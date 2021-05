Germán Nogueira: “Los que viven de la cultura deben ser ejemplos de conducta”

“Para mí, el concepto de Cultura cubana es Patria, nuestra bandera, nuestra historia, nuestras raíces, nuestros héroes y mártires siempre. También lo es nuestra gente, que entre tantas dificultades y carencias por el criminal bloqueo, no se deja vencer. Por supuesto, en mi opinión los que viven de la cultura deben ser ejemplos de conducta”.

Así dijo el reconocido compositor, guitarrista, cantante y productor cubano Germán Nogueira (La Habana, 1961), cuya prolífica actividad se ha mantenido durante el último año, amén del distanciamiento social debido a la Covid-19, con alentadores resultados incorporados a su amplia carrera dentro del pentagrama musical insular, la cual abarca ya más de 700 temas, la mayoría de estos incluidos en unos 30 discos.

Este artista, que en la niñez despertó su vocación por la música y la poesía, aborda múltiples géneros musicales entre los que predomina la canción de amor en su diversidad vocal. Prestigiosos intérpretes nacionales y de otros países han incorporado a sus repertorios las canciones de este compositor. Sin embargo, debido a la persistencia de la Covid-19 a estos artistas “no les es posible trabajar en lugares públicos”.

Sobre este asunto enfatizó: “Quiero agradecer al Ministerio de Cultura y a nuestro Estado, pues desde inicios de la pandemia a los artistas no les ha faltado un salario mensual de protección que se mantiene hasta hoy y estará (según Resolución Ministerial) en tanto duré esta situación y por la cual no podemos trabajar. No dudo que saldremos adelante y habrá muchos modos de vencer inconvenientes y hacer valer el talento, la virtud y el resultado. Hay que centrarse en reconocer a quienes lo merecen”.

A mediados del mes de marzo del año pasado, en los inicios de este flagelo sanitario, Germán compuso la canción titulada Pandemia, una de las primeras inspiradas en el enfrentamiento a la Covid-19, ampliamente difundida en la radio y en las plataformas digitales. “También compuse el tema Callada. Los respectivos videos de estas dos piezas constituyen la primera gran experiencia que vino a demostrar que con las limitaciones que todos enfrentamos, y sin salir de casa, es posible crear con el apoyo de los músicos y amigos, en la realización de estas producciones fue fundamental la participación de mi sobrino-hijastro Eduardo Morales”, dijo el entusiasta cantautor, quien desde pequeño también aprendió a tocar la guitarra para armonizar sus melodías y versos.

Inmerso en su infatigable ejercicio artístico, Nogueira expresó que ha “tenido la suerte de que muchos intérpretes hayan defendido mis canciones, en tanto me han dado la posibilidad de sugerir géneros e intercalar conceptos. Mis temas se fundamentan en lo espiritual, lo romántico. También he escrito piezas diseñadas para lo bailable pero en esencia, creo que la balada, el pop y el bolero son mi identidad”.

A la enorme relación de premios, menciones y reconocimientos por su obra, vale mencionar los más recientes, acreditados a él hacía los finales del año pasado en Estados Unidos, como los Diplomas de Plata y de Excelencia en el Festival de Música, de California, y el FestiVegas, en Las Vegas, donde obtuvo Premio de Oro, así como el Trofeo de la Televisión y el Diploma de Excelencia como intérprete y productor junto con la escritora Nicole Ferrán, en diferentes categorías. Al referirse a los compositores cubanos que más han influido en su formación profesional, Nogueira señaló: “Mi gusto por la música es diverso y sería difícil citar a todos. Ente los cubanos, no sería sincero si no menciono a Portillo de La Luz o a José Antonio Méndez, a Silvio Rodríguez y a Pablo Milanés, junto a otros tantos que han escrito bellos boleros y bellas canciones de nuestra música tradicional . En resumen, admiro a muchos”.

