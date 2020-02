Más detalles en el órgano: el debate más actual desde el horizonte de la experiencia histórica

En la mañana de este lunes 10 de febrero, en la Sala José Lezama Lima de la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña, fue presentado por Ediciones Extramuros el libro digital Más detalles en el órgano, del periodista Luis Toledo Sande, una selección de 49 artículos, de un número mayor publicado desde el 2014 en medios digitales y el periódico Granma.

Al presentar el texto, la Doctora Rosa Miriam Elizalde, vicepresidenta primera de la Unión de Periodistas de Cuba, llamó la atención sobre la capacidad del autor para seleccionar los títulos de sus textos.

—Hablábamos en casa hace unos días de esta virtud, por ejemplo de la elección de Cesto de llamas, para nombrar su biografía de José Martí que se publicó originalmente en 1996, una joya que combina el ensayo histórico, con los hallazgos detectivescos y la emoción del novelista. Otro acierto del titulista es Detalles en el órgano, la primera temporada del texto que presentamos hoy, que proviene de una frase de Martí en el Cuaderno de apuntes, de 1871, cuando nuestro Héroe Nacional tenía solo dieciocho años “Nada ha de ser. Nada está predestinado a ser”, y “Todo en el mundo, menos él mismo, es el efecto del azar”— y añade: “Un detalle en el órgano es a veces una revolución en el sistema”.

Elizalde agregó que al don de titular de Luis Toledo Sande hay que añadir su “deliciosa manera de contar, el rigor del lenguaje y la fuerza que cobran las ideas cuando están bien construidas y mejor expresadas, en una prosa insurgente. Pocos escritores y periodistas actuales tienen el dominio que posee Luis del idioma español. No solo parece dominar todas las palabras de nuestra lengua y de utilizarlas sin sonar pedante, sino que le imprime música aún en la pelea”.

Rosa Miriam Elizalde añadió que el libro dialoga permanentemente con la realidad más inmediata desde el horizonte de la experiencia histórica, en particular desde el legado martiano que el conoce como pocos en Cuba. “No es posible comprender —añade Rosa Miriam—, no ya la historia de los años más recientes en Cuba, sino la intrahistoria, de la cual nos hablaba Unamuno: esa que sirve de ‘decorado’ a la historia más visible, esa que no suele estar en los titulares de prensa, pero que forman y definen el carácter de los pueblos.

Luis Toledo Sande agradeció las palabras de Rosa Miriam y su compañía en momentos en que “el coronavirus es muy peligroso, pero el colonia-virus lo es mucho más”.