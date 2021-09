Julius Fucik y su legado

Me reconforta comprobar que los estudiantes que inician la carrera de Periodismo tienen nociones, aunque escasas, del Día Internacional del Periodismo, hoy 8 de septiembre, porque lo cierto es que el Día de la Prensa Cubana, 14 de marzo, ha opacado en cierta medida este homenaje y hasta hace poco tuvimos dudas si continuaba o no celebrándose por considerársele privativo al desaparecido campo socialista.

No voy a escribir un comentario ni una crónica que hable de mi amor por una profesión que convertí en acto de fe. Esta es una nota dedicada a mis estudiantes para esclarecerles fechas, acontecimientos y otros datos importantes que debe conocer todo profesional y que no se conformen con la epidérmica referencia de la ejecución de Julius Fucik.

 Combatiente hasta el último momento, de él son estas palabras: “Allí, durante el interrogatorio […] no ha quedado más que el simple sujeto y su atributo; el fiel resiste, el traidor traiciona, el burgués desespera, el héroe combate”. //

“Hemos vivido por la alegría; por la alegría hemos ido al combate y por ella morimos. Que la tristeza no sea unida nunca a nuestro nombre”. // «Sobre el árbol que nosotros hemos sostenido y mantenido, florecerán y madurarán generaciones socialistas de trabajadores, de poetas, de críticos literarios y de historiadores que dirán más tarde, pero sin duda mejor, lo que yo ya no puedo decir». // «Siempre habíamos contado con la muerte. Lo sabíamos: una vez en manos de la Gestapo, es el fin. Y de acuerdo con esa convicción, hemos hecho hasta aquí, lo que hemos hecho». //

“Ahora ya puedo contar con más tranquilidad los golpes. El único dolor que siento es de los labios, mordidos por mis dientes”. // «También mi papel se aproxima a su fin. Yo ya no escribo ese fin. No lo conozco. Ha dejado de ser un papel. Es la vida. Y en la vida no hay espectadores. El telón se levanta. Hombres: os he amado. ¡Estad alertas!»