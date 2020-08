La humanidad no está cerca de los niveles de inmunidad contra la COVID-19

“No podemos esperar solo la inmunidad comunitaria, tenemos que trabajar para salvarnos nosotros mismos”, ese fue el llamado que hizo este martes, durante una conferencia de prensa, el director ejecutivo para Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), doctor Michael Ryan.

Hoy, cuando la población mundial “no está cerca de los niveles de inmunidad para detener la enfermedad”, el funcionario instó a concentrarse en lo que podemos hacer en estos momentos para evitar una mayor propagación de la pandemia.

En alusión a este posible escenario, que remite a un estado en el cual una proporción suficiente de la población posea los anticuerpos para detener el avance de la enfermedad, el doctor Ryan rechazó la teoría y dijo que la humanidad no debe vivir con la “única esperanza” de alcanzar la inmunidad colectiva.

Así habló luego de que el diario The New York Times publicara un artículo en el que reúne entrevistas a científicos quienes estiman que quizás una vez contagiada la mitad de la población, el SARS-CoV-2 “podría quedar atrás”. Asimismo, consideran que, por ejemplo, en algunas partes de Nueva York, Londres y Bombay ya existe una significativa inmunidad debido a la cantidad de casos detectados.

La mayoría de los estudios realizados a la fecha indican que apenas entre el 10 por ciento y el 20 por ciento de las personas tienen anticuerpos. Para alcanzar este tipo de inmunidad, en un principio, los especialistas hablaban de la necesidad de que al menos el 70 por ciento de la población de una zona contraiga la enfermedad.

Sin embargo, el representante de la OMS indicó que todavía no se conoce con certeza cuál es el nivel de inmunidad en la población y si esto suprime la transmisión. “Aún estamos muy lejos de saberlo y estaremos lejos mientras no haya una vacuna efectiva”, precisó.

De acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins, la COVID-19 ya ha dejado más de 775 000 muertes y casi 22 millones de infectados a escala mundial.