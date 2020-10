Michael Moore: Entonces, ¿ahora Trump ya se ganó tu confianza? Una nota de precaución

El afamado y reconocido cineasta Michael Moore publicó hoy en Facebook esta poderosa reseña. El Diario Latinoamericano la ha traducido y publicado, sin su consentimiento, pero en la seguridad de que Michael querría que su mensaje llegase también a los latinos que todos sabemos tanto aprecia:

Hay una verdad absoluta sobre Trump: él es un mentiroso constante, absoluto, implacable, intrépido y profesional. Un mentiroso en serie. Un mentiroso comprobado con hechos. ¿Cuántas mentiras ha probado el Washington Post en estos cuatro años? ¿25.000? ¿Una mentira al menos dos veces durante cada hora de vigilia? Piensa en todas las personas malas que has conocido en tu vida. Incluso de los peores no podrías decir eso.

Entonces, ¿por qué demonios le creeríamos hoy? ¿Se ha ganado tu confianza ahora? No. Sin embargo, somos lo suficientemente decentes como para no querer que se enferme, para desearle lo mejor, y tal vez solo por esta vez le dé el beneficio de la duda porque ¿por qué mentiría sobre esto?

Ésa no es la cuestión. La pregunta que nosotros, y sí, me refiero a ustedes también, los medios de comunicación, la única pregunta que realmente debemos hacernos es esta: ¿Por qué Trump de repente comenzaría a decir la verdad?

Todos ustedes, mis amigos, han estado diciendo durante cuatro años: “¡Trump es un mentiroso! ¡Trump es un mentiroso!” ¿Por qué le creerías ahora? Es muy posible que tenga COVID-19. De hecho, supongamos que lo tiene. ¡Por supuesto que lo tiene! ¿Eso no le hace dejar de ser Trump? Estoy seguro de que Mussolini contrajo gripe una vez. Pinochet y Franco se resfriaban de vez en cuando. Margaret Thatcher debe haber tenido una migraña o dos. Ninguno de ellos de repente se volvió amable o hizo cosas buenas, o comenzó a decir la verdad, porque se enfermó. Jesse Helms con la nariz moqueando seguía siendo Jesse Helms. (Un senador de Carolina del Norte, ya fallecido, notorio por ser muy racista y divisivo – Nota de la Redacción).

Pero Trump tiene un historial de mentiras sobre su salud. Su médico de toda la vida en Nueva York, el Dr. Bornstein, admitió hace unos años que Trump dictó su perfecta “carta del médico” durante la campaña del 2016. Luego estaba el médico de la Casa Blanca que dijo que Trump podría vivir “¡200 años!” ¿Qué hay de su mentira sobre ese viaje de emergencia al Hospital Walter Reed “¿para completar su examen físico?” Trump también tiene un historial de mentiras sobre la salud de sus oponentes (como cuando Hillary se enfermó en la ceremonia de conmemoración del 11 de septiembre o lo que ha estado diciendo ahora sobre la salud de Biden).

Por eso debemos ser escépticos. Siempre debemos permanecer escépticos cuando se trata de Trump. Puede que lo tenga. Pero también es posible que esté mintiendo. Eso es solo un hecho.

Pero, ¿por qué mentiría sobre esto? ¿Qué tendría que ganar? Quiero decir, se ve mal que lo haya llamado un engaño durante siete meses, y haya manejado totalmente mal la respuesta del gobierno, ¿y ahora lo tiene? ¿No parece terrible que haya pasado meses minimizando el uso de máscaras, descartando el distanciamiento social, organizando grandes mítines llenos de simpatizantes de edad avanzada e incluso matando a sus propios simpatizantes como Herman Cain? ¿Y no va esto en contra de su estilo de siempre proyectar (y exagerar) su propia fuerza, su salud, su genética, su virilidad? Si. Todo esto es cierto. No querría admitir que ha caído en un engaño.

Pero está perdiendo las elecciones. Y lo sabe. No estamos en el 2016. Fue odiado en el 2016, pero ahora lo odian aún más. Millones de estadounidenses están ENCENDIDOS y a punto de darle una paliza de grandes ligas y una derrota récord.

