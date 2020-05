Florian Krammer: Creo que China será la primera en tener una vacuna contra el nuevo coronavirus

En una entrevista publicada por elpais.com, el austriaco Florian Krammer, virólogo de la Escuela de Medicina del Hospital Monte Sinaí, en Nueva York, dijo: “No parece que haya nada defectuoso en nuestra respuesta inmune al virus (SARS-CoV-2); hay muchas razones para ser optimista”.

La afirmación se desprende de “una de sus contribuciones más recientes e importantes, publicada en Cell junto al equipo de Shane Crotty, experto en vacunas del Instituto de Inmunología, de California, en la que se analiza al detalle la respuesta inmune de 20 personas que superaron la infección” provocada por el nuevo coronavirus.

“Vemos que todos los infectados generan anticuerpos. Hemos analizado a 25.000 donantes de sangre para obtener plasma y usarlo para tratar a pacientes. Los datos de los primeros 1.400 muestran que el 99,5 por ciento de estos con PCR positiva tiene anticuerpos”.

Krammer no cree que esa proporción cambie mucho cuando tengan los resultados de los 25.000 analizados. Pero eso sí: “Si sufres una COVID grave desarrollas unos títulos [niveles] de anticuerpos muy altos enseguida. La gente con infecciones leves o asintomáticas tarda algo más”.

Asegura el científico que cuantos más anticuerpos genere una persona, más capacidad tiene de neutralizar al virus; y “nosotros estamos viendo niveles de anticuerpos muy altos entre los donantes, todos con enfermedad leve”.

Aún no hemos probado si estos anticuerpos y los linfocitos T protegen del virus —añade el virólogo—, pero lo razonable es pensar que sí, basados en lo que sabemos de otros coronavirus. “Estamos haciendo muchos análisis para ver si ha habido reinfecciones. No hemos visto ni una por ahora. Además queremos entender qué título de anticuerpos tiene que generar una persona para estar inmunizada”.

A la pregunta: ¿Hay protección más allá de los anticuerpos? Krammer responde afirmativamente. “Hemos visto en un grupo más reducido de pacientes que desarrollan linfocitos T capaces de matar a las células infectadas. También desarrollan una buena cantidad de células T CD4 que son claves para producir anticuerpos. Es una respuesta inmune fuerte. Son buenas noticias tanto para la gente que ha pasado la enfermedad como para la vacuna. Es muy probable que esta misma respuesta inmune suceda cuando nos vacunemos”.

En torno al tema de la duración de la inmunidad ante el SARS-CoV-2, el científico piensa que, mediante los anticuerpos, de uno a tres años. Pero —aunque vayan desapareciendo con el tiempo, esta no es nuestra única defensa. “También tenemos células de memoria B que pueden volver a fabricar anticuerpos muy rápido si es que te vuelves a infectar”.

Desde esta perspectiva, “aunque la inmunidad que generemos con la vacuna no sea para toda la vida, esto no es un problema”. Normalmente —subraya— hay que dar dos o tres dosis de vacuna hasta alcanzar títulos altos de anticuerpos. Y hay otras que se inoculan más a menudo, como el tétanos. Es posible que esta sea igual, pero no será un problema.

Que la vacuna es la única salida de esta pandemia es cierto. Porque “lograr la inmunidad de grupo supone tantas muertes que aspirar a ella es inmoral”. Al principio Reino Unido y Suecia actuaron en este sentido, dice el austriaco Florian Krammer.

“Si miras la curva de España ves que bajó muy rápidamente porque el país actuó. Reino Unido consiguió aplanar la curva, pero esta sigue arriba, es una meseta. Es la consecuencia de esperar solo unos pocos días más. Habrá vacunas y estas acabarán con la pandemia. La pregunta es cuándo las tendremos y cuánto dura la inmunidad que generen. Soy muy optimista”.

Yo creo —dice— que China será la primera en tener la vacuna y probablemente la consiga este otoño. “Es mi sensación porque el país puso en marcha el proceso muy rápido y sus agencias regulatorias no son menos estrictas, pero tienen forma de acelerar el proceso de aprobación. Las agencias de EE UU y Europa puede que tarden más, pero probablemente estén listas a final de año o comienzos de 2021”.