Rechaza ByteDance venta de TikTok en EEUU a Microsoft

Por Mónica Lezcano

La oferta de Microsoft para comprar las actividades de la aplicación de videos TikTok en territorio estadounidense fue rechazada por ByteDance, propietaria china de la plataforma, informó este domingo el gigante estadounidense de la informática.

“ByteDance nos hizo saber hoy que no venderá las operaciones estadounidenses de TikTok a Microsoft. Estamos convencidos de que nuestra propuesta habría sido buena para los usuarios de TikTok, a la vez que se protegían los intereses de la seguridad nacional”, informó Microsoft en un comunicado.

El presidente Donald Trump, quien acusa sin pruebas desde hace meses a la popular red social de espionaje a beneficio de China, firmó decretos para forzar a ByteDance a vender rápidamente las actividades de TikTok en suelo estadounidense.

El plazo, que vence el 20 de septiembre, fuerza a la empresa asiática a vender sus operaciones en EEUU a una empresa local o abandonar el país, una medida que al juicio de analistas, sigue el curso de guerra comercial desatado en su mandato contra el gigante asiático.

A fines de agosto, el grupo de tiendas Walmart confirmó que se había aliado con Microsoft en las negociaciones para adquirir la plataforma en la que se comparten videos cortos, generalmente de corte humorístico o musical. La alianza de los dos gigantes estadounidenses no fue, sin embargo, suficiente.

Por su parte, medios de prensa nacionales chinos afirman que ese gigante corporativo no prevé la venta de la aplicación a ningún comprador pero sí habría negociado con la firma norteamericana Oracle Inc. para que gestionara el servicio en territorio estadounidense como socio.

No obstante, la venta del algoritmo original de TikTok por parte de ByteDance, y con ello la titularidad total de la aplicación, estaría absolutamente descartada. ByteDance no venderá los negocios de TikTok en Estados Unidos a Microsoft ni a Oracle, y no entregará su código fuente a ningún comprador estadounidense. Oracle y TikTok no confirmaron inmediatamente estas informaciones.