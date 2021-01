Enrique Pineda Barnet y su “sonrisa de irreverente retador”

Director, guionista de cine y videos, profesor universitario, periodista, crítico, locutor, actor de teatro, cine y televisión, escritor, compositor y cantante. En sus 87 años de vastísima vida, apagada este 12 de enero en la mañana, a Enrique Pineda Barnet solo le faltó pintar.

Pudo hacerlo todo- dijo en una entrevista- porque en la vida todo no se hace a la vez, esas vocaciones son como pinceladas de la existencia.

Pineda Barnet fue uno de los primeros realizadores que trabajó en zonas de la experimentación. Muestra de ello es su obra Cosmorama (1964).

En el año 2006, el Ministerio de Cultura de Cuba y el Instituto Cubano del Arte y de la Industria Cinematográfica (ICAIC) le entregaron el Premio Nacional de Cine por el conjunto de su carrera y de su obra.

En 2016, recibió el Coral de Honor durante la edición 38 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano.

Su filme “La bella del Alhambra” (1989) resultó premiado en Cinemafest, La Habana y New York, ganó el Goya y obtuvo un resonante éxito del público.

Hoy, la actriz Beatriz Valdés, quien interpretó a la joven y ambiciosa bailarina de “La bella…” escribió:

No sé qué hacer con una realidad inevitable que absurdamente pensé que no llegaría.

El actor cubano Héctor Noas, quien ha dicho que Enrique Pineda comenzó siendo su maestro, luego su familia y posteriormente su padre, destacó:

Hoy no tengo palabras. Ni siquiera lo intentaré. El vacío será inmenso y posiblemente eterno. Este padre que la vida me dio, ocupó casi todas las áreas y todas para bien. Queda el consuelo de saber que he cumplido con amor y se fue en paz. Gracias por todas las muestras de lealtad y de afecto. Ya daré los agradecimientos pertinentes y necesarios. Por deseo expreso de él mismo será cremado y sus cenizas esparcidas en algún lugar del Malecón, su lugar preferido (…) Descansa en paz, querido Papá Enrique. Me diste mucho. Trataré de no decepcionarte.