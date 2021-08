Andy, para siempre en tiempo real

Hace sólo unos días conversamos. Como siempre, entusiasmado con su trabajo, me aclaraba detalles de la encuesta que aplicamos para actualizarnos de la situación de los medios y los periodistas. Indagué por su salud y me dijo que todo estaba bien. También me habló de su programa En tiempo real y de su empeño porque las autoridades asistieran y ofrecieran las respuestas a la población.

Ahora, recibo la triste noticia de que nuestro colega y amigo Andy Duardo Martín se nos ha ido. Cuesta mucho creerlo. Cuesta mucho porque hemos perdido a un hombre bueno, de nobles sentimientos, compañero a toda prueba, esposo y padre ejemplar, trabajador infatigable, profesional de altura, revolucionario cabal.

A Andy lo conocí hace muchos años, desde la época en que desempeñaba múltiples oficios en su querida Radio Güines, de la antigua provincia de La Habana. La radio era su gran pasión y en ese medio hacía de todo, y lo hacía bien. Lo recuerdo reportero, guionista, director de programas, conductor y hasta jefe de información y subdirector.

Su humildad lo distinguía. Como también su trato afable y cortés siempre con todos. Año tras año, una y otra vez, ganaba múltiples premios en los festivales nacionales y provinciales de la radio y en los concursos de periodismo. Jamás se le vio engreído. Muy por el contrario, compartía sus conocimientos y experiencias, enseñaba a los que comenzaban en los ajetreos periodísticos, daba sus sabios consejos.

Era un profesional multifacético. Escribía tanto de la agricultura como de deportes, de economía como de cultura. Hacía lo mismo un comentario que un reportaje, un documental que un programa informativo. Siempre obsesionado con su trabajo, al que le dedicaba una consagración total.

Con más de 25 años de labor en los medios de comunicación, fue electo en el 2013 como presidente de la Upec en la naciente provincia de Mayabeque, y ahí también ha dejado su huella. Preocupado y muy ocupado, en permanente vínculo con sus afiliados, respetado y querido por todos, muy organizado, disciplinado y atento a cualquier detalle. Recuerdo que una vez le dije que tenía las condiciones idóneas para ocupar el cargo de Director de Organización de la Upec Nacional, y él, con su proverbial modestia, solo sonrió y me tildó de loco.

Con mucha razón fue merecedor de importantes reconocimientos como las distinciones Félix Elmusa y Raúl Gómez García. Su perfil en redes sociales muestra su cita favorita: “El respeto al derecho ajeno es la paz”. En los últimos tiempos no descansaba en las gestiones para lograr la Casa de la Prensa en el territorio mayabequense. En otra muestra de su extraordinaria sencillez, recientemente me confesó que, si no lograba la Casa antes del próximo congreso, él no aceptaría ser reelecto como presidente provincial.

Ese es el Andy que se nos ha ido y que extrañaremos muchísimo. Sin dudas, una gran pérdida para la Upec y el periodismo radial cubano. O mejor, pensemos que no se marcha, porque su ejemplo será inolvidable. Y él continuará con nosotros y sus oyentes para siempre… en tiempo real.