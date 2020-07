China: Alertan vigilar nueva gripe porcina que ha infectado a humanos

Científicos chinos han descubierto un nuevo tipo de gripe porcina capaz de desencadenar una pandemia, según un estudio publicado en la revista científica estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), informó TICbeat.

El reporte detalla que los cerdos chinos se están infectando con más frecuencia con una cepa de influenza. Se trata del virus G4, que desciende genéticamente de la cepa H1N1 que causó la pandemia en 2009.

“Por el momento, ya pasó de animales a humanos, pero todavía no hay evidencia de que pueda transmitirse de humano a humano”. Los científicos subrayan “que habrá que vigilar a este patógeno muy de cerca”.

El estudio esuna alerta -indica James Wood, Jefe del Departamento de Medicina Veterinaria de la Universidad de Cambridge- del riesgo constante de nuevas apariciones de patógenos zoonóticos y de que los animales de granja, con los que los humanos tienen un mayor contacto que con la vida silvestre, pueden actuar como fuente de importantes virus pandémicos.

De acuerdo con los autores -científicos de las universidades chinas y el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China- el G4 posee todas las características esenciales de estar altamente adaptado para infectar a los humanos.

Al explicar cómo fueron tomadas las muestras para el estudio, la nota registra que entre 2011 y 2018 los investigadores tomaron 30.000 hisopos nasales de cerdos en mataderos en 10 provincias chinas y en un hospital veterinario, lo que les permitió aislar 179 virus de la gripe porcina. “Los resultados apuntan a que la mayoría eran de este nuevo tipo que ha sido dominante entre los cerdos desde 2016”, apunta la nota.

Edward Holmes, biólogo de la Universidad de Sydney, señala que la variante G4 es especialmente preocupante porque su núcleo es un virus de influenza aviar, con fragmentos de cepas de mamíferos mezclados, frente al cual los humanos no tienen inmunidad.

“El G4 constituye una combinación única de tres linajes: uno similar a las cepas encontradas en aves europeas y asiáticas; la citada H1N1 responsable de la pandemia en 2009 y una H1N1 norteamericana con genes de los virus de la gripe aviar, humana y porcina”.

Los investigadores también realizaron diversos experimentos, incluso en hurones, que se usan ampliamente en estudios de gripe porque experimentan síntomas similares a los humanos, añade la información. “El G4 se reveló como altamente infeccioso, replicándose en células humanas y causando síntomas más graves en hurones que otros virus».

“Las pruebas también mostraron que cualquier inmunidad que los humanos obtienen de la exposición a la gripe estacional no brinda protección contra G4. De hecho, más de uno de cada diez trabajadores porcinos ya había sido infectado, según análisis de sangre de anticuerpos que mostraron exposición al virus. También concluyeron que hasta el 4,4 por ciento de la población general estuvo expuesta”. (Tomada de Cuba en Resumen).