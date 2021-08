Twitter trabajará con Reuters y Associated Press para censurar la supuesta “desinformación” en la plataforma

El gigante de las redes sociales Twitter ha anunciado que trabajará con Reuters y Associated Press para censurar la supuesta “desinformación” en la plataforma, mientras promueve activamente las noticias que consideran “creíbles”.

Ambos medios de comunicación son portavoces fiables de los gobiernos occidentales, pero Reuters lleva la relación acogedora un paso más allá.

Durante la primera guerra fría, Reuters fue financiada por el gobierno británico para difundir propaganda antisoviética e información errónea que sirviera a los intereses de la política exterior del Reino Unido en Oriente Medio y América Latina.

Hoy, Reuters todavía trabaja en estrecha colaboración con el gobierno británico. El editor de Grayzone, Max Blumenthal, reveló cómo la compañía de medios ha participado en un programa encubierto de guerra de información del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido destinado a crear un “cambio de actitud” en los periodistas rusos, “debilitar a Rusia” y promover los objetivos geopolíticos de la OTAN.

De hecho, fue la publicación de ese informe fáctico lo que llevó a Twitter a colocar una etiqueta de advertencia sin precedentes en todos los tweets vinculados al artículo de Blumenthal, advirtiendo a los usuarios que los materiales que prueban la colaboración de Reuters con el gobierno británico “pueden haber sido obtenidos mediante piratería informática.”

Las turbias actividades de Reuters no se detienen ahí. Un alto funcionario al que se le asignó “la responsabilidad de promover la capacidad de Thomson Reuters para satisfacer las distintas necesidades del gobierno de EE. UU.”, Dawn Scalici, directora de negocios globales del gobierno, había trabajado anteriormente como agente de la CIA durante al menos 33 años.

La AP también está cerca de los gobiernos occidentales, y cuenta con una larga historia de hacerse eco de sus dudosos puntos de conversación El Newswire publicó numerosos artículos en el período previo a la invasión estadounidense de Irak afirmando falsamente que el líder Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva” (ADM). Una década antes, también publicaba noticias falsas sobre supuestos bebés kuwaitíes que los soldados iraquíes sacaban de las incubadoras.

En mayo de este año, AP despidió a su reportera Emily Wilder por sus tweets en los que criticaba a Israel y su pasado activismo estudiantil en apoyo de los derechos de los palestinos.

El gobierno de EE. UU. Utiliza una excusa de “desinformación” para censurar a los medios independientes

La asociación de Twitter con estas instituciones completamente comprometidas es parte de una tendencia más amplia en la que las empresas de tecnología de Silicon Valley se alinean con los gobiernos occidentales para tomar medidas enérgicas contra los medios independientes y las fuentes alternativas de información.

El principal ejecutivo de Twitter responsable de la curaduría de contenido relacionado con Oriente Medio en la plataforma trabaja simultáneamente con la unidad de guerra psicológica del ejército británico, la Brigada 77, que se especializa en la guerra de información, como reveló por primera vez Middle East Eye.

La supuesta amenaza de “desinformación” o “desinformación” se ha convertido en un pretexto clave para censurar a los medios de comunicación independientes. Los think tanks de Washington financiados por el gobierno han aprovechado el tema de conversación para justificar la eliminación de plataformas y silenciar las voces que desafían los intereses corporativos y de política exterior occidentales.

Altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos y sus portavoces de facto en estos think tanks han reiterado sin cesar que la “desinformación” representa una “amenaza a la seguridad nacional”.

Bajo las órdenes del FBI, las corporaciones de redes sociales han eliminado páginas administradas por medios de comunicación alternativos que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó, sin ninguna evidencia, de ser desinformación respaldada por un estado extranjero. El gobierno de los Estados Unidos incluso ha llegado a apoderarse unilateralmente de sus nombres de dominio web.

Como informó The Grayzone, Twitter se asoció con grupos de presión de derecha financiados por los gobiernos de Estados Unidos y Europa para censurar los medios de comunicación extranjeros. Los órganos de propaganda del gobierno de Estados Unidos como Voice of America, creado por la CIA, también pagan a Twitter para difundir desinformación contra los adversarios de Washington.

Google (que posee YouTube), Facebook (que posee Instagram) y Twitter han colaborado con los gobiernos occidentales para censurar las cuentas administradas por periodistas ciudadanos en Venezuela, Irán, Siria, Rusia, China y otros países a los que Washington apunta por cambios de régimen y desestabilización. .

La hipocresía transparente de las corporaciones de Silicon Valley que se asocian con los medios de comunicación comprometidos para censurar las voces independientes se demostró claramente cuando Facebook incorporó el sitio web neoconservador The Weekly Standard para que sirviera como un “verificador de hechos”.

Fundado por el cabildero pro-guerra Bill Kristol, The Weekly Standard fue calificado como la “biblia neoconservadora” por publicar noticias falsas para vender la guerra de Irak y promover los objetivos maximalistas de la política exterior de Estados Unidos. (Otro conglomerado de Big Tech que no rinde cuentas, Wikipedia y su Fundación Wikimedia, respaldada por empresas, enumera The Weekly Standard como una fuente “confiable” a la par de los principales periódicos, al tiempo que permite que un grupo de editores con motivaciones políticas incluyan en la lista negra a The Grayzone).

Con el respaldo de gobiernos occidentales cada vez más autoritarios, estas instituciones de Big Tech han librado una guerra sistemática contra la libertad de prensa y expresión, censurando puntos de vista alternativos, especialmente cuando desafían el consenso bipartidista de política exterior de Washington.

