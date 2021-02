De Adela todo era grato

A Adela la conocí una mañana de septiembre. Era mi primer día de trabajo, recién graduada, insegura y temerosa de la vida laboral. Y allí estaba aquella mujer sencilla, agradable, tan tierna y maternal que no pude resistir a sus encantos. Me dio los buenos días, la bienvenida y su sonrisa, y ojos sinceros que me cautivaron para siempre.

Demoré un poco en saber cuál sería mi función bajo su mando. Pero enseguida entendí que con ella tenía mucho que aprender, pues era ella quien no tenía límites para enseñar y legar. Así me creí un ser especial: era privilegiada por tener una jefa tan afable y bondadosa.

Pero las jornadas a su lado me demostraron mucho más. Lo especial era ella. Su gentileza, altruismo, sabiduría, modestia, su confianza en el mejoramiento humano y certeza de que todo tiempo futuro sería mejo. Era su política de vida. Era así, con todos y para todos. Y por eso su criterio fue válido siempre para cualquier persona o situación.

Ella estaba ahí, en su nido de Zunzún, siempre creando, siempre ayudando, siempre dispuesta. Allí la buscabas y allí la encontrabas, siempre una palabra de aliento, siempre un apoyo, siempre una respuesta, siempre una defensa.

Con Adela todo fue grato y hoy aprieta el pecho la crueldad de saber que no la encontraremos en su rinconcito o apresurada por los pasillos de la Editorial Abril resolviendo más de un pendiente, pretendiendo ser más ágil que las alas del colibrí cuando recorre un jardín. Y cuando más entristece su ausencia, una vez más su existencia sosiega, calma, serena. Solo el privilegio de haberla conocido transforma tanto dolor en amor.