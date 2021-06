Las firmas que nos unen

En otra gran demostración de unidad, compañeras y compañeros de distintos países del mundo se manifestaron en reconocimiento a la lucha, los principios, la dignidad y vigencia de la FELAP, al cumplir 45 años de existencia.

La FELAP vive

¡Viva la FELAP!

Unidad

Ricardo Ronquillo, presidente de UPEC, Cuba; Lidia Fagale (*), secretaria general UTPBA, Argentina; Jaime Iturri, director de contenidos Red Televisa, Bolivia; Damaris Suárez Lugo, presidenta ASPPRO, Puerto Rico; Brenda Trejos, presidenta de la UPN, Nicaragua; Mercedes Castillo, presidenta CDP, República Dominicana; Purísima Gaune Blanco, presidenta del Círculo de Periodista de Santiago, Chile; Teodoro Rentería Villa, vicepresidente CONALIPE, México; Beth Costa, presidenta FENAJ, Brasil; Abrahan Baca Dávila, presidente APG, Guatemala; Helena Salcedo, Movimiento Periodismo Necesario, Venezuela; Martín Villegas, presidente FENAPE, Ecuador; Wilfres Díaz Velásquez, secretario general SUTPECOS, Perú; Georgina Mayo, periodista, Uruguay; Filemón Medina, secretario general del SPP, Panamá.

(*) Miembro del Presidium de la Plataforma de Organizaciones Internacionales de Periodistas del Belt and Road.

Unidad

Stella Calloni, periodista y escritora, Argentina; Irma Franco, periodista, Nicaragua; Gilda Salvestrucci, periodista, Honduras; compañeras, todas, pertenecientes a la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas, -CIAP-FELAP-.

Unidad

Asociación Nacional de Periodistas de toda China; Ana Villarreal, periodista y escritora, UTPBA, Argentina; Doris Jiménez, vicepresidenta FELAP por Chile; Raúl Barr, responsable del Área Salud de FELAP, Argentina; Alejandra Mancuso, Acción Social UTPBA, Argentina; Rosa María Holguín, secretaria ejecutiva de FELAP, México; Edgar Quiñones Sevilla, ex vicepresidente FENAPE, Ecuador; Beto Almeida, director TV Ciudad Libre, Brasilia, Brasil; Jorge Ávila, secretaría de Colaboradores, UTPBA, Argentina; Carlos Fazio, periodista, profesor en la UNAM, México; Manuel Cabieses, director de la Revista Punto Final, Chile; Jorge Legañoa, vicepresidente UPEC, Cuba; Agencia de Noticias Pelota de Trapo, Argentina; Salvador del Río, periodista, México; Ángela San Lorenzo, periodista, Argentina; Norma Núñez Montoto, secretaria de relaciones internacionales del SPP, Panamá; José Dos Santos, ex miembro del Comité Ejecutivo FELAP, Cuba; Vilma García, ex vicepresidenta FELAP, por Perú; Sergio Torres, periodista, Argentina; Juan Bolívar Díaz, periodista, República Dominicana; Guillermo Torres, ex vicepresidente FELAP por Chile; Gustavo Rentería, periodista, México; Yoandry Ávila, Subdirector de Editorial Alma Mater, Cuba; Mario Flores, Secretario de Redacción, Periódico Cimarrón, Venezuela; José Cáceres, Diario Infosur, Argentina. Lilia Camacho, periodista, Bolivia; Verónica Gusi, periodista, Argentina.

