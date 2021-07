Patria: por encima de beneficios y carencias

Definiré “Cuba” en pocas palabras: Cuba es el país donde quiero crezca mi hija y todo padre sabe lo que eso significa. La Cuba que yo conozco no es perfecta, pero en mi país, todos valen, todos importan.

Mi isla está enamorada de las utopías y lo poco que tiene lo comparte. Ante la escasez, aprendimos a ser innovadores, ante las injusticias, resilientes, ante la guerra, solidarios.

Si una isla en mitad del Caribe, con tan poco para sí, es capaz de igualar los índices sociales de los países del primer mundo; es lógico, que quienes no apoyan su sistema quieran verla marchitar, fragmentada, y quieran acabar con la fe que significa Cuba, para que esa fe no conquiste a otros pueblos.

Por estos días, amigos, vecinos, familiares, personas conocidas y desconocidas han usado las redes sociales para llenarlas de intolerancia e irrespeto, para atizar el desorden. Por defender la paz, nos han llamado ciegos, hipócritas, nos han llamado inhumados, cobardes. En nombre de la libertad han construido discursos de odio y han atentado contra la civilidad. Creyendo que su “libertad” es más sagrada que la nuestra, quieren imponerla; aun cuando pensar diferente también conforma el privilegio de ser libres. La libertad siempre está en lugares distintos.

No acepto que de un cubano venga la opción de intervenir humanitariamente. La Patria está por encima de beneficios y carencias personales…Todos somos un país – como del árbol, sus raíces- podemos pensar diferente, pero debemos coincidir en que una intervención sería una mancha de sangre más honda que cualquier diferencia. A la paz no se llega por la fuerza, sino por el entendimiento. El amor a la Patria no puede ser el odio al prójimo, el amor a la Patria debe ser el amor el prójimo.

Como dijo un sabio: “los pueblos alzados en armas, jamás alcanzarán la prosperidad”. Cubanos, no edifiquemos muros, construyamos puentes.