El gobierno del Reino Unido financió a Reuters para difundir propaganda de la guerra fría

El 2 de agosto, Twitter anunció que “está colaborando con The Associated Press (AP) y Reuters para expandir nuestros esfuerzos para identificar y elevar información creíble”.

La corporación de Silicon Valley explicó que tiene un “equipo de curaduría” que “obtiene y eleva el contexto relevante de fuentes confiables” para “agregar contexto confiable a las conversaciones” y “desacreditar la información errónea”.

El gigante de las grandes tecnologías admitió que trabaja con grandes conglomerados de medios corporativos para ajustar su algoritmo y evitar que ciertos puntos de conversación se vuelvan virales.

Lo que Twitter no mencionó en su comunicado de prensa es que Reuters tiene un historial de recibir financiación directa del Reino Unido para difundir propaganda. La propia Reuters admitió este hecho.

En enero de 2020, el medio de comunicación publicó un informe en el que reconocía: “El gobierno británico financió en secreto a Reuters en las décadas de 1960 y 1970 a instancias de una unidad de propaganda antisoviética vinculada a la inteligencia británica y ocultó la financiación utilizando la BBC para realizar los pagos, muestran documentos gubernamentales desclasificados”.

“El dinero se utilizó para ampliar la cobertura de Reuters de Oriente Medio y América Latina y se ocultó por el aumento de los pagos de suscripción de noticias a Reuters de la BBC”, escribió la compañía.

Reuters recibió dinero del Departamento de Investigación de Información (IRD), que describió como una “unidad de propaganda antisoviética británica con estrechos vínculos con la inteligencia británica”.

Un documento interno muestra que Londres sabía que estaba obteniendo el valor de su dinero: “Los intereses de HMG [el gobierno de Su Majestad] deberían estar bien atendidos por el nuevo acuerdo”, dijo, y agregó que Reuters “podría y proporcionaría” lo que Londres quería.

Y este no es el único vínculo de Reuters con las agencias de espionaje occidentales. Reuters también tiene estrechos vínculos con la CIA.

De 2015 a 2018, Reuters empleó a la agente de la CIA Dawn Scalici como “la primera directora de negocios globales del gobierno de la compañía”.

Reuters dijo que Scalici estaba “a cargo de la responsabilidad de promover la capacidad de Thomson Reuters para satisfacer las necesidades dispares del gobierno de EE. UU.”, y agregó que “desarrolla relaciones estratégicas con electores del sector gubernamental y tomadores de decisiones claves, desarrolla campañas para promover Thomson Reuters” crecimiento del negocio y trabaja con los altos ejecutivos de la empresa para determinar los objetivos y planes estratégicos relevantes”.

El medio de comunicación continuó: “Antes de unirse a Thomson Reuters, la Sra. Scalici sirvió 33 años en la Agencia Central de Inteligencia (CIA). En su última asignación federal, se desempeñó como Gerente de Inteligencia Nacional para el Hemisferio Occidental dentro de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI). En este cargo, fue responsable de supervisar la inteligencia nacional para un área de responsabilidad que abarca desde el Ártico hasta la punta de América del Sur, incluida la Patria de los Estados Unidos”.

En 2019, Scalici pasó a ser contratista de la CIA McKinsey & Company, donde actualmente se desempeña como “Jefa de Diligencia”.

Reuters ayuda a ejecutar la operación secreta de guerra de información del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido

Cuando anunció su asociación formal con Reuters y AP, Twitter enumeró una serie de herramientas que tiene en su arsenal de conservación de información. Uno de ellos es el uso de “etiquetas” para rotular contenidos que denomina “información errónea” o afirma que necesita “contexto informativo”.

Irónicamente, el mundo vio exactamente cómo funciona esta nueva forma de censura suave por etiqueta cuando The Grayzone informó sobre el trabajo secreto de Reuters con el gobierno británico.

En febrero de 2021, el editor de The Grayzone, Max Blumenthal, publicó una investigación titulada “Reuters, BBC y Bellingcat participaron en programas encubiertos financiados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido para ‘debilitar a Rusia’, revelan documentos filtrados”.

Documentos internos filtrados de la Oficina de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo, publicados por un grupo que se hace llamar Anónimo, mostraron cómo Reuters y los otros medios de comunicación son instrumentos en una operación británica de guerra de información dirigida explícitamente a “debilitar la influencia del Estado ruso”.

Los documentos revelaron que la Fundación Thomson Reuters “estaba en constante comunicación con la Embajada Británica en Moscú, para evaluar los niveles de riesgo, incluido el riesgo de reputación para la embajada”.

Como parte de su acuerdo con Londres, Reuters ayudó a crear y gestionar una red de periodistas y activistas de los medios antigubernamentales dentro de Rusia. El programa buscaba crear un “cambio de actitud en los participantes”, al mismo tiempo que promovía un “impacto positivo” en su “percepción del Reino Unido”.

En respuesta a los informes fácticos de The Grayzone, Twitter decidió por primera vez poner una etiqueta de advertencia en todos los tweets que enlazan con el artículo de Blumenthal, afirmando “Estos materiales pueden haber sido obtenidos mediante piratería”.

La etiqueta de advertencia de la censura desencadenó un mini escándalo en Twitter y, sin darse cuenta, se transformó en un meme. Cientos de usuarios han publicado el artículo con imágenes no relacionadas, etiquetándolos cómicamente como materiales potencialmente pirateados.

Sin embargo, la floreciente relación de Twitter con los sujetos de la investigación de Grayzone que fue censurada suavemente no es motivo de risa.

Ben Norton es periodista, escritor y cineasta. Es el editor asistente de The Grayzone y el productor del podcast Moderate Rebels, que es coanfitrión con el editor Max Blumenthal.

Tomado de: The Grayzone