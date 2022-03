Una O mayúscula inclinada hacia la izquierda revela su postura; su frase de presentación la confirma: “Libros para cambiar el mundo”. La casa editorial Ocean Press, con presencia en La Habana desde hace 30 años, persiste en su propósito fundacional: producir textos sobre Cuba y América Latina en varios idiomas, y mostrar la realidad cubana y su Revolución.

Su catálogo de publicaciones incluye libros, folletos y revistas sobre la teoría política y filosófica de intelectuales de izquierda, la historia de los pueblos latinoamericanos y sus movimientos sociales, así como los procesos y contextos internacionales.

Su creación data del año 1989, en Australia, cuando David Deutschmann y Deborah Shnookal se propusieron impulsar este proyecto progresista, luego de haber formado parte de los movimientos contra la guerra en Vietnam y el apartheid en Sudáfrica.

Los dos primeros libros editados bajo el sello de Ocean Press fueron The right to dignity. Fidel Castro and the Nonaligned Movement, compilación de textos de Fidel sobre el Movimiento de Países No Alineados; y Angola and Namibia: Changing the history of Africa, sobre la participación cubana en la guerra de Angola.

David Deutschmann y Deborah Shnookal habían llegado a nuestro país como parte de la primera brigada australiana de solidaridad con Cuba, a mediados de la década de los 80 y, a partir de las relaciones editoriales creadas, decidieron fundar la oficina de Ocean Press en La Habana, en 1992.

“Fue una muestra de nuestro compromiso con Cuba y la Revolución –asegura Deutschmann, presidente de Ocean–. En aquel año tan difícil logramos un acuerdo con la Cámara de Comercio para producir y vender libros sobre Cuba y América Latina”. En un español fluido, explica que el objetivo inicial fue editar libros en inglés para el público de Inglaterra, Canadá, Australia, Estados Unidos… sobre la realidad de la Revolución Cubana.

“Tuvimos la suerte de contar con los derechos universales del libro Diarios de motocicleta, de Ernesto Guevara, que fue un gran éxito. Solamente en 2004 vendimos en Estados Unidos 400 000 copias en inglés y 50 000 copias en español, y muchas más en otros países”, enumera el editor australiano.

Los éxitos editoriales de Ocean Press se multiplicaron en habla inglesa y las ventas de no pocos títulos en el exterior permitieron expandir sus horizontes. Fue así como se presentó, en 2006, un nuevo reto, a partir de la necesidad de publicar textos del pensamiento revolucionario latinoamericano para los lectores de habla hispana. Nacía entonces la editorial Ocean Sur.

Nuevos desafíos en lengua hispana

David Deutschmann recuerda que pensaron que “no era correcto poner a disposición de los lectores los libros con la obra del Che, de Fidel Castro y otros pensadores, solamente en inglés, sin editar esos mismos textos para América Latina y otros países”.

Ese fue el origen de Ocean Sur, cuya sede radica en el capitalino municipio de Playa. Se enfoca en mostrar la realidad de la mayor de las Antillas, y justamente por su labor incansable y defensa del pensamiento revolucionario, le fue conferido recientemente el sello Aniversario 60 del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).

Ana María Cabrera Marsden, a cargo de la gestión editorial en Ocean Sur, trabaja a diario con la obra de investigadores, periodistas y escritores cubanos bajo la ética del respeto a ese pensamiento. En la actualidad preparan libros relacionados con las identidades culturales de países latinos, sobre todo, desde una mirada joven.

Entre los grandes proyectos en que se encuentra enfrascada la casa editora, Cabrera Marsden menciona la mayor antología sobre la vida del Che, a cargo de la doctora en Ciencias Históricas María del Carmen Ariet García y la investigadora Disamis Arcia Muñoz, quienes colaboran con Ocean Sur desde el Centro de Estudios Che Guevara.

“En proceso de edición se encuentra la antología La otra historia de América Latina. Es una gran colección de 21 tomos, sobre 21 países de América Latina. Su objetivo es contar, de una manera sintética, con un lenguaje coloquial, la historia de esas naciones, desde los procesos de colonización hasta la actualidad”, dice la especialista.

Ocean Sur defiende también la línea editorial basada en libros digitales porque, agrega, el fin es “llegar a muchas personas más a través de las redes digitales. Como su distribución es gratuita, creemos que podemos conectar más con jóvenes en Cuba y América Latina, que están siendo públicos muy importantes para nosotros”.

La editorial se enfoca además en rescatar los clásicos de la literatura infanto-juvenil. En la actualidad cuenta con una colección de 20 títulos, entre los que sobresalen Colmillo Blanco, El Corsario Negro, Mujercitas, Veinte mil leguas de viaje submarino y Las aventuras de Tom Sawyer. Cabrera Marsden refiere que la idea es llegar a librerías de todo el país, a través de los centros provinciales del libro de cada territorio.

Por su parte, Berta Fernández Aragón, especialista a cargo de las ventas, desde hace 11 años, valora la acogida en otras naciones: “Hemos tenido distribución en varios países como Venezuela, Colombia, El Salvador, Chile, Argentina, México… Hemos llegado también, como parte de ferias internacionales del libro, en las cuales los participantes buscan nuestros textos por su calidad y contenido; pues hay pocas editoras con la obra completa del Che y el pensamiento de Fidel”.

Soñar para publicar

Treinta años después del inicio del trabajo de Ocean Press en Cuba, muchos son los horizontes conquistados por su colectivo. No solo cuenta ya con otra casa editora (Ocean Sur), que publica libros en inglés, español, francés, ruso…, como parte de la editorial-madre, sino que ha logrado la creación de una gran red con 350 puntos de venta en diferentes provincias, gracias a su distribuidor nacional, Prensa Latina; y también a Casa de las Américas, la Editorial Capitán San Luis, Artex, Caracol y Correos de Cuba.

Su quehacer acumula casi 1 000 títulos y, según comenta David Deutschmann: “La experiencia de Ocean muestra que se pueden crear proyectos progresistas sin depender del dinero de otros, pues nunca hemos recibido un centavo de un partido, organización no gubernamental, movimiento o gobierno”.

Cercano a sus 70 años de edad, Deutschmann afirma que “está creando una nueva generación para mantener este proyecto progresista, porque Ocean vive de los sueños editoriales. Mi sueño es darles oportunidades a los autores cubanos, a los fotógrafos, a las instituciones…, para que su visión sobre su país pueda llegar al exterior”.

Foto de portada: El catálogo incluye libros en varios idiomas sobre la realidad de América Latina, Cuba y su Revolución. Foto: Jorge Luis Sánchez Rivera

(Tomado de Bohemia)