La verdad y lo oficial

“Todo gobierno miente”. Esas tres palabras, afirmó el legendario periodista I.F. Stone, son las únicas que todo reportero necesita saber. Y todos saben el decir de que la primera víctima de las guerras es la verdad.

En un intercambio fenomenal entre Matt Lee, veterano reportero de Ap en Washington, y el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, el jueves pasado, mucho fue revelador. Price inició su conferencia de prensa diaria declarando que según información de inteligencia, Rusia está contemplando producir un video de propaganda falsa para justificar una invasión a Ucrania, entre otras acciones de desinformación. Lee le pregunta sobre qué evidencia tienen de estas acciones rusas, ya que una declaración oficial no es lo mismo que pruebas. Price le responde “¿Qué te gustaría, Matt?. “Me gustaría ver alguna comprobación… de que los rusos están haciendo esto”, le contesta.

De ahí se calentaron un poco más: Price le dice al reportero que se recuerde de que cuando se desclasifica inteligencia, se ha hecho así, y el reportero le responde: “yo recuerdo armas de destrucción masiva en Irak… y recuerdo que Kabul no iba a caer, recuerdo muchas cosas”… y le insiste que “pensar que puedes salir y decir eso y esperar que sólo le demos credibilidad sin que tú demuestres ni un pedazo de evidencia de que es verdad… sólo has dado una declaración… no hay hechos”.

Price responde: lamento que estés dudando de la información que está en posesión del gobierno de Estados Unidos , y poco después concluyó: “si tú dudas, si tú dudas de la credibilidad del gobierno de Estados Unidos… y quieres buscar consuelo en la información que los rusos están difundiendo… eso lo puedes hacer”.