Así que necesita, urgentemente, cambiar totalmente la narrativa de esta campaña.

Y simplemente lo ha hecho.

Los demócratas, los liberales, los medios de comunicación y otros siempre se han equivocado al tratarlo simplemente como un bufón, un tonto y un idiota. Sí, es todas esas cosas. Pero también es astuto. Es inteligente. Superó a Comey. Él superó a Mueller. Superó a 20 republicanos en las primarias republicanas y luego hizo lo mismo con los demócratas, ganando la Casa Blanca a pesar de recibir menos votos que su oponente. Es un genio malvado y planteo la posibilidad de que mienta sobre tener COVID-19 para prepararnos y contrarrestar su juego. Sabe que estar enfermo tiende a ganar cierta simpatía. Él es muy capaz de convertir esto en un arma.

Ha estado mintiendo sobre lo pronto que estará lista una vacuna. Qué mejor manera de recalcar esa mentira que dirigiendo una saga en las últimas semanas antes de las elecciones que culminen con el lanzamiento de esta “vacuna“.

La historia de sus impuestos en el NY Times fue horrible para él. Al igual que la historia de The Atlantic sobre él llamando a las soldados estadounidenses caídos en combate como perdedores y tontos. Hay una docena más de estas historias en octubre. Anoche, The New Yorker detalló cómo su director de finanzas de campaña (y novia de Don Jr) fue despedida de Fox News por … bueno … comportarse como un presentador típico de Fox News al acosar sexualmente a su asistente y obligar a Fox a pagar un acuerdo de $ 4 millones a esa asistente debido a su comportamiento. Y también, anoche, CNN estaba reproduciendo una grabación de audio de Melania hablando porquería sobre niños separados de sus padres en la frontera. Y hablando porquería sobre la Navidad. ¡La Navidad!

Estas historias están a punto de ser algo cotidiano. Sin embargo, pueden tener menos tiempo de transmisión y ser menos dañinos ya que Trump y la Primera Dama ahora están “enfermos” y se supone que deben estar en nuestros pensamientos y oraciones.

Pero lo más peligroso, PUEDE USAR ESTO PARA PRESIONAR POR RETRASAR / POSPONER LA ELECCIÓN. La constitución no lo permite, pero le importa un carajo la constitución. Él y su matón, el fiscal general Barr, no tienen vergüenza y no se detendrán ante nada para mantenerse en el poder. Incluso puede usar esto como una excusa si pierde.

Luego está esto:

Puede usar su Covid como pretexto para abandonar la carrera y mover a Pence a la parte superior del boleto. Pence se convertiría temporalmente en presidente, y luego Pence podría perdonar preventivamente a Trump por todos sus crímenes.

Una vez más, sin embargo, puede tener COVID. Probablemente lo tenga Pero nunca, nunca, nunca le creas una palabra y nunca, nunca, nunca subestimes sus habilidades de supervivencia o las profundidades de su engaño o su maldad.

¿Qué puedes hacer hoy? Haz tu plan para votar y cúmplelo. Cuestiona todo. Y si tú y yo finalmente estamos convencidos de que lo tiene, NO te quedes en silencio mientras él piensa cómo usar esta enfermedad para su beneficio.

Finalmente, en una nota personal: Manténgase vivo, señor presidente. Su salida de la vida pública debe ocurrir de manera correcta y decente. Le quedan muchos años de vida. Tiene un hijo que criar. Nietos que lo necesitan. Una base que le ama. Y las familias de casi un cuarto de millón de muertos que podrían estar vivos hoy si hubieras hecho tu trabajo, si te hubiera importado, si no hubieras jugado a la política con la vida de la gente. Más de 200,000 almas perdidas, ¡y lo SABÍAS! Se le dijiste a Woodward en febrero que era una plaga. 200,000 muertos por decisiones que tomaste, porque denigraste la ciencia e ignoraste a los médicos.

Estoy seguro de que los estás escuchando ahora.

El Covid no debe expulsarte. Ese es nuestro trabajo. Con bolígrafo y papeleta.

(Tomado de Diario Latinoamericano)