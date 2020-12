¿Google tendrá que pagar a los medios de comunicación?

Esta semana, la agencia de noticias AFP informó que Alphabet (matriz de Google) firmó varios acuerdos individuales con medios franceses dentro de los que se encuentran Le Monde, Le Figaro y Libération.

Actualmente, Google mantiene negociaciones con otros diarios y revistas de ese país, pero no por iniciativa propia. De hecho, en un primer momento había rechazado pagar a los medios franceses , pero la justicia les ordenó hacerlo luego de una apelación de la compañía.

Pero esto no es algo nuevo. A finales de julio, Australia fue el primer país en exigir a las grandes tecnológicas como Google y Facebook que paguen por las noticias generadas por los medios bajo un modelo de remuneración por regalías.

Al igual que en Francia, les dieron la posibilidad a las compañías de negociar primero, en caso de que no lleguen a un acuerdo voluntario , el ejecutivo a través de la Autoridad australiana de Comunicaciones y Medios impondría las condiciones.

Por su parte, Google dijo que esta iniciativa enviaba un mensaje negativo a los inversionistas, pues constituye una intervención al libre mercado y que, además, no le resuelve el difícil momento que viven los medios de comunicación que no pueden sostener sus modelos de negocios.

No obstante, el debate no termina ahí. Las agencias de prensa alzaron su voz de protesta al considerar que algunos medios están negociando y cerrando acuerdos con Google, sin tener en cuenta que están haciéndolo sobre “derechos que no tienen”.