicos que están dedicados a investigar la enfermedad y los que están dedicados al desarrollo de vacunas.

“En los Estados Unidos, y en muchas otras naciones no se ve esa influencia recíproca, y mientras más personas uno tiene colaborando más traen a la colaboración diferentes maneras de pensar y procesar los datos”.

El Doctor Fojo explicó que en los Estados Unidos las investigaciones cubanas requerirían de ensayos hechos en diferentes países. “La FDA, que es la agencia reguladora estadounidense, siempre va a demandar ensayos muy diversos”.

Asimismo, el experto dijo que los científicos cubanos que conoce: “son muy inteligentes y rigurosos”. E insistió en que la mayor parte de lo que hacen no se parece a lo que hacen otros cuando, “en términos de oncología muchos acabamos haciendo cosas parecidas”.

A la pregunta, ¿qué lugar tiene para usted la inmunoterapia contra el cáncer dentro de los tratamientos para el manejo de la enfermedad? el Doctor Fojo, quien además desarrolla investigaciones clínicas y básicas, señaló que es muy bueno tener esa opción. “Sin embargo, no todos los enfermos van a curarse con las inmunoterapiaque existen”.

Esta herramienta —insistió— nos está ayudando a tratar mucho mejor el cáncer. “Por ejemplo, con el melanoma de la piel los resultados han sido fenomenales, ha cambiado el método de tratamiento del melanoma. Pero si usted va al cáncer de páncreas o colorrectal ve que la inmunoterapia no ha tenido avances.

“Con el cáncer de pulmón sí hay buenos resultados. Cuba tiene la CIMAvax-EGF®. Así que la inmunoterapia es excelente en algunos casos. En otros, todavía no y tampoco sabemos si vamos a poder llegar ahí. Pero si no lo consiguiéramos ya con lo alcanzado tenemos otras opciones que no teníamos antes para muchos pacientes”.

—¿Por qué esa diferencia?

—Porque creemos que entendemos el cáncer, pero no es así completamente. No hay test de sangre o examen que prevea cómo el paciente va a responder a la inmunoterapia. Aunque hoy hacemos las cosas con mucha más sofisticación, así que lo comprendemos más.

—La aspiración de que el cáncer se convierta en una enfermedad crónica ¿cuan lejos está?

—Todavía está lejos. Hay ciertos cánceres con los cuales ese propósito es posible en estos momentos, pero con otros desafortunadamente todavía no. En cuanto a Cuba, yo diría que tiene que invertir más todavía más en las investigaciones del cáncer para poder llegar a ese punto.

(Publicada por Cubaenresumen. Foto de portada: De izquierda a derecha los doctores Rolando Pérez, Antonio Fojo y Tania Crombet).