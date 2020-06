Experiencias del forodebate Tocar la cultura en tiempos de pandemia

El cambio de sesiones en locales para una pantalla de computadora, sin dudas ha provocado novedades en el Coloquio Nacional sobre Periodismo Cultural, cuya tercera convocatoria fue el forodebate on-line “Tocar la cultura en tiempos de pandemia”.

Fueron dos horas intensas en el intercambio de experiencias sobre el ejercicio del periodismo especializado en los temas de las artes, en momentos que los cubanos cumplen con el aislamiento social, como una de las principales medidas para evitar la propagación de la pandemia del COVID-19.

Los artistas cubanos han multiplicado sus esfuerzos, con recursos técnicos que parten sobre todo de teléfonos móviles hasta cámaras digitales, y de esta forman han enviado mensajes a la población acerca de las orientaciones sanitarias, canciones, conciertos, danza y hasta sesiones de payasos y las instrucciones a niños para aprender a pintar, referidas el caso de la revista especial que se transmite al mediodía Televisión Camagüey.

En conversación a través de Facebook con la reportera del periódico Adelante, Yanetsy León González, coordinadora del Coloquio, señaló que estos encuentros son “el resultado de la voluntad, de la sed de diálogo y de proyectos en común que vindiquen la cultura profesional del periodista. Este año intercambiamos en sistema digital, con un saldo fecundo para próximas ediciones”.

Como fue un escenario diferente a los dos eventos anteriores que promueve la Asociación Hermanos Saíz y la Unión de Periodistas de Cuba en la provincia de Camagüey, la segunda pregunta a la Máster en Cultura Latinoamericana indaga sobre las intervenciones de jóvenes y experimentados que reportan para las secciones culturales en los medios de comunicación cubanos.

“Fue un forodebate con los pies en la tierra, con intervenciones precisas y agudas, y con un aliento que nos permite soñar el periodismo que queremos”, destacó Yanetzy. “Contamos como invitados al escritor, periodista y crítico Pedro de la Hoz, vicepresidente de la UNEAC; al periodista y jefe de la sección cultural de Juventud Rebelde José Luis Estrada y también trascendió las fronteras con la presencia on-line de la argentina Gloria Kreiman, periodista cultural, coordinadora de Comunicación Digital de Gobierno de Córdoba”.

El que escribe estas líneas participó con varias opiniones referidas al periodismo especializado y las razones para considerar a Camagüey como “cuna de la cultura cubana”, por lo cual la tercera pregunta estuvo dirigida a conocer las valoraciones sobre los participantes en el Forodebate.

“Más que una cifra prefiero comentarte de la presencia en nuestro evento”, responde una de las fundadores de este del Coloquio en el año 2018. En un salón viéndonos cara a cara tendríamos el control de participantes, pero desde una PC solo nos queda imaginar los que nos siguieron desde el silencio, y aun así confrontaron ideas aunque no dejaran un comentario. Tampoco te niego que aspiraba a una mayor participación de colegas cubanos, pero me reconforta que si no pudieron llegar, de todas formas podrán hacerlo para ponerse al tanto de los asuntos acerca de los cuales un grupo de nuestro gremio se “sentó” a dialogar».

Ambos coincidimos en la especie de colofón del Coloquio que escribió Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec), de la cual extraemos algunos segmentos:

“Si algo demuestra la grave situación de fragilidad a la que está expuesta la humanidad frente a la pandemia del coronavirus es que, como tantas veces se repite, la cultura es salvadora. No solo la cultura artística y literaria, que tantas demostraciones de sensibilidad y humanismo ofrece por estos días, sino además esa cultura que, durante la no siempre bien recordada etapa de la Batalla de ideas, se rebautizó como cultura general e integral (…)

“En Cuba ocurrió el curioso fenómeno de que el sentido del bien común, del desprendimiento por el prójimo —cuyo más extraordinario símbolo es el cubanísimo Che Guevara— alcanzó, con la Revolución, la categoría de política de Estado. Solo esa combinación milagrosa entre el alma de un pueblo y el sentido profundo de sus instituciones hace posible que numerosas brigadas médicas rompan con el cerco de mezquindad al que la derecha más rancia y recalcitrante de Estados Unidos, liderada por Donald Trump, no pudiera impedir que el amor y todo lo bueno del cubano siga convertida en luz en medio de esta hora de tragedia, en la que no fueron pocos quienes se encerraron en sus fronteras de egoísmo”.

Ahora vale la pena un receso en tus gestiones como vicepresidenta de la Upec en Camagüey comenté en la conversación por medio del Facebook.

“¿Receso? ¡Qué va! ahora me pongo en función del “Pisto Manchego” (Premio a obras relevantes de periodistas camagüeyanos) que en el mes de julio se lleva a cabo como homenaje a Nicolás Guillén. Estoy desarrollando una propuesta de un forodebate dedicado al Poeta Nacional y las coberturas de contingencia, a las experiencias de COVID-19”.