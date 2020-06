Ser y ser visto durante 35 años

Una investigación conjunta entre la compañía holandesa Signify y la Universidad de Boston, Estados Unidos, confirma la efectividad de la luz ultravioleta UV-C en la desactivación del virus SARS-COV-2 que causa la COVID-19 ... See MoreSee Less

Como dice el viejo refrán,”si no llegamos, nos pasamos” al punto de lanzar proyectos que más que absurdos pueden ocasionar burla entre el público. Me refiero concretamente a la pretensión de realizar el “carnaval” a través de las redes sociales ... See MoreSee Less