Pedro Martínez Pírez: “En la radio y la televisión me he sentido un combatiente”

El Premio Nacional de Radio 2006, Pedro Ernesto Martínez Pírez, le debe su acercamiento a la radio, a su padre, quien desde niño, en la ciudad de Santa Clara, le conminó a ser fiel oyente de la radio cubana y de las señales de las ondas sonoras del mundo.

Se acerca el aniversario 99 de la Radio Cubana, y así nos define su paso por el medio:

“Recuerdo las charlas en la radio de Salvador García Agüero con un mensaje profundo sobre la situación política en Cuba. Después fue indispensable escuchar la Radio Rebelde desde la Sierra Maestra en las voces de Violeta Casals, Jorge Enrique Mendoza, Ricardo Martínez Víctores y en ocasiones la del Comandante Fidel Castro”.

A partir de 1960, cuando cumplí misiones diplomáticas en Ecuador y Chile, la radio fue siempre una valiosa fuente para mi información. En Quito pude escuchar a Radio Habana Cuba, todavía con el nombre de Onda Experimental Cubana, en los días de Playa Girón, y cuando el artista de la plástica Oswaldo Guayasamín me pidió venir a Cuba y pintar al Comandante Fidel Castro, algo que logró el sábado 6 de mayo de 1961.

Desde la Revista OCLAE, el diario Juventud Rebelde y la Agencia Prensa Latina, colaboré con Radio Habana Cuba, hasta incorporarme a la emisora el jueves 16 de agosto de 1973″.

Un combatiente en la batalla de ideas

Para el destacado intelectual, la radio es un medio que le subyuga por su forma inmediata de transmitir sus mensajes. “Si no estáis prevenidos ante los medios de comunicación, os harán amar al opresor y odiar al oprimido”, expresó el orador y defensor de los derechos de los afroestadounidenses Malcom X. Esa premisa la conoce muy bien Pedro Martínez Pírez.

“La radio es el medio que prefiero, aunque he colaborado desde 1968 con la televisión cubana, y he merecido el Premio Anual de la Televisión en 1989, y el de la Radio en 1991. En ambos medios me he sentido un combatiente en la batalla de ideas en defensa de nuestra Revolución.

En el 2006 me fue otorgado el Premio Nacional de la Radio. El año anterior había recibido el Premio Nacional de Periodismo José Martí, por la obra de la vida, concedida por la Unión de Periodistas de Cuba (Upec). Posteriormente recibi del ICRT la condición de Artista de Mérito de la Radio y la Televisión, y el reconocimiento como Maestro de Radialistas.

Cada estímulo o reconocimiento recibido los he considerado siempre como mayores compromisos hacia los oyentes en Cuba y el resto del mundo”.

Su vínculo con las ondas sonoras lo definen. Hoy además de maestro es un gran conocedor de nuestra historia más reciente. Su andar por la radio, le hacen acreedor de un respeto ante las nuevas generaciones de radialistas, para ellos, Pedro Martínez Pírez les deja este mensaje:

A los jóvenes radialistas les recomiendo trabajar con amor y profesionalidad. Amar la radio y trabajar con intensidad. Estudiar y saber utilizar las fuentes. Ser sujeto y no objeto de las nuevas tecnologías. Adentrarse en el mundo de los sonidos. Ser exigentes con la calidad de los audios. Amar y saber utilizar la música, que según José Martí es la forma más bella de lo bello. Perfeccionar la dicción. Y aprender cada día a lo largo de la vida.

Cada joven radialista debe tener su propio estilo y ser intransigente con la chapucería. Los oyentes merecen lo mejor de nosotros.

(Tomado del portal de la Radio Cubana)