Unidad

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, Argentina; Luis Enrique González Acosta, presidente de Prensa Latina, Cuba; Javier Couso, analista internacional, ex Diputado del Parlamento Europeo, España; Juan Ino Mamani, Cónsul de Bolivia en la provincia de Jujuy, Argentina; Martins Morim, periodista, Portugal; Alfredo Maia, periodista, Portugal; Timur Shafir, secretario ejecutivo de la Unión de Periodistas de Rusia; Sergio Ferrari, co-presidente rama prensa Sindicato de Trabajadores de Comunicación, Tecnología de la Información y medios de comunicación, Suiza; Alberto Borda, Agencia La Oreja que Piensa, Argentina; Jorge Nuño Jiménez, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo, México; Tilda Rabi, periodista, presidenta de Entidades Argentina-Palestina, de Argentina; Giusepe Spatola, periodista, vicepresidente del Grupo Cronistas de Lombardía, Italia; Daniel Pisciotano, FM Nueva Generación, Argentina; Carmen Rivas, periodista, España; Daniel Gómez, Licenciado en Comunicación, Portal El Varelense, Argentina; Leila Andreu Cuevas, ex presidenta ASPPRO, Puerto Rico; Alberto Beto Ibarra, diario del Movimiento Territorial de Liberación, Argentina. Héctor Tineo, director Diario Dominicano, República Dominicana; Luis Domingo Ovalle Villatoro, Relaciones Internacionales APG, Guatemala; Juan A. Hernández, ex presidente ASPPRO, Puerto Rico; Maylin Vidal, de Cuba, Corresponsal en Buenos Aires de Prensa Latina; Luis Rafael Matos, ex presidente ASPPRO, Puerto Rico; Anabela Fino, periodista, Portugal; Víctor García Costa, periodista, escritor, Argentina.

Unidad

Proyecto Contacta Latinoamérica:

Coordinación General, Alejandro Camaño; Producción General, Gustavo Vargas y Guido Fernández Parmo; Producción, Daniela Dicipio, Gustavo Borinelli, Catalina Camaño Amato y Fermín Bilotta, Argentina. Participantes del campo educativo, cultural y social de Chile, Uruguay, Haití, Costa Rica, El Salvador, República Dominicana, Puerto Rico, México, Bolivia y Argentina.

Unidad

Ramiro Tapia, Embajador de Bolivia en Argentina; Daniel Das Neves, secretario de relaciones internacionales UTPBA, Argentina; Aurelio Enríquez, Colegio Dominicano de Periodista, República Dominicana; Claudia Quiñones, ex secretaria de Cultura, UTPBA, Argentina; Radio Reloj, Cuba; Lucía Sauma, periodista, representante al Comité Ejecutivo FELAP por Bolivia; Laura Candelas, ex presidenta ASPPRO, Puerto Rico; Carmen Intriago, ex vicepresidenta FELAP, por Ecuador; Charly Morales, de Cuba, corresponsal de Prensa Latina en el Salvador; Luis Medina, periodista, FM Nueva Generación 97.1, Argentina; Gerardo Cordero Avilés, ex vicepresidente ASPPRO, Puerto Rico; Raúl Dellatorre, periodista, Argentina; Manolo Coss Ponton, ex director de ASPPRO, Puerto Rico; Ayoub Hama Ayoub, secretario de relaciones internacionales de FENAJ, Brasil; Fernando Roperto, Editorial Acercándonos, Argentina; Oscar Alarcón Delgado, Departamento de Prensa, SUTPECOS, Perú; Agencia Nicaragua Rebelde; Gustavo Orlando, FM Wen 93,7, Argentina; Héctor Antonio Coloj, coordinador Observatorio de Periodistas de APG, Guatemala; José María Segura, Radio Municipal 87.9, Argentina; Vilma Pérez, ex presidenta ASPPRO, Puerto Rico; Gardenia Campanioni, Periodista, Cuba. Ramiro Ayala, Centro de Periodistas de Williams Morris, Argentina.

