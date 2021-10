Este viernes 8 de octubre se celebró el medio siglo de Radio Ariguanabo, con una gala artística efectuada en el cine teatro Círculo de Artesanos, de San Antonio de los Baños, durante la cual fueron reconocidos varios de los trabajadores de la emisora de “donde hay un río”.

El acto, transmitido en vivo por los 105.3 y los 107.5 Mhz de la FM, contó con la presencia del equipo de la planta, así como de otros compañeros ya jubilados o que pasaron por este centro en años precedentes. Dirigentes del Gobierno, el Partido y el Instituto de Información y Comunicación Social de Artemisa entregaron diplomas de reconocimiento a periodistas, locutores, directores de programas y realizadores de sonido, en un ambiente de alegría y fraternidad, amenizado con grabaciones del trovador mayor, Silvio Rodríguez, hijo de esta tierra de la actual provincia de Artemisa, así como con medidas de aislamiento y seguridad higiénico sanitarias.

Entre los laureados se encuentran Rafael Rodríguez Ortiz, Felo, creador del Bosque Martiano; el historiador José Miguel Delgado; la psicóloga Caruvis Capote; y el Doctor en Ciencias Giraldo Alayón. También se evocó la huella dejada en la planta por Angel Machín y Sandalio Camblor.

La directora de Radio Ariguanabo, Uchy Maylen Perdomo Eng, al frente del colectivo desde enero pasado, recibió diplomas de la asamblea municipal del Poder Popular, de la Unión de Periodistas de Cuba y del Instituto de Información y Comunicación Social, entidades que avalaron sus respectivos certificados de estímulo en los vínculos de la radiodifusora con el pueblo ariguanabense, el cual ve reflejado su quehacer cotidiano a través de la programación diaria de este medio radial.

A partir del año 2011, tras la nueva división político administrativa, la estación pasó a formar parte de la delegación territorial del Instituto Cubano de Radio y Televisión, en Artemisa, transmitiendo 18 horas diarias solamente para el municipio de San Antonio de los Baños. Poco tiempo después se le asignó una nueva frecuencia de transmisión con el propósito de aumentar el alcance hacia otros territorios y asentamientos poblaciones, para lo cual mantiene la frecuencia de 105.3 y con un transmisor de 250 wat de potencia, comenzó a cursar el éter, además, por los 107.5 de la FM con un repetidor de 1 kilo de potencia.

De tal modo, actualmente, Radio Ariguanabo encamina su labor hacia la divulgación del acontecer de los municipios que conforman su territorio y que son: San Antonio de los Baños, Quivicán, Güira de Melena, Alquízar, Caimito y Bauta, para lo cual cuenta, asimismo, con un grupo de corresponsales voluntarios acreditados en los distintos organismos políticos y de masas, encargados de hacer llegar sistemáticamente toda la información a la redacción de la emisora.

A cinco décadas de su fundación, este medio de comunicación cuenta hoy con casi 80 trabajadores, entre directores de programas, realizadores de sonido, técnicos, locutores, asesores, periodistas, junto a operadores de estudio y especialistas de información y propaganda. “Cada una de estas personas, desde sus roles dentro de la emisora, han asumido diversas tareas en medio de la situación impuesta por la COVID-19, con oportunas y precisas informaciones sobre el enfrentamiento a la pandemia”, subrayó la directora.

Estos compañeros son los encargados de preparar los boletines de tres minutos y los dos noticiarios de un cuarto de hora previstos en la programación diaria (de 6.00 a.m. a 12.00 a.m.) en que la planta sale al aire, tiempo en el que también se incluyen proyectos radiales destinados a la juventud, la niñez, la mujer, el sector campesino, los trabajadores y los cederistas, amén de otros sobre temas deportivos, musicales, entrevistas y humor.

Hidelisa Ledón, quien además de locutora fue directora de programas, guionista y asesora, porque “nunca me negué a participar en cada uno de los cursos que se impartían”, expresa que dedicó “36 años de mi vida a Radio Ariguanabo. Para mí es la casa grande. Es lo más lindo que me sucedió a nivel profesional. En mis inicios la emisora no tenía la estructura actual, existían problemas constructivos, la cabina de transmisión y los estudios de ediciones se mojaban y eso hacía mucho más difícil el trabajo, pero el colectivo nunca dejó de laborar con amor y entrega para ofrecerle a los oyentes lo mejor. Posteriormente, cuando se comienza las remodelaciones se realizó un trabajo en equipo que incluyó la colaboración de cada uno de los trabajadores.

“Me siento afortunada —agregó— de poder ver que lo que inició como un pequeño estudio de trasmisión, se convirtió en escuela para tantas generaciones. Es una emisora con prestigio y además cuenta con la aceptación de su pueblo, que es fundamental. Me siento feliz de estar con vida y comprobar que ya alcanza su aniversario 50. Porque Radio Ariguanabo fue un sueño muy lindo que logró llegar al corazón de los oyentes”.

Por su parte, la locutora Magalis Pérez, quien comenzó a trabajar en Radio Ariguanabo en el año 1976, apuntó: “Mi vínculo empezó como oyente de aquella radio, muy ‘prehistórica’ diríamos, porque no había un estudio ni condiciones técnicas. Cuando la emisora surgió tenía programas interesantísimos. Recuerdo que los domingos sintonizaba uno que hacía un joven estudiante universitario de nombre Marcos que ponía música sinfónica. Un día, para conocerlo, visite la cabina, en aquellos momentos frente al Parque del Humor, en un lugar muy pequeño con condiciones rudimentarias. Alrededor de la emisora había un movimiento de aficionados muy amplio. Unos escribían, otros hacían las noticias, otros locuteaban”.

Uchy Maylen enfatizó que “a cinco décadas de creada esta emisora enfrenta el desafío de competir con otros medios de comunicación, de ahí la importancia que encontramos en las investigaciones sociales para diagnosticar la aceptación de nuestra parrilla de programación y de las temáticas que abordamos en las agendas editoriales. También la capacitación en todas las especialidades que intervienen en los procesos de producción y el intercambio con los oyentes nos permite estrechar relaciones para satisfacer gustos y preferencias. Radio Ariguanabo celebra sus 50 años con nuevas líneas de trabajo que se dirigen al acercamiento con su público. Nuestros retos son el compromiso con los ariguanabenses de ofrecer una programación recreativa, educativa e informativa que pueda satisfacer sus gustos; garantizar la inmediatez y acompañar todos los procesos que se desarrollan en el municipio”.