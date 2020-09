Facebook contra la divulgación académica vinculada al cambio climático

Facebook , como YouTube, ayuda a desinformar sobre el cambio climático —alerta la comunidad científica desde hace varios meses, a la vez que explica cómo la compañía de Mark Zuckerberg “contribuye al negacionismo a través de restricciones a las publicaciones con base científica y un sistema de verificación de la información muy limitado”—, informó La Marea.

Para denunciar esta censura arbitraria de Facebook a la divulgación de la ciencia, varias personalidades del ámbito académico y universitario se unieron en España en una declaración, suscrita por profesionales, activistas contra el cambio climático e instituciones; entre ellas, la Asociación Catalana de Comunicación Científica (ACCC), Ecologistas en Acción y el Instituto Resiliencia.

Los firmantes —señala la fuente— citaron el caso de la divulgadora científica británica Gaia Vince, a la que Facebook había censurado su web, y el del bloqueo a los enlaces en esta plataforma del blog Usted no se lo cree, de Ferran Puig Vilar, web que Facebook catalogó como publicación con ‘información no veraz’, a pesar de abriga tesis apoyadas en una base científica.

Desde su blog, Puig Vilar publica hoy que solo después de una rueda de prensa celebrada ayer en Barcelona, pensada para denunciar la censura, pero sobre todo para dar a conocer la Declaración sobre decrecimiento, tuvo noticia de que los enlaces a Usted no se lo cree, ya pueden incluirse con normalidad en esa red social. También supo que la web de Gaia Vince había sido normalizada por los censores.

Sin embargo, consideró que hay que continuar alertando sobre la forma en que los medios de comunicación tratan la crisis medioambiental: “suavizan la severidad de los problemas que nos acechan, hay ausencia de narrativas públicas que lo afirman y no muestran la sólida fundamentación científica de las mismas.

“La crisis ecológica, la reducción de biodiversidad y la acelerada extinción de especies suele todavía tratarse, con muy pocas excepciones, con un aire ‘ecologista’, sin atender suficientemente a la importancia decisiva para los sistemas de soporte de la vida, de toda la vida, y desde luego de la nuestra. Distintas voces autorizadas que señalan la relación entre la pandemia y la crisis ecológica están teniendo ahora cierto eco en el mainstream, pero estos medios están todavía lejos de alertar con la necesaria profundidad e insistencia”, añadió.

De acuerdo con el reporte de La Marea, la senadora Elisabeth Warren y otros senadores del Congreso de Estados Unidos escribieron una carta a Mark Zuckerberg en la que le pedían detener la propagación deliberada de desinformación climática en las plataformas de redes sociales de la empresa”, con el objetivo de acabar con la desinformación sobre el cambio climático en Facebook. Asimismo, subrayaron que “la crisis climática es demasiado importante como para permitir que se difundan, sin consecuencias, mentiras descaradas en las redes sociales”.

