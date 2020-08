El propósito de producir la vacuna contra la COVID es garantizar el acceso para toda América Latina

El Gobierno de México anunció este jueves que el propósito de producir la vacuna contra la COVID-19, junto a Argentina, en colaboración con la farmacéutica AstraZeneca, la Universidad de Oxford y la Fundación Carlos Slim, es el de garantizar el acceso para toda América Latina.

“El propósito no es el lucro, es garantizar que América Latina tenga acceso”, sostuvo el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Erbrard, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Silvia Varela, representante de AztraZeneca, explicó que la fase de transferencia tecnológica tendrá lugar en el cuarto trimestre de 2020 para iniciar a principios de 2021 el proceso de producción a través del Grupo Insud, en Argentina y Laboratorios Biomont, en México. La sustancia activa se hará en Argentina, mientras que el envasado y el terminado se realizará en México, para exportar, posteriormente, la vacuna a otras naciones de la región.

Países como El Salvador, Colombia y Chile-según AstraZeneca-ya han mostrado interés en adquirir el medicamento.

En tanto, AMLO destacó que el acceso al fármaco será gratuito y de caracter universal para todos los mexicanos.

“En otros países pueden decidir cobrar o seleccionar a quién se vacuna o a quién no. Para que no haya ninguna duda y para darle garantías a nuestro pueblo, todos los mexicanos van a tener acceso a la vacuna, no debe haber preocupación para la gente más pobre, ya sabemos que por el bien de todos, primero los pobres, los adultos mayores, los médicos, las enfermeras”, aseguró.

Asimismo, afirmó que la producción de la vacuna dará esperanzas a México y a la región, luego de miles de fallecimientos por la enfermedad.

“Es realmente algo excepcional que nos va a ayudar mucho a que se mantenga la esperanza, a que se acabe la incertidumbre, que ya tengamos en el horizonte la posibilidad de una vida mejor, sana, en lo que corresponde a esta pandemia que tanta tristeza ha traído a México y al mundo”, añadió el mandatario.

Carlos Slim, responsable de la Fundación Carlos Slim, que participará con la disponibilidad de los recursos en complemento con los Gobiernos de los países para iniciar el proceso de producción, expresó que el reciente acuerdo “garantizará que México acceda a la vacuna un año antes de lo previsto”.

Los estudios de laboratorio para la elaboración del medicamento han superado positivamente las primeras dos fases, generando una fuerte respuesta inmune en las pruebas realizadas.

La fase tres de los ensayos clínicos de la vacuna se prevé que finalice entre finales de noviembre y principios de diciembre, para que luego las autoridades sanitarias autoricen el comienzo de la producción. Esto permitirá que las naciones latinoamericanas cuenten con la vacuna antes de lo previsto.