El poder de las mentiras en el mundo red: Trump, presidente cósmico

Interesante artículo de opinión publicado en The New York Times sobre el poder de las mentiras en el mundo digital.

Por Frank Bruni / The New York Times

Ya no es interesante, o particularmente periodístico, señalar que Donald Trump miente. Dejó de ser interesante hace mucho tiempo. Mintió camino a la presidencia. Mintió sobre la multitud que lo acompañó en el momento de su llegada a La Casa Blanca. Su discurso en sí era una gran mentira. Y las falsedades solo han hecho metástasis desde allí.

¿Por qué? Hemos seguido eso, también, más recientemente, en todas las charlas sobre Demasiado y nunca suficiente, el libro de Mary Trump, quien no solo es su sobrina sino también una psicóloga clínica. Miente porque creció entre mentirosos. Miente porque la hipérbole y la burla mantienen su frágil ego. Miente porque lo practica, está acostumbrado y nunca parece pagar un alto precio por ello.

Lo que me intriga es esa última parte: la impunidad. Quiero entender cómo se ha salido con la suya con todas las mentiras, porque estoy desesperado por saber si continuará haciéndolo.

Esa es la pregunta central en su intento de reelección, porque su estrategia no es realmente “la ley y el orden” o el racismo o una demonización de los liberales como wackadoodles (fanáticos) fóbicos de los monumento o la reducción de Joe Biden a un desastre. Todos esas jugadas están ahí, pero brotan de un esquema más amplio y general. Su estrategia es la ficción. Su estrategia son las mentiras.

¿Podrá convencer a suficientes estadounidenses de que realmente se preocupa por la calidad de vida en las ciudades y está enviando a oficiales federales como una medida constructiva en lugar de provocativa, un instante de empatía frente a un ataque de vanidad? Se adelantó hace unos días cuando hizo mención de “la gente maravillosa de Chicago” con la anotación innecesaria de que es “una ciudad que conozco muy bien”. Todo lo que Trump dice es autorreferencial, y todo lo que hace es reverencial.

¿Podrá alimentar a los votantes con la fantasía de que sus acciones en la infancia de esta pandemia salvaron vidas y que el número de muertos y la curva sin aplanamiento de nuestro país, por lo cual somos líderes en el mundo, son más una ficción que un hecho o al menos más casualidad que una acusación? ¿Podrá ser convincente con su máscara de antiguo evangelista?

Su reciente entrevista con Chris Wallace en Fox News fue una prueba de esto y … wow. Lo que debió estar arriba se vio abajo. El negro era blanco. Un control superficial de su coherencia cognitiva ha resultado ser una profunda inmersión a su gloria cerebral.

Afirmó que Joe Biden se había comprometido a desmantelar, cuando no abolir a la policía, aunque Biden no hizo nada por el estilo. Se jactó de que la gestión de Estados Unidos de esta pandemia nos convirtió en “la envidia del mundo”, cuando en realidad estamos tan densamente enfermos que no podemos ingresar a la mayor parte de Europa. Ah, y está navegando ya hacia cuatro años más: todos los encuestadores que predicen lo contrario son fabuladores incompetentes.