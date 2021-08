De periodismo y propaganda

Editorial de The News Straits Times

Estados Unidos es un país peligroso. Es un cambiador de régimen impenitente. Si esto no es suficiente, Estados Unidos tiene cambiadores de régimen igualmente impenitentes como aliados.

Si el poder duro de las armas no resulta en un cambio de régimen, entonces su poder blando de influencia debe hacer el trabajo. Como el poder duro, el poder blando es intensivo en capital.

Y los billetes verdes no son un problema. Estados Unidos es generoso cuando se trata de presupuestar la influencia. Una buena parte del presupuesto de influencia se utiliza para “comprar” propaganda mediática. El gobierno de los Estados Unidos no distribuye cheques a tal o cual empresa de medios. Lo hace a través de las llamadas organizaciones “independientes”.

Dos de ellos son el Fondo Nacional para la Democracia (NED) y Freedom House. La NED, al igual que Freedom House, cree que puede ser independiente mientras cumple las órdenes del gobierno de Estados Unidos.

Un funcionario de la NED dijo lo siguiente a la publicación del Consejo de Relaciones Exteriores en 2006: “En realidad, no somos el gobierno de los Estados Unidos; solo tenemos dinero de los Estados Unidos”. Una distinción sin diferencia, decimos. Freedom House no tiene reparos en calificar la libertad en todo el mundo en su encuesta anual.

También podría pedirle al Departamento de Estado de los Estados Unidos, que financia Freedom House, que realice la encuesta. Tiene oficinas de campo en todo el mundo, algunas de las cuales abogan por la libertad de prensa. ¿Cómo puede la prensa ser libre cuando está atada por las cadenas de los impulsores de la agenda de Estados Unidos?

¿Cómo puede ser una democracia cuando se impone a la gente desde fuera? ¿No es la democracia un gobierno votado por su pueblo? Quizás ha llegado el momento de que todas las organizaciones de medios hagan una declaración de sus patrocinadores. Solo para que los lectores sepan que se les está vendiendo buen periodismo o propaganda.

El cambio de régimen a través de la propaganda mediática no es una nueva herramienta de política exterior de Estados Unidos. Es tan antiguo como la nación. Hace una década, los traficantes de influencias estadounidenses nos dieron la Primavera Árabe. No sucedió simplemente. Fue hecho para suceder.

Ron Nixon de The New York Times deja esto en claro en su exposición del 14 de abril de 2011: “Incluso cuando Estados Unidos invirtió miles de millones de dólares en programas militares extranjeros y campañas antiterroristas, un pequeño núcleo de organizaciones financiadas por el gobierno estadounidense estaban promoviendo la democracia en los estados árabes ‘autoritarios’ “.

Según Nixon, varios de los grupos e individuos involucrados en la revuelta de Oriente Medio recibieron capacitación y financiamiento del Instituto Republicano Internacional, el Instituto Nacional Demócrata y Freedom House. Donde falla el Pentágono, la propaganda funciona.

Malasia no está exenta. Y tampoco China. Ahora que la rivalidad entre Estados Unidos y China está ganando impulso, la propaganda de los medios está de nuevo a toda marcha. Incluso los académicos convertidos en geopolíticos, al estilo de Washington, están comenzando a pregonar escenarios del mundo de Estados Unidos contra China. Esto es una situación triste. Más triste aún es el de los periodistas que ven el mundo con los espectáculos que paga Washington. Privados de la independencia, estos periodistas y sus medios de comunicación fallan a sus lectores.

Los lectores no se equivocan. Los periodistas, no importa de dónde vengamos, no dejamos de expresar nuestra obligación con la verdad. A falta de independencia, así será la verdad. El interés propio no es un interés público. Los medios de comunicación como cuarto poder ejercen influencia política y social. Hacerlo sin independencia es perder la confianza de la gente en el periodismo.

El periodismo sin libertad no es periodismo. Es mera propaganda. La pluma no debe perder su poder de esta manera.