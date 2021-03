Bobby Salamanca también fue cronista de ajedrez

Un Gran Maestro detrás de los micrófonos y excelente periodista, Juan Antonio Salamanca, Bobby para todos los cubanos, hubiera podido ser también un brillante humorista. Bueno, profesional quiero decir, porque Bobby era una especie show man natural.

Tal vez sea motivo de asombro conocer que Bobby no solo amaba el ajedrez, sino que lo practicaba y sobre todo que escribió sobre el tema durante varios años en el periódico Granma. Recuerdo cuando publicó el “Ahora o nunca de Víctor Korchnoi”.

Y sobre todo al chico de 15 años que yo era le sorprendió una respuesta en la entrevista que le hizo en 1967 antes de iniciar el V Capablanca a Bent Larsen y publicó en Granma:

— ¿A quién considera como favorito?

— ¡Cuando juego un torneo, soy mi propio favorito!

¡Y triunfó su favorito! El danés Larsen dejó su huella al ganar el V Capablanca entre 20 jugadores, 12 de ellos Grandes Maestros, y sacó punto y medio de ventaja al segundo lugar, Mark Taimanov, 15 por 13,5. Smislov fue tercero con 13, Polugaevski cuarto con 12 y 5-6 con 11,5 Gligoric y Filip, quien junto con Larsen fueron los únicos imbatibles.

PAR DE ANÉCDOTAS CON AJEDREZ

La primera aborda una jarana que ideó para mortificar a El Almirante (así le decían), porque hacía alardes sobre su fuerza de juego. Organizó un torneo y al inaugurarlo mostró un sobre lacrado, que en su interior guardaba el premio para el vencedor. Luego de algunos días concluyó con la victoria inobjetable de EL Almirante, quien ansioso rompió el lacre y leyó en voz alta: ¡Ganaste porque todos te dejamos ganar! Luego aparecían las firmas de los competidores.

Ahora la segunda. Cuando el match Fischer – Spasski de 1972, el Maestro Internacional Francisco J. Pérez, sin duda alguna un excelente analista y por demás ingenioso bromista, hacía los comentarios de las partidas en una emisora habanera. Bobby se puso de acuerdo con los colegas de ella para que le demoraran un poco los cables con las jugadas…

Entonces Bobby telefoneaba y falseando la voz le decía a Pérez algo más o menos así: -Maestro con todo respeto yo no estoy de acuerdo con la continuación que usted sugirió. Yo creo que Fischer va a jugar esto y cuando Spasski haga aquello seguirá de esta manera. Y así durante toda la partida, deslumbrando a Pérez, quien llegó a decir que en Cuba había aparecido un genio, capaz de vaticinar las movidas de Bobby Fischer. Ese era otro Bobby, quien leía en los cables las jugadas y sus comentarios. Solo ocurrió en una partida.

ENROQUE A LA PELOTA

Conocido hasta por las piedras, sus anécdotas viajaban de boca en boca. Como para los demás que lo trataron, resultó placentero para mí haber sido testigo de algunas de sus travesuras, como lo es ahora recordarlo, porque ya han pasado varias generaciones desde el 5 de abril de 1987. Había nacido el primero de agosto de 1931. Siempre en La Habana.

¿Por qué Bobby, propio para Roberto, y no Johnny o Tony? Ah, porque por ahí no viene la cosa. Inició su carrera como profesional en Radio Marianao y allí una secretaria solía decirle Bobito. Él le siguió la rima y en una transmisión le subió la parada cuando se presentó como Bobby Salamanca… y de ahí no bajó.

Ambos teníamos un amigo común, muy amigo, Elio Menéndez. Se conocían desde los años mozos en el reparto Juanelo. Creo que ningún periodista sabía más de Salamanca que Menéndez, quien empezó a escribir un libro sobre el ingenioso cronista y único narrador que ha sido capaz de “traducir” términos ingleses del béisbol. Hubiera sido un best seller.

Me contó Elio que en cierta ocasión el flaco locutor de los mostachos le dijo a un compañero de trabajo: –Compadre, usted es tan serio y disciplinado que casi pasa inadvertido. Es importante que la gente hable de uno, a favor o en contra. Mire, hoy yo me voy a afeitar y tú verás que mañana la gente comenta “Bobby se quitó el bigote” y otros dirán “qué feo se ve”. Cuando crezca otra vez la gente hablará “Bobby se dejó el bigote” y habrá quien diga “sigue raro pero se ve mejor”.

Radio Rebelde tiene un spot con la voz de Bobby que data de República Dominicana 1969. En él se oye con su estilo: Bateando Larry Bubla. De lado el pitcher. Se impulsa, ahí lanza… ¡Azúcar, abanicando! ¡Cuba, campeón mundial!..

Otras frases célebres suyas relacionando el béisbol con la zafra fueron: ¡Tres golpes de mocha y lo tiró para la tonga! y Le aplicaron la alzadora. La primera es un ponche y la otra, sustitución de un lanzador. Luego el pueblo las incorporó a su léxico habitual, y todavía se escuchan.

Pero además Bobby creó célebres frases como “el pez mordió el anzuelo” para marcar el primer strike y ¡Adiós, Lolita de mi vida! para narrar un jonrón, como mismo Andy Vargas lo hace ahora diciendo: ¡Pallá, pallá, pa casa de la Gallega!

Es padrino de algunos certeros “bautizos” como El Señor Pelotero para Luis Giraldo Casanova, El Gigante del Escambray para Antonio Muñoz y El Meteoro de La Maya para el estelar pitcher santiaguero Braudilio Vinent, a quienes sus compañeros de equipo le decían Villillo. Esto es una muestra. La relación sería larga.

ANÉCDOTA PERSONAL

Voy a terminar con esta anécdota personal. Estábamos en Medellín, Colombia, en ocasión de los Juegos Centoamericanos de 1978 y una vez coincidimos en salir a hacer alguna compra. En cuanto entramos a una tienda, las empleadas se nos vinieron encima diciendo:

-¡A la orden, a la orden!

Nos fuimos sin comprar nada, porque en su afán por atendernos bien, no nos daban tiempo a mirar y seleccionar. Ya en la acera, Bobby me dijo: -Mira, vamos a ver lo que nos interesa desde la vidriera, luego entramos corriendo y en lo que uno coge el otro las gardea y viceversa, para no darles tiempo a que nos detengan con ¡a la orden! Luego los dos pasamos por la caja contadora.

Así lo hicimos y después de aquel viaje, cada vez que nos veíamos en cualquier lugar, me saludaba de forma ceremoniosa: -¡A la orden!