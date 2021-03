Adiós, Ilustre…

Es difícil digerir la muerte de Lucía, con todo y su lucha contra el Covid-19, con todo y sus factores de riesgo, con todo y todo… Estamos hablando de Lucía, la siempre risueña, la enemiga del almanaque, la que invariablemente me saludaba con un “¡Oh, ilustre!”, que yo nunca me creí del todo, pero igual le agradecía…

La noticia nos llegó hasta El Salvador, al filo de la medianoche, como uno de esos sismos que de pronto lo remecen todo, y de golpe te dejan insomne y angustiado… Para los que alguna vez hemos sido parte de la familia de la Editora Abril, como mi esposa y yo, ya son demasiados batacazos, sin contar los otros colegas que nos ha arrebatado la pandemia.

Sus compañeros de Pionero me pidieron esta nota, porque todos ellos están demasiado afectados como para escribir algo. Lo que sienten, ahora mismo, es imposible de poner en palabras… Dolor, impotencia, frustración ante una puñetera enfermedad que no entiende de amores, capaz de llevarse incluso a alguien que se cuidaba tanto como Lucía.

A Lucía la conocí personalmente en 2012, cuando empecé a “noviar” con Eli, quien por entonces hacía su servicio social en Pionero. Yo era un habitual de Alma Mater, y quizás alguna vez nos cruzamos por pasillos, elevadores, o en algún evento de la UPEC, pero fue en aquel año que entablamos la relación que me valió ser uno de sus “ilustres”.

Sin embargo, yo la conocí desde mi niñez, cuando devoraba las historietas de Sherlock Holmes que, con guion suyo, dibujaba el maestro Domingo García. También la leía en su columna sobre filatelia en Bohemia, en las publicaciones sobre temas científicos y en los textos para niños y adolescentes en su gran casa, la Editora Abril.

Nunca vi a Lucía abatida, agobiada, “depre”… No porque fuera inmune a los problemas, si no por una actitud que sencillamente no admitía el dejarse caer. Su receta para encarar los desafíos, incluso de la edad, era pararse ante un espejo y decirse “No me da la gana”, y salía a comerse el mundo. Esa es, quizás, la Lucía que más caló en mí…

Creo que así querría que la recordasen, y así lo haré. Adiós, ilustre…