En esta misma cuerda se refirió a los valores, tanto éticos como profesionales, que deben de prevalecer en todo creador musical, figura a la que definió, primeramente, “como espontánea, en tanto debe de definir un estilo propio, que su creación no sea complacencia individual, sino pensada en quienes escucharán su obra. A la par de su talento y formación artística, igualmente debe de obtener herramientas e información que hagan de su trabajo un resultado acorde con lo que sonoramente en letra y música exigen los que escuchan. Hay que aprender de los que saben y escuchar mucha música. Todo creador tiene influencias, pero separando esto, hay que intentar ser fecundo en una línea de trabajo. Por supuesto escribir textos que no agredan ni ataquen los parámetros morales. Socialmente, hacer lo posible por ser bien comunicativo”.

Sobre la joven generación de músicos (compositores, vocalistas, arreglistas…) existentes en Cuba, opinó que “hay talento y calidad, fomentados a través de la instrucción que adquieren en nuestras escuelas de arte, más los espacios que el Estado les brinda y se esfuerza en ello, beneficio que es extensivo a los que surgen de forma empírica. No obstante existe la tendencia a dejarse influenciar por lo que anda sonando de modo global y, de seguir esa ruta, se puede desconfigurar su quehacer cultural. Nuestros noveles seguidores deben esforzarse por escuchar sus raíces, conocer la variedad de géneros y después abrir su camino, pero con la certeza de estar un poco al tanto de todo, les da un nivel mayor. Tampoco deben de creer que su resultado es verdadero porque un medio los divulgue, tanto en la televisión, la radio o en cualquier evento o concurso. Se trata de que el resultado sea verosímil y que su obra se difunda de manera habitual, consecuentemente”.

Para el autor de la canción Dueños del siglo divino, que en la voz de Anabel López en 1996 encabezó la Marcha de las Antorchas, en homenaje al natalicio del Héroe Nacional de Cuba, José Martí, su mayor satisfacción como compositor, intérprete y productor discográfico cubano es “la aceptación de mi trabajo por las personas, gracias a los artistas que interpretan mis canciones. Ese es mi resultado objetivo y del que siento mucho orgullo. Le agradezco mucho a la radio nacional por su apoyo en la promoción de mis obras, este ha sido mi motor impulsor. Las plataformas digitales también han sido bien importantes en el referente internacional”.

Asimismo destacó su complacencia por una experiencia de los últimos años que para él constituye “un gran medidor. Se trata de mi paso, desde noviembre del 2017, con el proyecto Germán Nogueira y sus invitados, por el Centro Cultural Pepitos Bar, Club Barbaram, iniciativa de Artex, todos los sábados de 2 a 7 de la tarde, donde habitualmente cantan intérpretes que defienden mi obra, como el trío Los Embajadores de Cuba, Carlos Amores, Claudio, Mabel, Glenda María, Yai Valcárcel, entre otros. Participan además diferentes artistas de otras manifestaciones: entre estos, directores de radio, locutores, periodistas, actrices, artistas plásticos, amigos y público en general. Este espacio fue suspendido en marzo del 2020 por la Covid 19. Sábado tras sábado, allí gané un sensible público que agradecía nuestras actuaciones. Debo de aclarar que este proyecto con Artex surge tras la justa valoración de mi carrera como autor y gracias a la iniciativa de una extraordinaria persona.

“¿Decepciones?, algunas he tenido, pero las satisfacciones son tantas que borran esos malos momentos”, enfatizó Germán, también autor de la canción Soñar una misma verdad, concebida para despedir el año 1988, en saludo al aniversario de la Revolución y en la que se denota el sentido de pertenencia a esta ínsula de quien, además, entre cuyos éxitos sobresale la canción Quema tu amor, incluida en la banda sonora de la película Old dogs, estrenada en noviembre de 2009 por Walt Disney Pictures y en el año 2010 sus canciones, Andando por las calles, Sueños de melancolías, Punto de Partida y Camaleón, se incluyeron en la segunda temporada de una serie española de televisión titulada Pelotas.