Unidad

Adalys Ray, presidenta de la UPEC de Las Tunas, Cuba; Eva Guerrero Ríos, Secretaria de Finanzas de FAPERMEX, México; Walter Doria, Periodista, Argentina; Ana Mezzano, Periodista, Argentina; Elson Concepción, periodista, Cuba; Pablo Rubén Villalobos, Presidente del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia de CONALIPE, México; Gloria Beretervide, periodista, corresponsal, Argentina; Claudio Gutiérrez, director de Prensa Geo Mineras, Argentina; Lourdes Palau, presidenta de la UPEC de Santiago de Cuba; Carlos Calviño, Presidente de la Asociación de la Prensa Parlamentaria, Argentina; José Alfredo Ochoa Valenzuela, Secretario General de FAPERMEX, México; Cesar Zubelet, Radio Olazabal, Argentina; Martín Elsseser, Cine en Movimiento, Argentina; Miguel Aguirre, Agencia de Noticias CTA, Argentina; Darío Alejandro Escobar, El Caimán Barbudo, Cuba; Juan Ramón Negrete Jiménez, Presidente del Consejo Directivo de FAPERMEX, México; Jorge Mangieri, Periodista, Argentina; Raúl Peloni, Periodista, Argentina; Kuky Coria, periodista, antropóloga, Argentina; Daisy Sánchez Collazo, ex Presidenta de ASPPRO, Puerto Rico; Guillermo Mamani, Revista Renacer, Argentina; Hugo Pignataro, Asociación de Trabajadores de Prensa de Avellaneda, Argentina; Facundo Eusebio, Periodista, Argentina; Óscar Manuel Alvizo Olmeda, Presidente del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia de FAPERMEX, México; Cristian Cires, Periodista, Argentina; María Consuelo Eguía Tonella, Secretaria General de CONALIPE, Mujeres Comunicadoras de Mexicali, Baja California, México; Jorge Elinger, Periodista, Argentina.

Unidad

Secretaría de Juventud y Tecnologías:

Gretchen Gómez y Darianna Reinoso, de Cuba; Némesis Mora, Glorinel Enid Soto y Laura M. Quinteros, de Puerto Rico; Leandro Torres, Leticia Amato, Anahí Mas y Carlos Baldino, de Argentina.

Unidad

Embajada de Cuba en Argentina; Aurora Suárez (*), arquitecta, diseñadora grafica, México; Ariel Coya Barredo, asesor de la Agencia Vietnamita de Noticias, Vietnam; Carlos Pérez Vejar, director de la Revista Archipiélago, México; Leonardo Mederos, Radio Amanecer, Cuba; Isabel Rauber, periodista y escritora, Argentina; Daysy Sánchez Collado, ex presidenta de ASPPRO, Puerto Rico; Danay Galletti Hernández, Agencia Prensa Latina, Cuba; Carlos Felipe Villa Prado, ex Consejero del Colegio de Periodistas de Chile; Víctor Bravo, sitio de noticias Cuatro Medios, Argentina; Alfonso Calzada, periodista, Bolivia; Gustavo Camps, portal de noticias De Norte a Norte, Argentina; Periódico Sin Fronteras, México; Carlos Gaspari, portal La Noticia del Sur, Argentina; Perla Visión TV, Cuba; Américo Ruiz Moreno, diario del Movimiento Social de Provincianos; Miguel Ángel Albizures, ex presidente y coordinador de la Comisión de Prensa de APG, Guatemala; José Beato, secretario general Sindicato de Trabajadores de Prensa, República Dominicana; Miguel Hoyos, FM Nueva Generación 97.1, Argentina; Vilma Pérez, ex presidenta ASPPRO, Puerto Rico. Patricia Cigala, FM Nueva Generación 97.1, Argentina.

(*) Compañera de FELAP, hija del recordado y querido compañero Luis Suárez.

Unidad

Presidentes de Honor FELAP: Tubal Páez, Cuba; Iván Canelas, Bolivia; José Rafael Vargas, República Dominicana.

Miembros del Secretariado: Juan Carlos Camaño, presidente, Argentina; Rosa Miriam Elizalde, vicepresidenta primera, Cuba; Nelson del Castillo, secretario general, Puerto Rico; Alcides Castillo, pro secretario general, Venezuela; Teodoro Rentería Arróyave, secretario de Desarrollo Social, México.

(Tomado de la UTPBA)