Canva: una herramienta útil para la comunicación

A veces no tenemos un diseñador a nuestro servicio cuando realizamos un trabajo para un sitio web o para las redes sociales, aunque queremos que nuestros productos comunicativos sean atractivos. También, puede que queramos elaborar un video y no contamos con un editor. Incluso, algo tan simple como conseguir que nuestras imágenes se ajustan al formato de la plataforma es un problema. Ante estas situaciones, Canva resulta una herramienta útil.

Esta aplicación brinda la posibilidad de crear posters, logos, portadas, infografías, invitaciones, flyers, calendarios, videos, entre otros muchos formatos. También permite efectuar diseños que se ajusten específicamente a las redes sociales. Es flexible y posibilita realizar algunos arreglos a las imágenes, pero ese no es su objetivo… No es un sustituto para Photoshop, su principal función es crear diseños de manera fácil para productos comunicativos.

Canva es un sitio web de diseño gráfico creado en 2012 donde se puede encontrar también en aplicaciones disponibles para iPhone, Android, PC y Mac. Su interfaz es muy sencilla, de modo que cualquiera puede utilizarla solo con seleccionar y arrastrar.

En ella pueden hallarse más de 8000 plantillas gratuitas para más de 100 tipos de diseños. Además, cuenta con un extenso banco de imágenes, lo que la hace muy atractiva tanto para profesionales como para aficionados. Estas plantillas preconcebidas son de una excelente calidad visual.

Para facilitar la selección de los formatos a emplear, Canva se encuentra dividida por líneas temáticas entre las que se pueden encontrar: composiciones que tributan a intereses personales, de negocios, marketing, educación y otros. Entre sus funciones se encuentra también la posibilidad de diseñar en equipo desde la opción Canva Pro, para realizar diseños a gran escala.

Algunas de sus desventajas para su empleo en Cuba es que es necesario mantener una conexión a internet y, aunque es mayormente gratis, hay que pagar si se quieren obtener opciones avanzadas. Tampoco existen líneas ni guías para conocer si el diseño está centrado correctamente.

El uso de Canva no implica que ya no se necesite a un diseñador o un editor, pues es una forma de diseño no profesional y no puede sustituir el talento y la preparación. Si requiere de un contenido personalizado más complejo es recomendable dirigirse a un diseñador gráfico, ya que esta herramienta facilita la creación de contenido, pero no pretende sustituir a los expertos.

A pesar de esto, resulta sumamente útil para nuestro país, por su carácter mayoritariamente gratuito, su fácil empleo, las posibilidades que brinda para desarrollar una comunicación de mayor calidad y visualmente atractiva. Si no la conocías, aquí te dejamos el link.