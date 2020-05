Cuando la pandemia estremece a una pintora….

Desde ese día reafirmé mi gran pasión por el periodismo, ese que es capaz de mover resortes, y que ha llevado a la creadora cubana a contribuir con su arte en la batalla contra la COVID-19.

El perfil en Facebook de Isis de Lázaro es una galería virtual que muestra los horrores de la pandemia, y la emoción que embarga a esta cubana de pura cepa, cada vez que piensa en un coterráneo que ganó la mayor batalla.

La pintora se ha sumado con su arte a la lucha contra la COVID-19, y al reconocimiento a Cuba y su sistema de salud. Una artista que se ha estremecido con la pandemia, y ha volcado su pasión en preciosos dibujos.

Contacté con ella para conocer cuáles fueron sus móviles para crear desde casa.

«Tenía una exposición prevista que hubo que suspender por la pandemia. Y comencé a publicar obras desde casa. A partir del momento que comienza el aislamiento recibí por varias vías mucha información científica. Esto me llevó a una mayor percepción del riesgo, y decidí trasladarlo a mis obras».

¿Por qué tanta creación en estos días?

«He tratado de aprovechar este aislamiento en función de la creación. Hay días que dibujo más que otros, aunque casi siempre depende de mi estado anímico. Solo he tratado de expresar lo que he visto por las redes, los reportajes que han hecho los periodistas para la televisión. Y trato de reflejar las emociones que me puedan transmitir las diferentes historias».

¿Qué tipo de dibujos ha realizado?

«He hecho dibujos para alertar a las personas sobre el peligro que representa esta pandemia. Otros dibujos han partido de experiencias que han contado sus protagonistas por las redes o la televisión. Me impactaron algunas como la historia del señor mayor que estuvo en estado crítico, y logró rebasar la enfermedad, así como el médico intensivista que también logró sobrevivir. Ese día mi aplauso a las nueve de la noche fue más fuerte porque palpé la grandeza de la salud cubana en historias reales».

Las redes sociales también han movilizado su creación

«Sí, sobre todo he aprovechado Facebook. Un ejemplo es el dibujo que realicé a partir de la foto que subió una cubana mostrando a su nieta en carriola por la sala de su casa, y la preocupación que mantenía por la cercanía de una piquera y la cantidad de gente que se concentraba.

«También me inspiré en una fecha tan importante como el primero de mayo para tratar de expresar el amor a mi tierra, y a todos los seres humanos que hoy sufren esta enfermedad».

¿Qué recomienda desde su puesto como artista plástica?

«Pido desde mi modesto puesto y aporte como artista plástica que tomen en cuenta todas las medidas posibles para no enfermarse. Como artista y cubana estoy haciéndolo así».

Cuando la pandemia estremece a una pintora nos percatamos de la inmensidad de Cuba y su gente. Isis de Lázaro pinta, sufre y siente con su alma de cubana.

(Tomada de Alma Mater).