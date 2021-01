Cinco consejos para periodistas

Hace unos meses, EJ Dickson, colaborador de la sección Cultura de la revista Rolling Stone, envió un tuit pidiendo a periodistas y escritores el mejor consejo informativo que hayan recibido. El post generó miles de respuestas, tanto de periodistas experimentados como de escritores.

El periodista Jesse Harris redujo los consejos a cinco temas principales explicando por qué son excelentes consejos, y cómo aplicarlos en su escritura:

Encontrar un ángulo

“Conoce la diferencia entre un tema y una historia”, Jenny Rodgers

“Una historia no es una historia si no tiene un ángulo. Es sólo un tema”, Jaya Sundaresh

“Si no conoces tu ángulo cuando el evento está a la mitad, es demasiado tarde”, Ryan Beckwith

El «ángulo» de una historia es el tema o el punto de vista. Cualquier historia o evento dado se puede describir de muchas maneras diferentes: ¿Qué sucedió exactamente? ¿Quién se vio afectado por el evento? ¿Cuáles fueron las causas? Un solo artículo no puede capturar todos los temas posibles, por lo que debes elegir qué ángulo es el más relevante o interesante.

Encontrar un ángulo para una historia es importante para estructurar su proceso de elaboración de informes y redacción. Los temas son grandes y amplios. Si bien pueden ser interesantes, es extremadamente lento informar adecuadamente sobre un tema completo. Centrarse en un ángulo específico agudizará tu trabajo para que puedas capturar al sujeto de una manera informativa y atractiva.

Claridad y comprensión

“No actúes como si entendieras algo que no entiendes, y no cuelgues hasta que lo entiendas”, Bonnie Berkowitz

«Nadie se quejará nunca porque hiciste algo demasiado fácil de entender. Recuerda que tu audiencia no sabe lo que tú sabes. Cuéntales”, Jamie Kilpatrick Lee

“Preguntar «¿Puedes aclarar ese último punto?» o «¿Puedes explicar qué quieres decir con eso?» a menudo obtendrá una mejor respuesta. Si te parece confuso, al lector le parecerá confuso”, Lauren Holter

“Haz una investigación básica antes de una entrevista. Si es un equipo deportivo, conoce su historial. Si se trata de una historia científica o empresarial, conoce los antecedentes de sus fuentes. Construye a partir de ese conocimiento”, Julie Stricker

Tu objetivo número uno como escritor es ser claro. No importa lo bueno que seas en cualquier otra parte de tu trabajo, necesitas saber cómo comunicarte con claridad. «Claro» no significa necesariamente «básico»; de hecho, algunos de los mejores artículos son aquellos que comunican claramente sobre un tema matizado de una manera que preserva la complejidad del tópico.

Pero, ¿cómo asegurar que tu escritura sea clara? Comprende tu tema muy bien. Si constantemente estás verificando los hechos a mitad de la oración, no hay forma de que tu historia final sea coherente y lógica. Una fluidez con los hechos en tu propia mente se traducirá en la página.

Por otro lado, el propósito de un artículo no es mostrar todo lo que sabes. El hecho de que hayas dedicado tiempo a recopilar un montón de conocimientos previos, no significa que tu audiencia lo necesite todo. Este no es un informe de un libro, en el que estás tratando de mostrarle al docente lo inteligente que eres. Agregar información innecesaria dispersa el enfoque de su historia.

Técnica de entrevista

“No llenes el silencio; dejar pausas en la conversación a menudo hace que las fuentes digan cosas más interesantes y sorprendentes”, Sarah Todd

“Deje la cinta encendida o la libreta incluso cuando la entrevista haya terminado técnicamente. Ahí es cuando dicen lo mejor”, Alana Levinson

“Una conversación incómoda no siempre es una mala entrevista”, Jack Herrera

“Asegúrate de que cada pregunta sea una pregunta abierta real. No es una declaración para que el sujeto responda”, Daniel Garb

La entrevista es una habilidad importante para los periodistas. Este es un tema amplio y es imposible cubrir todos los maravillosos consejos discutidos en el hilo. Aun así, hay algunos puntos que serán útiles para aquellos que están aprendiendo a entrevistar.

Varias respuestas explicaron técnicas para sacar más provecho de sus entrevistas. Estos comentarios reforzaron la diferencia entre las entrevistas escuchadas en un podcast o un programa de entrevistas, en comparación con las entrevistas con el propósito de informar. En una entrevista en un programa de entrevistas, el objetivo es crear una conversación que sea atractiva y animada, a menudo intentando romper una barrera entre el entrevistado y el entrevistador. Al informar, tu objetivo es extraer la mayor cantidad de información posible, lo que significa que el entrevistador debe dar más espacio para que la fuente comparta lo que tiene en mente.

Cuantas más entrevistas, mejor

“Mi mejor consejo para los periodistas más jóvenes: no asuman que no pueden conseguir la entrevista que quieren. Vayan a por ello”, Thor Benson

“Usar más el teléfono”, Kelsey Atherton

“Si la historia no aterriza, haz más reportajes”, Hayes Brown

Aparentemente, hay innumerables historias en las que una entrevista adicional le da coherencia a una pieza. Puede ser la persona de alto perfil que se siente lo suficientemente caritativa como para levantar el teléfono, o el espectador al azar que da una cita fabulosa. Nunca se sabe lo que podrías haber obtenido, a menos que lo compruebes.

¿Con quién más debería hablar?

“Pregunta siempre ‘¿Con quién más debería hablar?’ mientras terminas la entrevista”, Mary Emily O’Hara

Este fue, con mucho, el consejo más común. Muchos periodistas ofrecieron casi exactamente la misma sugerencia. Todas las personas a las que entrevistas tienen una perspectiva diferente a la tuya sobre el tema, por lo que probablemente tengan una idea interesante de con quién debes conversar. Este consejo es particularmente bueno porque se aplica literalmente a cualquier entrevista; nunca está de más usarlo como pregunta final.

Una recomendación similar que surgió varias veces fue preguntar «¿Qué más debería haberte preguntado?». Esta es también una pregunta versátil, que puede ser útil en casi todas las entrevistas y es muy abierta.

(Tomado de Periodismo.com)